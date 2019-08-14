Image copyright Getty Images Image caption 普拉西多·多明戈是全球知名的歌劇歌唱家，演出場場爆滿。

西班牙歌劇歌唱家、「三大男高音」之一普拉西多·多明戈（Plácido Domingo）被指控在過去數十年曾性騷擾多名女性。

據美聯社報道，八名歌手和一名舞蹈演員聲稱自己曾被多明戈性騷擾，時間最早可追溯到1980年代末。

只有其中一名女性、次女高音歌手帕特里莎·沃爾夫（Patricia Wulf）願意公開自己的身份。

多明戈對有關指控予以否認，而他所指導的洛杉磯歌劇院已經表明將會在「外部顧問」的幫助下進行調查。

「始終，聽到我可能令任何人不高興或者令她們感覺不舒服，是痛苦的，不管是多久以前，不管我有多麼善良的意圖，」多明戈說。

「認識我或者和我合作過的人都知道，我不是一個會故意傷害、冒犯或者令他人尷尬的人。」

美聯社指，另外六名女性亦聲稱這名歌劇界傳奇曾對她們做出一些有「性企圖」的行為，令她們感到不舒服。

Image copyright EPA Image caption 多明戈與女高音歌唱家瑪爾塔·奧爾尼拉斯於1962年成婚至今。

沃爾夫表示，多明戈並沒有直接與她身體接觸，但是每次她走下台，他都會走過來，靠她很近地問她「今晚是不是一定要回家」。

另一名女性說，多明戈有一次用手摸到她的裙子下面。另外三人則說，他曾強吻她們。

據稱，這些事件發生在不同場所，包括更衣室、酒店房間、會議期間以及多明戈擔任管理層的歌劇公司等。

「一頓工作午餐並不奇怪，」其中一名歌手向美聯社表示。

「一個人在工作午餐當中想要抓你的手就奇怪了，或者將他的手放在你的膝蓋上也有點奇怪。他總是以某種方式觸碰你，總是要親你。」

Image copyright AFP/getty Image caption 多明戈、何塞·卡雷拉斯（Jose Carreras，中）和已故的盧西亞諾·帕瓦羅蒂（Luciano Pavarotti）並稱「三大男高音歌王」。

多明戈原定於9月18日要在美國費城交響樂團的首場演出上出場，但是該樂團表示，在出現這樣的指控之下，他們已經收回相關邀請。

多明戈目前是洛杉磯歌劇院的總監，並曾先後擔任華盛頓國家歌劇院藝術總監的總導演。

多明戈在他的聲明中還表示：「我知道如今評判我們的規則和標凖與過去非常不一樣。」

「我能夠有超過50年的歌劇生涯，是優越和被祝福的，我將會以最高的標凖來要求我自己。」

現年78歲的多明戈仍然是歌劇界最大牌的人物之一，在他所到的全世界任何地方，他的演出都能夠爆滿。

他在1962年與第二任妻子、女高音歌手瑪爾塔·奧爾尼拉斯（Marta Ornelas）結婚，關係持續至今。

多明戈經常在倫敦演出，最近一次是今年1月在英國皇家歌劇院出演歌劇《茶花女》。

按計劃，他將於2020年6月再次回到倫敦，在柯芬園（Covent Garden）出演新版的威爾第（Verdi）歌劇《唐·卡洛》（Don Carlo）。