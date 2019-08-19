Image copyright 伊萬諾夫 Image caption 意外發現一封五十年前的瓶中信

美國阿拉斯加一名男子在收集柴木時，意外發現一封五十年前的瓶中信。

泰勒·伊萬諾夫發現信件是以俄羅斯文書寫的，後來將此信件的照片上傳至臉書，希望有人翻譯成英文。後來發現，信件是由一名俄羅斯舒拉克號船的航海員，於1969年6月20日書寫。

其後，俄羅斯媒體跟進報道，找到這名寫信的航海員阿納托利·博察年科船長。

伊萬諾夫表示，他在家鄉希什馬廖夫以西32公里的地方收集柴木時，發現了封著塑膠密封塞的玻璃瓶，裏面藏有一封信件。

"我很用力拉。甚至得用牙齒才把瓶塞拉出來，"他向諾娒金報說。"瓶裏仍然是乾的，散發出一陣葡萄酒的氣味，或是任何一種陳年老酒的味。信件卻是乾的。"

信件中的內容清晰可見，社交媒體也將內容翻譯：

"俄羅斯遠東船隊 VRXF 舒拉克號向你問好！我懇請你找到這封瓶中信的人，向海參崴 －43 BRXF 舒拉克號全體船員回應。我們祝願你身體健康，長命百歲，航海快樂。1969年6月20日。"

阿納托利·博察年科船長還健在，今年已經86歲的他得知瓶中信的下落時，他流下高興的眼淚。

他向俄羅斯 1 電視台表示："這看起來很像我的筆跡。一定是！東方漁業船隊。"

博察年科船長在1966年監督建造舒拉克號，並在其航行至1970年。

伊萬諾夫在社交媒體上表示，"一張小小的照片能演變成故事"真是十分神奇。他更會考慮在未來自己寫一封瓶中信。

"在瓶中送出一個訊息，然後看看最後漂到哪裏。"