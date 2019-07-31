英國研究：常刺激耳朵有助預防衰老和改善健康

Image copyright UNIVERSITY OF LEEDS Image caption 研究人員使用微弱電流對外耳的迷走神經進行刺激

每個人都有兩隻耳朵，但耳朵可能是人們最容易忽視的人體器官了。

但是， 英國利茲大學的研究人員發現，通過刺激外耳中的迷走神經，可以改進全身的健康狀況，包括睡眠、情緒等等。

像任何科學研究一樣， 這一發現需要進一步的大規模研究和試驗。不過， 這一結果確實令人感到興奮。

迷走神經

Image copyright Getty Images Image caption 耳朵對人體健康關係重要

耳朵堪稱是人體神經系統的門戶，其中包括迷走神經(vagus nerve)。而通過刺激外耳的迷走神經可以起到延緩衰老、改善健康的療效。

迷走神經(vagus nerve)這個詞我們平時有所耳聞，但對此了解並不多。我們知道神經系統就像電網一樣，分佈在人體的各個部位。

迷走神經是腦神經，亦稱第十對腦神經（tenth cranial nerve）， 編號X。

迷走神經屬混合性神經，它是人腦神經中最長和分佈範圍最廣的一組神經，含有感覺、運動和副交感神經纖維。

它支配呼吸系統、消化系統的絶大部分和心臟等器官的感覺、運動和腺體的分泌；因此迷走神經損傷會引起循環、呼吸、消化等功能失調。

迷走神經負責把大腦的信號傳遞到包括心臟、肺部和大腸等全身的各個器官，因此它也是身體自主神經系統的基礎。

該神經系統還包括交感神經和副交感神經的分支，控制著身體的許多功能，例如呼吸，消化，心率和血壓等。

但隨著人們年齡的增長，神經系統也會隨之而變化。例如，隨著人體老化，人體神經系統的平衡也會出現問題。

那些負責身體是該「戰鬥或逃跑」（fight or flight) 的交感神經分支（the sympathetic branch）開始佔主導地位。

與此同時，主管身體「休息和消化」活動的副交感神經分支（the parasympathetic branch）則變得不那麼活躍。這就使人們更容易患上諸如心臟病和高血壓，以及抑鬱和焦慮症等疾病。

耳朵實驗

Image copyright Getty Images Image caption 如果神經系統更平衡，老年則更健康

英國研究人員希望通過試驗，探索能否通過刺激外耳的迷走神經來改善和恢復平衡。

共有29名健康志願者參加了這項試驗。 他們年齡都在55歲以上。 研究人員連續兩個星期，每天15分鐘對他們外耳上的迷走神經進行微電流刺激。

結果發現，這一療法增加了副交感神經分支的活動， 同時，減少了交感神經的活動。由此，幫助重新平衡和調節人體的神經系統。

那些受益最大的恰恰是試驗開始前神經系統最失衡的人。有些參加試驗的志願者還表示，他們的情緒有所改善，睡覺更香了。

該研究的作者，利茲大學生物醫學科學院的布勒瑟頓博士(Beatrice Bretherton)表示 ，這一結果令人興奮。她表示，期待對此進行進一步的試驗，以觀察每日對耳朵進行刺激所帶來的療效以及長期潛在的益處。

布勒瑟頓說， 目前的計劃是探討此療法是否可以改善心臟衰竭、抑鬱症以及大腸激躁症等一些疾病的症狀。

但英國蘭卡斯特大學的科蘭斯博士（Dr. David Clancy)說，試驗應該包括對照組的結果，這樣才更令人信服。

科蘭斯還說， 參加試驗的人是在一個舒適和安靜的環境中。 他們可以半仰臥在沙發上接受治療。在這樣的環境下，可能我們許多人都會自然放鬆，由此健康會得以改善。

中國針灸

Image caption BBC拍攝的一部紀錄片曾探索針灸的治病功效。

其實，中國傳統中醫理論早就知道人耳布滿了跟人體器官對應的各種穴位。

1957年， 法國醫師諾吉爾（Paul Nogier）提出了耳針的治療方法。他提出耳部反射區的原理，認為耳朵類似於嬰兒胚胎形狀。耳朵的每個部位，都對應到特定的身體區域。

因此，只要在特定區域，以針刺激，就能達到治療效果。耳針療法泛指用針刺或其他方法刺激耳郭穴位以防治疾病的方法。

中國的中醫學者認為這個理論是受到中國針灸的影響。同時，他們也很快採用了這一技術，並且建立耳部穴道理論。因此，耳針成為一種較為常見的治療方法。

耳針療法可用於治療臨牀各科多種疾病，尤其對疼痛性疾病效果顯著。

此外，經常對耳部進行一些正確按摩也會起到保健和養生作用。