Image copyright @SussexRoyal Image caption 薩塞克斯公爵夫人梅根擔任《時尚》（Vogue）雜誌英國版9月刊的客座編輯，關注「打破壁壘」的女性。

英國王妃梅根擔任《時尚》（Vogue）雜誌英國版9月刊的客座編輯，關注「打破壁壘」的女性。

15位女性組成雜誌封面，其中包括氣候變化活動家格里塔·桑伯格（Greta Thunberg），和新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）。

梅根選擇不將自己的照片放上封面，雜誌主編愛德華·艾寧弗（Edward Enninful）說，「她覺得這是一件很『自誇』的事情。」

梅根說，希望能將雜誌上這些女性帶給她的啟發，帶給讀者。

白金漢宮聲稱，這期雜誌被命名為「變革的力量」，突出15位「開拓創新的變革者，無所畏懼打破壁壘的勇氣將她們集結到一起。」

梅根在今年五月生下第一個孩子，她說，過去七個月她一直致力於這個項目，力圖使其成為「年度最受歡迎的時尚雜誌，聚焦那些對當今世界產生影響的價值觀和代表人物。」

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這期雜誌刊登了梅根和前美國第一夫人米歇爾·奧巴馬之間的一段對話。

封面人物包括美國女演員簡·方達（Jane Fonda）、墨西裔美國女演員莎瑪·希恩（Salma Hayek Pinault），美國變性藝人拉弗恩·考克斯（ Laverne Cox,），英國女星賈米拉·賈米爾（Jameela Jamil），美國女演員雅拉·莎希迪（Yara Shahidi）和華裔女演員陳靜（Gemma Chan）；以及模特克莉絲蒂·杜靈頓·賓斯（Christy Turlington Burns），阿德娃·阿波阿（Adwoa Aboah），來自南蘇丹的前難民阿杜特·阿克切（Adut Akech）。

Image copyright PA Media Image caption 英籍華裔女演員陳靜曾出演《奪金奇緣》（港譯《我的超豪男友》）。

除此以外，女拳手拉姆拉·阿里（Ramla Ali），多元化倡導者希妮德·伯克（Sinead Burke）， 皇家芭蕾舞團首席弗朗西斯卡·海沃德（Francesca Hayward）和尼日利亞裔美國女作家阿迪奇（Chimamanda Ngozi Adichie）也登上封面。

Image copyright Getty Images Image caption 新西蘭總理傑辛達·阿德恩，芭蕾舞蹈演員弗朗西斯卡·海沃德和模特阿杜特·阿克切被薩塞克斯公爵夫人選上《時尚》雜誌封面

雜誌封面被分為16格，梅根留下一格空位，用一面鏡子來代替，旨在鼓勵讀者在自己的平台上推動變革。

部分封面上的女性還出現在梅根Instagram社交賬戶發佈的視頻中，談論那些她們認為具有「變革力量」的人。

「奇妙的驚喜」

《時尚》雜誌英國版總編艾寧弗說，梅根是首位參與9月刊編發工作的客席編輯，傳統上9月刊被視作《時尚》每年最重要的一期雜誌。

「能在這個時間點，讓這個國家最具有影響力的變革標桿來客席編輯英國版《時尚》，這是一份榮耀，一種樂趣和一個奇妙的驚喜，」他說。

「正如你將看到她的選擇貫穿整本雜誌，她還願意涉足更複雜和細微的領域，不論是涉及女性賦權，心理健康，種族還是特權的話題。」

艾寧弗說，他和梅根從一開始討論到她是否會登上封面。到最後，梅根認為，如果她在封面上，對於這個特殊項目而言，某種程度上會是一件「自誇」的事情。

「相反，她想關注在她所欽佩的女性。」

2016年，《時尚》雜誌英國版創刊滿百年，劍橋公爵夫人凱特曾登上紀念特刊的封面。