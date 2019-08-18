馬來西亞學校爆發女生集體歇斯底里之謎

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 17歲的馬來西亞中學生斯蒂·努蘭尼薩。

7月底一個寧靜的周五早晨， 馬來西亞東北部的一個中學突然發生了一片混亂。混亂的中心是一個叫斯蒂·努蘭尼薩（Siti Nurannisaa）的17歲女生。

這是她對那天事件的回憶：

學校集合鐘聲響了。

我在課桌前感覺很悃，這時感覺有人在我肩膀上使勁拍打了一下。

我回頭看是誰，這時教室已經很暗了。

我很恐懼，感覺我的後背刺痛，頭暈，然後我就倒在地上了。

失去知覺之前，我好像看見了「另一個世界」，到處是流血和暴力。

最可怕的是，我看到了魔鬼的臉。

它纏著我，我無處可逃。我張開口想喊叫，可是什麼聲音也沒出來。

然後我就暈過去了。

斯蒂身上發生的事似乎在學校裏激發了一系列連鎖反應。幾分鐘之內，其他教室裏也爆發出尖叫，這些女孩子的瘋狂叫聲傳遍學校大廳。

一個暈倒的女孩也聲稱看到了同樣的「暗影」。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 一個暈倒的女孩也聲稱看到了同樣的「暗影」。

這裏是馬來西亞吉蘭丹州的一所國立中學（SMK Ketereh）。恐懼的教師和學生把教室門緊閉，不敢出去。學校請來了伊斯蘭精神療法術士進行禱告。

當天，有39人被認為受到這種「集體歇斯底里」（Mass hysteria）爆發的影響。

「集體歇斯底里」現象是，在一群人中毫無原因地突然蔓延開一種好像喘不上氣來的瘋狂舉動。

「這是一種神經系統受到過度刺激而出現的集體反應，」美國社會醫學家和作家羅伯特·巴索洛梅（Robert Bartholomew）說，「可以把這種現象看作軟件出了問題。」

對集體歇斯底里現象的成因沒有真正的解釋，也沒有被列在DSM精神疾患手冊中。不過， 倫敦國王學院醫院的精神病專家西蒙·威斯利博士（Dr Simon Wessely）認為，這是一種「集體行為」失常。

「症狀往往出現昏厥，心跳異常，頭痛，噁心，發抖，甚至癲癇，」他說，「這種症狀常常可以找到醫療方面的原因，但是也有找不出傳統生化原因的現象。」

而這種現象的蔓延，他接著說：「主要來自心理和社會因素。」

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其實在世界各地都有爆發此類現象的紀錄，最早案例可以追溯到中世紀。在1960年代，這種現象在馬來西亞的工廠工人中曾頻繁發生，而今天多發於學校中。

羅伯特·巴索洛梅追蹤研究馬來西亞發生的這種現象已經數十年了。他稱馬來西亞是「集體歇斯底里的世界之都」。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 馬來西亞的吉蘭丹有很多這樣的清真寺。

「這是一個宗教信仰深厚的國家，該國很多人，特別是那些保守的農業地區，人們相信民間傳說和超自然力。」

不過歇斯底里現象仍然是一個敏感話題。在馬來西亞，這種現象發生在馬來穆斯林社區的女孩子中多於任何其他族群。

「沒人可以否認，集體歇斯底里現象大多數發生在女性中，」巴索洛梅說，「學術文獻中有很多紀錄。」

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 稻田環繞的小村帕當蘭貝克。

吉蘭丹首府哥打巴魯郊外一個寧靜的馬來人聚居的小村叫帕當蘭貝克（ Padang Lembek），四周環繞綠色稻田。

村裏人們都互相熟識，讓很多馬來西亞人回憶起很多年前他們的國家就是這樣的。村裏有家庭經營飯館，美容店，清真寺和學校。

女孩斯蒂和她一家人住在一個普通的平房裏，很容易就從舊紅色房頂和綠色外牆認出來。她和自己的鄰居好友魯斯蒂亞·羅斯蘭（Rusydiah Roslan）合用的一輛摩托車就停在門外。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 斯蒂家在帕當蘭貝克村。

「我被鬼魂附身的那天早上，我倆就騎著這輛摩托車去的學校。」斯蒂說。

跟很多同齡孩子一樣，斯蒂也面臨很多壓力。她說，2018年高中最後一年各種各樣的考試臨近，壓力最大。

「我備考好幾周了，想要記住所有的筆記，但總是有錯，」她說，「我感覺好像什麼事都記不住。」

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 斯蒂在高中最後一年感覺壓力最大。

7月底發生在學校的事令斯蒂無法正常睡覺和吃飯。幾乎一個月的休養之後，她才逐漸恢復正常。

一場「集體歇斯底里」爆發通常都有一個「引子」，也就是第一個發作的人。

這次爆發「引子」就是斯蒂。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 斯蒂形容她感到當時的情形就像被捂住了雙眼。

羅伯特· 巴索洛梅說：「開始是一個孩子發作，很快就蔓延到其他孩子，因為大家都在一個『壓力鍋』 裏。」 於是就可能引起連鎖反應。

魯斯蒂亞還記得她的好朋友那天發生的事：「 斯蒂大聲尖叫，停不下來，我們都不知道怎麼辦，我們甚至都不敢碰她。」

那次事故發生後，這兩個女孩的友情更密切了。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 斯蒂·努蘭尼薩就學的SMK Ketereh 中學。

這所學校 SMK Ketereh 從外面看起來跟其他中學校沒有什麼區別，校園綠樹如茵，外牆是鮮艷的灰色和黃色。

詹大嬸的食品攤就在學校對面，賣各種小吃。她還記得一年前7月那天發生的事，當時她正在凖備食物，突然聽到尖叫聲。

「尖叫聲極為刺耳，」她說。之後她看到9個女孩被抬出教室，又踢又叫。她認出其中幾個女孩是她的常客。「那情景令人心碎。」她說。

後來，她又看到一個巫師和助手進到一間祈禱室，「他們待在裏面好幾個小時，」她回憶說，「真可憐，那些孩子那天不知看到了什麼。」

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 詹大嬸的食品攤就在學校對面，賣各種小吃。

自那次事件後，該學校的保安措施加強了。「為了防止這樣的事件再次發生，我們重新採取了安全措施，員工也有改變。」該校的一名高級管理人員對BBC說，他要求匿名，因為並沒有得到向媒體透露消息的授權。

學校還增加了每日祈禱和心理課程，他說，「 安全第一，我們也知道事件發生後對學生的關愛很重要。」

這些措施的具體內容並未透露，也不知道是否是心理健康專家設計的。他沒有具體說明。

巴索洛梅強烈建議，馬來西亞學生應當得到有關知識的普及，因為這種現象在該國並不罕見。

「他們應該知道『集體歇斯底里』發生的原因，和它是如何蔓延開的。」他說，「同樣重要的是，他們應該學習如何來應付壓力和焦慮。」

馬來西亞教育部門的官員還沒有對這樣的建議作出反應。

馬來西亞的吉蘭丹州一共有68所中學，不少中學都發生過這樣的集體歇斯底里事件。

2016年早期，在整個州的好幾個中學都爆發了集體歇斯底里事件。「官方沒辦法對付同時爆發的事件，於是把所有學校都關閉了。」當地一名記者弗達斯·哈桑（Firdaus Hassan）說。

他和他的攝像師Chia Chee Lin還記得那年4月發生的情況。「 那是集體歇斯底里發作的季節，事件一個接一個發生，從一個學校蔓延到另一個學校。」Chia 說。

其中一個城鎮發生的事件引起媒體極大關注，媒體報道說，一些學生和教師在看到一個「黑暗陰影」在校園遊蕩後，就都「著了魔」。大約100人受到影響。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 斯蒂·艾恩(右）和她母親，母親在學校附近擺小攤。

該校的一名學生斯蒂·艾恩（Siti Ain）說，她不會忘記這個「全馬來西亞最鬼魂縈繞的學校」。

「事件發生了幾個小時，但之後好幾個月才使學校生活恢復正常。」這位現在已經18歲的學生說。

她指給我們看當時發生事件的地點就在籃球場旁邊。「就從這裏開始的，」她指著一排樹樁說。「我同學說，他們看見一個老女人站在那裏。我沒看見，但他們的反應非常真實。」

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 校園裏一排被鋸倒的樹樁。

馬來西亞人迷信鬼神可以回溯到幾個世紀前，深受巫師傳統和東南亞民間神話的影響。

小孩子從小就聽這些鬼故事和巫師的巫術，以及吸血鬼之類的傳說。

樹林和墳地都是這些恐怖故事發生的地點，這些地點也令人格外恐懼。

雖然這個學校發生的事件難以確定其原因， 但官員對他們認為可能的原因採取了措施。

斯蒂·艾恩說：「我們從教室窗戶裏看到一些工人用電鋸鋸倒了那些樹，這些老樹非常美麗，看到它們被鋸倒令人傷感，但我知道這樣做的原因。」

跟很多學生一樣，斯蒂覺得那天發生的事並不是集體歇斯底里，而是超自然現象。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 2016年這個二層樓的普通中學爆發了「集體歇斯底里」事件。

在美國的馬來西亞人類學家阿茲力·拉赫曼博士（Dr Azly Rahman）談到1976年發生的一起集體歇斯底里事件，那個事件發生在附近關丹市他當時就學的一所住宿學校中。

「一切都亂套了，」當時正在進行歌唱比賽，一個女生聲稱在附近宿舍樓頂看到一個「微笑的佛教和尚」，「她發出一聲令人毛骨悚然的尖叫，」他回憶說。

巫師被叫來給30名受影響的女生施行驅魔法。

「這些巫師的角色是在人間與陰間進行交流。但我們今天應該對這種爆發的原因有合乎邏輯的解釋。」拉赫曼博士說。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 越來越多的森林由於發展而被砍去，人們認為「鬼魂」失去了安居之處。

斯蒂·努蘭尼薩和她的家人得知了一年前發生事件的科學和醫學解釋。

「任何父母看到自己孩子受的罪都會感到難過。」斯蒂的父親阿扎姆·亞克布（ Azam Yaacob）曾經是軍人，他堅持認為他的女兒斯蒂心理正常。

那次事件發生後，他們找到有20年經驗的一位精神療法術士扎吉·亞（Zaki Ya）。我們在他的診所見到他。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 扎吉·亞說，科學尚無法解釋超自然現象。

他告訴我們，他不僅傳授《可蘭經》， 而且相信「鎮尼」（Jinn）精靈的神通——一種伊斯蘭教中的神靈 「似乎以不同形式出現」。

「我們與這些看不見的神靈共處，」扎吉·亞說，「它們有好有壞，是可以憑借信仰將其擊敗的。」

在他診所的綠色牆壁上寫滿了伊斯蘭箴言，靠近入口處擺放著一瓶瓶「聖水」。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 這些都是「詛咒」用的物件，不能觸碰。

窗戶旁邊的一個桌子上擺著一些神秘莫測的物件——生鏽的刀子，梳子，甚至還有一個乾海馬。

「這些是詛咒物，」扎吉·亞警告我們，「請不要觸碰任何東西。」

在2018年7月底那所國立中學（SMK Ketereh）發生了集體歇斯底里事件後，斯蒂·努蘭尼薩和她的家人就聯繫了扎吉·亞。

「我一直在指引斯蒂，在我的幫助下她已經好多了。」扎吉·亞頗為驕傲地說。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 扎吉·亞相信「鎮尼」的神通。

扎吉·亞還給我看了他治療的另一個女孩的錄像。從錄像裏可以看到這個女孩在地上打滾和尖叫，後來被兩個男士制住。

幾分鐘後，扎吉進到屋裏，接近這個明顯狀態很糟糕的女孩。他摸著她的頭，吟誦伊斯蘭經，眼看著女孩就平靜下來。

「女性比較溫柔，身體也弱一些，」他對我們說，「這使她們比較容易被鬼魂纏身。」

他承認，他理解他見過的許多案例都與當事人的心理健康狀況有關，但他堅持強調」鎮尼「的神通力量。

「科學當然很重要，但它不能徹底解釋一些超自然現象，」他說，「無信仰的人不會理解這些事件的發生，直到事情發生在他們自己身上。」

在馬來西亞最大的彭亨州，一組伊斯蘭教學者對此採取了更有爭議的做法。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 這套對付歇斯底里工具包價值2000多美元。

他們提供一套「對付歇斯底里工具包」，價格不菲，8750 馬幣，相當於2100美元，其中包括甲酸、氨吸入劑、胡椒噴劑和竹夾棍。

「根據《可蘭經》，這些東西可以擊敗邪惡鬼魂，」馬胡丁·伊斯梅爾博士（Dr Mahyuddin Ismail）說，他是這套工具的設計者，他認為這是「將科學和超自然力相結合」。

「已經有兩個學校採用了我們的這套工具，解決了100多案例。」他說。但他的聲稱並沒有科學根據。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 據信，木竹棍能減輕被鬼魂纏身者的疼痛，驅除邪惡。

自2016年開始發行這套工具以來，引起廣泛批評。前政府部長哈里·亞馬魯丁（Khairy Jamaluddin）稱這是「社會倒退的標誌」。

「這純粹就是迷信。我們希望馬來西亞人成為懂科學，有創意的人，不應該固守所謂超自然信仰。」他說。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 馬胡丁·伊斯梅爾博士在馬來西亞彭亨大學他的辦公室前，展示他的「對付歇斯底里工具包」。

但馬來西亞太子大學（Universiti Putra Malaysia）的臨牀心理學家厄瑪·伊斯梅爾（ Irma Ismail）對集體歇斯底里案例有不同看法。

「馬來西亞文化對這種現象有自己的看法，」她說，「一個比較現實的辦法是將精神信仰與心理治療相結合。」

如果馬來西亞是「集體歇斯底里的首都」，那位於東北海岸的吉蘭丹就是中心點。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 鳥瞰吉蘭丹首府哥打巴魯。

「這並不是巧合，吉蘭丹是馬來西亞所有州裏宗教信仰最保守的州，也是最容易發生集體歇斯底里現象的州。」羅伯特·巴索洛梅說。

吉蘭丹處於這個穆斯林佔大多數人口國家的腹地， 吉蘭丹也是兩個由保守的反對黨馬來西亞伊斯蘭黨（Malaysian Islamic Party）統治的州之一。

跟馬來西亞其他州不同，吉蘭丹的日曆遵循伊斯蘭日曆——工作日從周日直到周四。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 哥打巴魯一個市場上的壁畫。

「這是一個不同的馬來西亞，」當地市場的一個82歲的老者魯哈達·拉姆利（Ruhaidah Ramli）說，「這裏過日子很簡單，不像在吉隆坡那些地方那麼急匆匆和有壓力。」

宗教信仰與超自然信仰有關聯嗎？學者阿菲克·諾爾（Afiq Noor）認為， 在吉蘭丹州一些學校實施更加嚴厲的伊斯蘭法，與集體歇斯底里爆發現象不無關係。

「馬來穆斯林女孩在學校受到嚴格的宗教紀律約束，」他說，「她們必須嚴格著裝，不能聽非伊斯蘭音樂。」

他認為，如此嚴厲的環境可能引起更多焦慮。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 在世界其他國家也出現過這種「集體歇斯底里」現象。

在墨西哥、意大利和法國，一些嚴格的天主教修道院也發生過類似案例。還有在科索沃的學校，甚至在美國北卡羅來納鄉鎮地區的女子啦啦隊裏都發生過這種現象。

不同的文化背景導致各個案例有所不同。但最終它們都是同類現象，研究人員提出，嚴格而保守的傳統文化對集體歇斯底里現象發生，其間的關聯顯而易見。

心理學家斯蒂夫·戴蒙德（Steven Diamond）認為，這種「痛苦而令人尷尬的症狀」可能是「急需得到關注」的跡象。

「他們出現的這種症狀可能是想表達他們無法表達，或不能表達，亦或不願意使自己承認而說出來的一些情感。」戴蒙德在2002年在一份心理學期刊上的文章這樣寫道。

2019年對斯蒂·努蘭尼薩來說比較安寧。

「我還不錯，一切都比較平靜。」她說，「好幾個月來我都沒有見到那些壞東西了。」

自中學畢業以來，她跟大部分同學都失去了聯繫，但她感覺無所謂——她對我說，她總有一個小的朋友圈。

她在上大學之前凖備休息一段時間。

Image copyright JOSHUA PAUL FOR THE BBC Image caption 斯蒂和她的寵貓Chomel。

我們會見的那天，她帶著一個黑色的小麥克風。

「我業餘時間很喜歡卡拉ok。」她說。她喜歡美國歌星凱蒂·佩里（Katy Perry）的歌，也喜歡馬來西亞歌手斯蒂·努哈麗莎（Siti Nurhaliza）的歌。

對這些年輕女孩來說，唱歌是釋放壓力的極佳途徑，在經歷了那個可怕的事件之後，唱歌使她逐漸恢復了自信心。

「壓力使我的身體變弱，現在我知道如何應付壓力了。」她說。「我的目標是正常和開心。」

我問她將來有什麼打算。

「我想當一個女警察，」她說。「她們勇敢，什麼都不怕。」

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