世界上有多少「微工人」像工蜂一樣勞作？

你的器材不支持播放多媒體材料 沒有了「微工人」，我們還過得上今天便捷的科技生活嗎？

我們的日常生活已經離不開「智能信息」，想想你的智能手機上搜索引擎向你推薦相關餐館，或你的音樂軟件上向你介紹你可能喜歡的樂曲。你是否想到世界上有多少所謂的「微工人」在電腦前勞作？

「我曾經有一個診所，但不得不關閉了。」米切爾·姆諾斯（Michelle Muñoz）住在委內瑞拉，曾是一位牙醫。

隨著委內瑞拉經濟危機和通貨膨脹日益加劇，「人們都沒有足夠錢去買食物，給孩子交學費，哪裏還有錢去看牙醫？」她說。

兩年前，她關閉了牙醫診所，改做網絡工作，加入了世界上成千上萬電腦前的幕後「微工人」（Microworker）大軍。這些人實際上就是電腦的助手，做電腦做不了的工作。

我們每天接觸的所有智能信息，離開這些「微工人」就都不可能發生。他們向電腦輸入大量信息，向AI 人工智能添加「人工因素」。

媒體提到這些「微工人」時常常將他們形容成低工資，受剝削的一群人。其實對很多人來說，這類微工作非常重要，是解決生路的一個途徑。就像米切爾，她說，微工作已經成為她維持生計的唯一來源：「我幹這份工作比當牙醫掙得多。」

她說，好的時候一天能掙大約80美元，她買了一部智能手機用於工作。

Image caption 委內瑞拉的米切爾曾經是牙醫，現在成為電腦前的「微工人」。

亞馬遜土耳其機器人

2005年，世界電商亞馬遜巨頭傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）建立世界第一個人力資源網站「亞馬遜土耳其機器人」（Amazon Mechanical Turk）時，曾稱這些微工作為 「artificial artificial intelligence」（人工人工智能）。這個名稱來自18世紀的一個典故：有人誘使棋手以為自己在跟機器下棋，實際上一位象棋大師在幕後操縱。

亞馬遜最初利用「微工人」來清除掉電腦無法清除的成百上千萬的重覆頁面，因為這個龐大項目是一個人無法完成的，於是他們把這個工作分成上千份小活兒，數以千計的工人得以共同完成。

目前，沒人知道世界上共有多少這樣的「微工人」，但僅僅在「亞馬遜土耳其機器人」上每月都有數以十萬計的人在工作，每天任何一個時刻，都有2,500人在電腦前工作，主要來自美國和印度。

Image copyright Getty Images Image caption 18世紀的「土耳其機器人」：有人誘使棋手以為自己在跟機器下棋，實際上一位象棋大師在幕後操縱。

很多「微工人」都有高學歷

這些「微工人」並不是簡單的機械工人，他們很多都擁有高學歷。

國際勞工組織在世界75個國家調查了3,500名「微工人」，發現他們的平均年齡為33歲，其中三分之一是女性 ——不過這個比率在發展中國家下降到五分之一。

「微工人」中擁有大學學位的人最多，高達37%，研究生學歷的佔20% ，受過大學教育的佔22%，中學程度或以下的不到18% 。這些人裏一多半都曾是科學與技術專業，23% 學工程，還有22% 學習 IT 信息技術專業。

在那些經濟危機的國家，這類微工作格外重要。

Image caption 敘利亞青年亞雅在伊拉克的難民營裏，也可以做網絡微工作。

危機之中靠微工作倖存

敘利亞青年亞雅·阿尤布·艾哈邁德（Yahya Ayoub Ahmed）逃離戰亂中的國家，在伊拉克的一個難民營居住。在難民營他學習英語和 IT 知識，現在已經加入了世界「微工人」大軍。

「你可以遠程工作掙錢。在這裏找工作可不容易。」亞雅說，「這份工作可以使你不必申請和遞交簡歷就得到工作。」

不過，像在伊拉克這樣的國家，幹這份國際性的微工作並不像在其他國家那樣方便。因為大多數網上微工作公司都不願僱傭來自伊拉克那類的國家，因為支付工資非常不方便，大多數公司都使用 PayPal 這類網絡銀行系統。

所以，像亞雅這樣的「微工人」必須跟僱主簽署特別合約來解決這個難題。

生活在深陷經濟危機的委內瑞拉也不容易，委內瑞拉「微工人」拉法爾·佩雷斯（Rafael Pérez）看到很多網上提供的微工作都把他們排除在外。而且他還多次做了工作後，沒得到報酬。

「有一次，我15天內掙了180 美元，對我來說這是很大一筆錢，但他們一直沒有付給我。我通過電郵，又打電話，但根本找不到可以幫助你的人。」

另一位委內瑞拉「微工人」米切爾說，一開始她也遇到這種情況，現在她會先考驗一下提供網絡工作的網站，直到信任他們才開始為他們工作。

Image caption 微工人向電腦輸入各種信息，成為電腦的「助手」。

微工人的福利問題

現在網絡微工作的工人福利問題受到更多關注。世界勞工組織發現，「微工人」的平均工資大約是每小時4.43美元。其中美國工人每小時平均4.70美元（仍然低於最低工資），歐洲工人掙每小時3美元，亞洲地區工人掙每小時2.22美元，而非洲的「微工人」只掙每小時1.33美元。

而且，這些工資還未能考慮到這些「微工人」通常每小時工作成果都會有平均20分鐘的無薪酬工作量。例如， 尋找工作機會，向僱傭機構回復各種問題和質量監控。

「我一天大部分時間都在網上尋找工作機會。一旦發現了，我就得馬上開始幹。」拉法爾說。

他說，最好的時候一天可以掙8-10 美元，意味著他可以買一盒雞蛋，一公斤玉米粉和一公斤豆子。「幹這個工作過不了好日子，但能填飽肚子。」

法國國家科學研究中心的保拉·圖巴洛（Paola Tubaro）教授說，網絡微工作已經不是一個臨時現象了，已經成為智能信息技術發展的一部分。

「即使將來電腦更聰明瞭，例如可以分辨出貓和狗的形像，你仍然需要輸入更多信息使電腦得以辨識。」圖巴洛教授說，隨著技術的發展，需要更多人輸入信息。

目前，對微工作平台沒有什麼政府管理規定，儘管世界勞工組織呼籲對這類工作出台更合理的管理措施，確保最低工資和支付方式更加透明。

「微工作是很多人都意識不到的，很少得到公眾關注，」圖巴洛教授說，「如果這些工人得不到合理的工資，或得不到社會保護，那是很不公平的事。如果人們仍然在猶如19世紀工廠工人那樣的條件下工作，那是不能接受的。」

委內瑞拉的米切爾同意這個觀點，她說，「微工人」應當得到更多支持和承認。她說，那些工作平台從他們的工作中受益獲利，而「我們工人所得到的報酬——至少在委內瑞拉 ——微乎其微。」