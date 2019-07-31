俄羅斯的古都原來不只莫斯科和聖彼得堡
俄羅斯地大物博、歷史悠久，很多事物鮮為外界所知。BBC中文特約記者沈平用鏡頭帶您探秘莫斯科以東的古都弗拉基米爾和蘇茲達爾。
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提起俄羅斯，人們最熟悉的城市莫過於莫斯科和聖彼得堡。而莫斯科以東200多公里有歷史更久遠的城市——弗拉基米爾（Vladimir）和蘇茲達爾（Suzdal），則鮮為人知。
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自蘇聯時代起，在聖彼得堡和莫斯科之間就有一個稱為「黃金圈」的著名旅遊路線，包括大約8個歷史古城，弗拉基米爾和蘇茲達爾都榜上有名；由於距離莫斯科很近，深受本國遊客的青睞。
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弗拉基米爾-蘇茲達爾大公國， 是中世紀基輔羅斯的諸侯國之一，弗拉基米爾更一度是俄羅斯的首都，擁有不少近千年歷史的東正教堂。
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城市在13世紀受到蒙古帝國多次侵略和蹂躪後，其重要性被新建的莫斯科取代。如今弗拉基米爾經濟主要是靠旅遊觀光。
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弗拉基米爾以北25公里的蘇茲達爾也有近千年歷史。當莫斯科還是一個落後的小型定居點時，蘇茲達爾已經建起了一些這個國度最古老的教堂。
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蘇茲達爾在蘇聯時代被刻意開發成旅遊城市，城內沒有現代工業，只有一座座的東正教堂、修道院、古城牆和克林姆林宮，從而保留了俄羅斯歷史古城的味道。
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BBC中文特約記者到訪之日正值年度黃瓜節，據稱這裏種植的小黃瓜是俄羅斯中部最好的。
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黃瓜節的高潮是放飛一個巨大的黃瓜氣球。幾乎每個俄羅斯家庭的冰箱裏都能找到醃黃瓜。
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黃瓜節已成為大型嘉年華，人們每每舉家從四面八方趕來歡聚在這個歷史小鎮。
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蘇茲達爾有黃瓜節，比鄰的弗拉基米爾則有櫻桃節。當地人說，都是找個名堂讓百姓歡慶一下。
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相對於莫斯科和聖彼得堡街頭絡繹不絶的中國旅行團，黃金圈上的歷史古城鮮有中國遊客的身影，來訪的主要本國遊客。
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翻開歐美媒體關於俄羅斯的新聞，鋪天蓋地都是普京、人權、特工暗殺、經濟制裁等內容，在古都弗拉基米爾和蘇茲達爾，政治硝煙被歡樂的肥皂泡取代，民眾感受到的是祥和愉悅。