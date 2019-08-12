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休假時還查看工作郵件嗎？如果答案是肯定的，你是工作狂，還是不得已而為之？

英國普利茅斯城市學院市場營銷主任格林麗芙（Louise Greenleaf）的度假理念有點與眾不同。

「我很容易感到無聊，時常關注一下工作可以讓大腦保持靈活，」她說。

「我還有點控制狂，不上班時也常會為工作擔心。」

如果能夠自由選擇，多數人度假時不想與工作有任何瓜葛。但是，許多人覺得他們別無選擇。

英國電子郵件安全公司Tessian的最新研究發現，一半以上的英國僱員認為，他們的公司期待僱員能夠迅速回復電子郵件。

研究還發現，多達60%的僱員在工作時間以外仍會用手機收發工作電郵。

求職網站Glassdoor也發佈了類似的數據。

2018年，23%的上班族在休年假時仍時常查看工作電郵，15%的員工甚至在休假期間一直繼續工作，因為他們擔心業績落於人後，更擔心不能達到預定的目標。

假期查電郵

你或許聽說過一個新的健康概念：「數碼戒毒」（digital detox）。

有的人想遠離互聯網一段時間，於是就停止登陸社交媒體，徹底關掉手機和電腦，或者乾脆去一個沒有手機信號和寬帶網絡的地方度假。

Image copyright Getty Images Image caption 休假當然應該放鬆，但有些人休假時也放不下工作。

「在休假期間，我只會查工作電郵一兩次，多數情況下我都不予理會。休假本來就是停止工作一段時間。休假時，我對工作連提都不想提，也不想讓別人提及，」家住布萊克本的電腦專家皮卡普（Sophie Pickup）告訴BBC。

沃裏羅（Catherine Warrilow）是英國博彩公司蘭科集團（Rank Group）的公關主任。她也對此表示贊同。

「休假時達到徹底放鬆是一種藝術，一個技能。許多商業教練和導師都在教人做到這一點。」

她說，她知道有些人即使休假也拒絶與工作脫鉤，因為他們害怕錯過重要的工作機會。

「我與家人度假時，也不是說完全不想工作的事，但我絶對會切斷電話和電郵。我的一些最好的主意，就是在我擺脫日常事務時，才得以浮現在我腦海中的，」她解釋說。

隨時在線

「特許人事與發展協會」（CIPD）是英國業界人力資源方面的專業組織。該協會說，自從15年前黑莓（Blackberry）手機開始普及之後，要求員工「隨時在線」的壓力就逐漸開始越來越大。

自那以後，業界逐漸形成了這樣一種預期：既然現在人們已經可以隨時隨地互相聯繫，那麼即使在非工作時間也應該可以迅速回復工作郵件。

「許多老闆休假時也查郵件，因此他們就認為僱員也應該這樣，」特許人事與發展協會的會員主任迪索薩（David D'Souza）告訴BBC。

「如果你工作環境的文化是這樣的，大家都隨時在線，有信息都會隨時回復，員工就會擔心，如果自己不這樣做，老闆就會對其感到失望。」

Image copyright Getty Images Image caption 休假時還要想著工作，怎麼能休息好呢？

哈丁（Chris Harding）是英國埃塞克斯郡一家搬家公司的首席執行官。他經常與下屬討論此問題，但仍未找到令人滿意的答案。

「如果你不知道公司情況如何，你就難以完全放鬆。但對有些人來說，要徹底與工作脫鉤，才能更好地放鬆，」他說。

「所以理論上說，你絶對應該在休假時完全脫離工作，不管你是什麼職位。這樣，公司就必須在沒有你或其他某個員工的情況下繼續運作，就能夠暴露出潛在的問題或公司結構上的弱點。」

充分休息

英國薩里大學的伍德沃德（Alan Woodward）教授是一位電腦安全專家。他認為，電子郵件的「不在辦公室」自動回復功能存在重大問題。

「如果某人不在辦公室，你給他發郵件時，他的郵件系統只會進行一次自動回復。我們多數情況下都不知道此人何時能回來，而你只收到一次自動回復的郵件，所以多數人都會繼續發郵件，」他告訴BBC。

「這樣，發信人和收信人就陷入一個惡性循環中，儘管我們知道我們可能在給對方增加麻煩，但這個系統鼓勵我們這樣做。」

根據特許人事與發展協會的研究，大多數公司都沒有規定員工在休假時仍需與公司保持聯繫。

但是，許多員工感到老闆期待他們隨時在線。為此，有些企業已經開始採取措施解決這個問題。

Image copyright Getty Images Image caption 「不在辦公室，去度假了！」

該協會的迪索薩先生說，有些公司的人力資源部或IT部門已經開始在員工休假時限制他們收發郵件。

比如，德國的戴姆勒汽車公司制訂了一項新政策，如果你要給一個正在休假的員工發郵件，郵件就會自動被刪除。

迪索薩說，這取決於公司的組織文化。但是，許多人力資源專家已經注意到，過度使用手機對人的認知能力、睡眠和體態等都有負面影響。

「員工休假結束時，如果獲得了充分的休息，那對公司是有好處的，」他強調說。

「人類和科技應該建立一種更健康的關係，要保證我們不會沉迷其中，看屏幕的時間不能太長。而且我們知道，如果人不能充分休息，其生產率就會下降。」