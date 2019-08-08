英國年度貓咪大獎評選背後超感人故事

Image copyright CATS PROTECTION Image caption Monty讓威利最後幾個月的生命時光充滿歡樂

英國2019年度貓咪大獎本周在倫敦舉行。該獎是由英國動物慈善機構貓咪收容所（The Cat Protection）組織舉辦的貓咪大獎。

我們先來看看那些獲得提名的貓咪們都有那些感人故事？

Monty是一隻12歲的虎皮貓。他的主人是威利和奧利維亞 。

Image copyright OLIVIA MEHEUX Image caption 威利和奧利維亞

威利在領養Monty 時已經知道自己將不久於人世。但有了Monty的陪伴，使威利生命的最後幾個月充滿了歡樂和笑聲。為此，威利的女友對Monty感恩不盡。

這只貓叫Nala。Nala是埃德斯女士在女兒夏洛特7歲時給她的禮物。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption Nala現在還能從視頻中識別夏洛特的聲音。

夏洛特16歲那年，不幸得了一種罕見的腦癌。夏洛特在社交網站YouTube上分享自己的體會。她的愛貓Nala也成了社交媒體的「明星」。夏洛特19歲那年不幸離世，Nala也成了埃德斯女士痛失愛女後的安慰和陪伴。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption JJ是一隻花白貓

JJ是諾瑞斯女士和丈夫比爾領養的一隻花白貓。在諾瑞斯女士患癌期間，JJ幾乎寸步不離的守在她身邊，給諾瑞斯女士帶來巨大心靈安慰和陪伴。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 流浪貓Jeffree徹底改變了芬恩的世界

芬恩13歲那年被診斷為亞斯伯格症候群（Asperger syndrome，屬自閉症一種）。就在他被診斷後不久，父親又不幸去世，令芬恩病情加重。

但流浪貓Jeffree徹底改變了芬恩的世界。在遇到Jeffree不到1個小時，芬恩開始出現轉機。芬恩的世界不能沒有Jeffree.。Jeffree讓芬恩的生活有了新意義。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption Chi充當了芬利和別人社交的「大使」。

8歲男孩芬利有自閉症，這讓他的日常生活極富挑戰性。但自從有小貓Chi 之後，生活從此發生了轉變。芬利開始和其他孩子交往。Chi充當了芬利和別人社交的「大使」。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 查理和Cisco

查理14歲時遭到搶劫，從此他性情大變，不敢一人外出。但自從領養了小貓Cisco後, 查理開始增加信心。兩年後查理終於恢復了正常。

23歲的瑪西婭有植物神經功能紊亂病。犯病時她可能會出現昏厥和癲癇，而且發作前毫無徵兆。幸虧她的愛貓Jack有預感，會及時跑到她父母身邊報警。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption Jack和瑪西婭

在瑪西婭蘇醒後，Jack會一直守在她身邊，確保她安然無恙。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 蘇珊和小貓Truffles

奧布裏患糖尿病。有一次突然發作倒地，並出現癲癇。當時，奧布裏的妻子蘇珊正在花園幹活，對這一切毫無所知。這時，他們家的小貓Truffles衝到花園中，衝著蘇珊狂叫不已。

蘇珊跟著小貓進屋，發現躺在地上的奧布裏，趕緊叫救護車，有驚無險。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption Walter是黑茲爾的救命恩人

黑茲爾女士患一型糖尿病。有時會出現低血糖，特別是如果發生在夜間睡眠時，會有致命危險。

幸虧她的愛貓Walter能明察秋毫。每當危機時刻，Walter都會輕拍她的面頰，直到黑茲爾醒來。因此，對黑茲爾來說，Walter不僅是她的寵物貓，同時也是她的救命恩人。

德博拉的丈夫39歲就英年早逝。德博拉領養了小貓Rosie, 希望Rosie能撫慰她喪夫之痛。從此，Rosie成了德博拉的日夜陪伴，幫她度過生命中最難熬時光。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 最有愛心的小貓

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 小貓Herman

克萊爾的父母突然相繼辭世，讓她痛心不已。這時是她3歲的小貓Herman給了她生活下去的力量。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 小貓Sparky

克里斯蒂父母雙亡後不久，自己又被人用激光刺傷了眼睛，導致一隻眼睛失明。幸虧有小貓Sparky的相伴，不然，克里斯蒂真不知該如何應對這個世界。

露西有神經系統疾病。一天，由於服藥不慎，露西的大腦受到損傷。她收留的流浪貓Douglas對她日夜相守，陪她度過了漫漫的康復路。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 流浪貓Douglas

奈特女士年輕時曾患過精神疾病。她擔心以後再也無法過獨立生活了。但自從有了小貓Jethro, 奈特不但過上了獨立生活、上了大學、有了工作，還交了女友。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption 小貓Jethro

Spooky是只流浪貓。兩年前，她被瑞德夫婦收養。後來，當瑞德先生重病在身，並經歷幾次大手術臥牀休養時，Spooky時刻守在他身邊，給他帶來無限的慰籍。