Image copyright Getty Images Image caption 這不是水熊蟲漫步太空的真實圖片，但它們是現在已知第一種能夠暴露於外太空還存活的動物。

地球上最無堅不摧的動物如今可能已將月球作為家園，且多達成千上萬隻。

緩步動物——俗稱水熊蟲——是一種身長不足一毫米，能在高達150攝氏度或低至絶對零度（約等於負273.15攝氏度）極端條件裏存活的動物。

今年4月，以色列一架搭載了水熊蟲的月球探測器在月球表面墜毀。

探測器搭載的水熊蟲之前已經過脫水處於休眠狀態，然後被裝入人造琥珀中。將水熊蟲送上月球的機構聯合創始人認為，它們幾乎絶對還活著。

「我們相信緩步動物存活的可能性非常之高，」美國拱門任務基金會（Arch Mission Foundation）主席諾瓦·斯皮瓦克（Nova Spivack）表示。

Image copyright Science Photo Library Image caption 電子顯微鏡彩色掃描下一隻藏身苔蘚間的水熊蟲

拱門任務基金會儲存了一份地球的「備份信息」——包括人類知識和地球生物學。這些信息被發送到太陽系不同位置，以防地球發生毀滅性事件。

「創世紀」號（Beresheet）月球探測器上搭載了「月球圖書館」——一個類似DVD光盤的裝置，裏面包含相當於3000萬頁的人類歷史檔案，可在顯微鏡下閲讀，還攜帶了人類DNA樣本。

除此以外，還有脫水的緩步動物——有的裝在人造琥珀中，還有的附在磁帶上。

對於大多數生物來說，脫水後不可能再復蘇——沒有水的生命幾乎是不可能的。

Image copyright Getty Images Image caption 它們算不上可愛，但這不由我們決定。

水熊蟲還有一個非常可愛的綽號——苔蘚豬。

它們與眾不同，脫水數十年後還能復活。

科學家們發現，緩步動物有超強的生命力。當完全脫水時，它們會縮起頭和八條腿，卷成一個小球，然後進入深度休眠狀態，幾乎等同於無生命跡象。

它們幾乎排出了體內所有水分，新陳代謝降低到正常情況的0.01％。

幾十年後，當它們重新接觸到水就能復活。

Image copyright Getty Images Image caption 下一次當你遙望月亮的時候，記得跟這些苔蘚豬招招手。

水熊蟲的這些特性加上它們曾在2007年成為第一種成功在太空存活的動物，使得它們成為「月球圖書館」的最佳選擇。

「緩步動物是理想的選擇，因為它們是多細胞微生物，還是地球上最持久的生命形式之一，」斯皮瓦克說。

儘管小小的苔蘚豬很可能在月球探測器墜毀意外中倖存，但它們留在月球上也許並非好事。

「這意味著月球所謂的『原始環境』已被破壞，」英國公開大學行星與空間科學家莫妮卡·格雷迪教授（ Prof Monica Grady）說。

當宇宙飛船離開地球後，它們受制於《外層空間條約》，不應該污染太空環境。

「你也許會說，1969年尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）登月時已經違約了，的確是這樣。但自那以後我們就對如何保護這些星體越來越小心。

「我不認為任何人能獲得允許將脫水的緩步動物送到月球表面。所以這不是一件好事。」

Image copyright Getty Images Image caption 以色列月球探測器墜毀造成的無心之失——這些小家伙本不應該在月球表面。

這些流落在月球的水熊蟲在不接觸到水的情況下，基本不可能復活。

但理論上，可以將它們收集起來，帶回地球，使它們復活然後研究觀察登月對它們的影響。

不過，下一次當你抬頭看月亮的時候，想想有成千上萬隻（已脫水的）苔蘚豬也在看著你，這麼想也不錯。

換個角度看，這肯定給科幻電影和驚悚片提供了很棒的素材。

例如，來自月球苔蘚豬的攻擊？我們肯定願意看。