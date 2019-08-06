世界奇葩飛人：法國「鋼鐵俠」成功飛躍英吉利海峽

你的器材不支持播放多媒體材料 薩帕塔（Franky Zapata）成為成功飛越英吉利海峽的第一人。

法國懸浮滑板發明家弗蘭基·薩帕塔（Franky Zapata）本周日（8月4日）成功飛越連接英法兩國的英吉利海峽，成為飛躍英吉利海峽的第一人。

薩帕塔從法國家加萊附近的桑加特（Sangatte, near Calais）出發，飛越35.4公里長的英吉利海峽，抵達英國多佛的聖瑪格麗特灣（St Margaret's Bay in Dover）。全程一共用了22分鐘。

這是薩帕塔第二次試飛英吉利海峽。7月25日，他曾第一次試飛，但由於中途不得不加油而失敗。

薩帕塔的飛行滑板是靠背上的噴氣動力驅動，飛行中"加油"是最大的挑戰。

除此之外，在飛行過程中，還會經歷腿部肌肉疼痛以及風的強烈阻力等。

飛行過程中，最高時速可達到每小時170公里。

在抵達多佛後，薩帕塔激動的熱淚盈眶。