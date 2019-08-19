成人牙套悄然盛行 美容虛榮還是另有苦衷

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曾幾何時，矯正牙齒、戴牙套幾乎是兒童和青少年的專利。但是，近年來正畸開始悄悄在成年人群中越來越流行。

這些成年人年齡最大的將近70歲，而且男女都有。

以英國為例，根據英國口腔正畸學會（the British Orthodontic Society）的數據，越來越多的英國成年人前來矯正牙齒。許多人為了正畸，不惜向銀行貸款。

到底是什麼原因，讓成年人如此熱衷於給自己的牙齒正畸呢？

有人說，社交媒體Instagram和電視真人秀上那些完美的笑容可能是促使人們正畸的原因。因為當人們看到別人笑逐顏開，露出一口整齊完美的牙齒時，會情不自禁地跟自己的牙齒作對比。

同時也有人說，社會上對成年人戴牙套正畸的接受程度也越來越高，這可能也是正畸流行的原因之一。

很多人是在年齡漸長後才認識到牙齒和口腔健康的重要性的。

牙齒美容

Image copyright LUCY SETTER Image caption 戴著牙套的露西

露西27歲那年終於下定決心要正畸了。

14歲那年她曾看過牙醫。當時醫生建議她戴牙套正畸，但由於害怕就沒有做。

成人之後，露西開始想做了，但發現英國公共醫療NHS規定, 超過18歲以上的成年人要自己埋單。

露西的牙齒不整齊，所以每當看到別人露出一口完美的牙齒時都羨慕不已。

但成年人正畸屬於美容項目，而且價格不菲。

Image copyright LUCY SETTER Image caption 正畸後的前後對比

2016年，露西先交了一筆800英鎊的費用，然後每月還要付135英鎊的分期付款。

2018年，露西終於可以除下牙套了。正畸後，露西信心大增。

過去她總是閉著嘴微笑，現在則可以毫無顧忌地張嘴露出燦爛的笑容了。這不僅給了她自信，也給她生活的各方面都帶來滿足感。

徒慕虛榮？

Image copyright STAPLEHURST DENTAL PRACTICE Image caption 漢娜由於前排牙齒不齊，小時曾被人起外號。

31歲的漢娜小時候就想正畸，但一直到她攢足了3400英鎊的費用後才開始行動。

漢娜由於前排牙齒不齊，小時曾被人起外號，說她長了一口馬牙。

為此，漢娜十分不爽。她在人面前盡量不笑。如果有時要笑，則用手捂住嘴。

因此，對漢娜來說，能有一口整齊的牙齒具有改變她一生的作用。

男性正畸

Image copyright NEIL HILLYARD Image caption 尼爾40多歲時進行了牙齒正畸術

尼爾今年52歲。他40多歲時進行了牙齒正畸術。

尼爾說，他一口參差不齊的門牙一直讓他感到困擾。幾年前，他終於下定決心治療。

據英國口腔正畸學會的調查，像尼爾這樣40多歲才開始正畸的人絶不少見。

80%正畸的成年人年齡在26-55歲之間，其中女性人數要大大高於男性，大約佔80%。

正畸後，尼爾感覺好像去除了一塊心病。尼爾說這是他此生所做出的最好的決定之一。

令尼爾吃驚的是，沒有人再對這種事大驚小怪。而且，一旦人們打開了正畸這一話題就開始滔滔不絶。許多人還表示，希望自己也能有像尼爾這樣的勇氣。

專業人士意見

Image copyright NEIL HILLYARD Image caption 正畸後，讓尼爾感覺好像去除了一塊心病。

牙齒矯正治療一般效果很好。但是，矯正後人們還需要戴牙齒固定裝置一段時間，以阻止牙齒回位。

此外，戴牙套本身也有講究。它通常適用那些具有健康牙齒和牙齦的人。可以想像，一些食物殘渣會在牙套中或周邊聚集，形成牙垢。

與此同時，醫療機構警告那些需要做牙齒正畸術的人， 一定要到專業和有資質的牙醫處就診。不要使用網上購買的簡陋裝置。

牙齒正畸師尼娜表示，與兒童不同的是，希望接受牙齒矯正治療的成年人往往會提出一些要求，比如說希望正畸後「讓他們能夠擁有一個像某某名人那樣的微笑效果」。

這些人往往是在瀏覽完社交媒體或是看完像《戀愛島》（ Love Island）這樣的真人秀電視節目後，對現實產生一種錯覺，認為只有達到那樣的形像才是完美的。