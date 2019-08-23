英國史上首位第一女友：首相「枕邊人」的那些事

Image copyright Reuters Image caption 八月份，約翰遜和西蒙茲首次一起參加公開活動

7月底，英國新首相鮑里斯·約翰遜走馬上任之後，攜女友入住唐寧街10號。

這可是首相府歷史上第一對未婚同居的伴侶。

凱麗·西蒙茲（Carrie Symonds）今年31歲，比約翰遜小24歲，是英國173年以來最年輕的首相「枕邊人」。

幾天前，西蒙茲女士發表出任唐寧街女主人以來第一次公開講話，話題是保護鳥，與她和首相的關係風馬牛不相及，但還是抓住了一眾媒體和公眾的眼球。

事實上，自從約翰遜競選首相以來，西蒙茲女士就從來沒有遠離聚光燈。這位唐寧街的新女主人會在約翰遜的首相生涯中扮演怎樣的角色？和她的前任可能會有怎樣的差異？

Image copyright Reuters Image caption 英國首相約翰遜的女朋友凱麗·西蒙茲在唐寧街外

首先，誰是凱麗·西蒙茲？

西蒙茲自己承認，她是熱播BBC英劇《倫敦生活》（Fleabag）的粉絲。這部描寫一位單身年輕女性在倫敦生活的喜劇被中國網友評為「喪到靈魂深處」。

我們還可以猜測，西蒙茲小姐比較「敢言」。

在約翰遜的競選進入白熱化時，一天深夜，兩人在家裏激烈吵架，聲音太大，被鄰居以「擔心安全」為由錄音報警。首相候選人「後院起火」引發一場軒然大波。一度，甚至有人擔心約翰遜的競選會否因此觸礁。

除此之外，我們還知道什麼呢？

西蒙茲的父親是英國《獨立報》創始人之一馬修·西蒙茲，母親是報業律師約瑟芬·麥克菲。

西蒙茲成長於倫敦西南地區，華威大學藝術史和戲劇系畢業。

她自己曾透露，政治圈的第一份工是在保守黨議員扎克·戈德史密斯（Zac Goldsmith）的辦公室工作。她承認，要不是他，還真不敢肯定自己是不是會為保守黨做事。

扎克·戈德史密斯是位「高富帥」的明星政客，父親是英國億萬富豪、金融家詹姆斯·戈德史密斯。2016年，扎克曾代表保守黨競選倫敦市長，敗給工黨人西迪克·汗（Sidique Khan）。

Image copyright Reuters Image caption 八月中旬，西蒙茲發表入住唐寧街後的首次公開講話，內容是：保護鳥

2010年西蒙茲加入保守黨團隊出任新聞幹事，曾為約翰遜成功連任倫敦市長盡力。

後來，她曾先後在時任文化大臣約翰·惠廷戴爾（John Whittingdale）辦公室工作、任社區和地方政府部大臣賈維德（Sajid Javid）媒體特別顧問。

西蒙茲攀登職業階梯進展順利，年紀輕輕即升任保守黨總部通訊主管。她於2018年離開保守黨，加入總部位於美國的海洋保護活動組織Oceana公關部，職任資深顧問。

Image copyright PA Media Image caption 一月，西蒙茲和鮑里斯·約翰遜的父親斯坦利·約翰遜一起參加在日本駐英國大使館外舉行的反捕鯨抗議

西蒙茲據稱熱衷環境保護、動物保育，她時常在推特上發表關注虐待動物、塑料垃圾等話題的推文。

西蒙茲曾說，在一家動物保護慈善組織做實習生期間開始對動物福祉開始感興趣，希望能盡一份力。

英國媒體說，約翰遜改變初衷主張反對獵狐、在出任首相第一次講話期間承諾改善動物福祉，都要歸功於西蒙茲勸說有方。

2009年，西蒙茲曾向《每日電訊報》表示，她讀大一時，曾經搭乘英國臭名昭彰的色狼、出租車連環強姦犯約翰•沃博斯（John Worboys）的車。

西蒙茲放棄匿名權，在媒體講述了自己的遭遇：2007年7月，她在倫敦西部地區一個公交站等車，沃博斯開著出租湊過來搭訕，說五英鎊就能送她回家。上了車，他給了她一杯香檳，她沒喝，倒了。但是她說，她確實喝了沃博斯送的一杯伏特加。

後來，西蒙茲曾參與活動，反對提前釋放沃博斯。

Image copyright Reuters Image caption 大阪G20峰會期間，梅首相的丈夫菲利普和其他國家領導人的妻子在一起。

首相伴侶一般都做什麼？

首相和女朋友在唐寧街10號未婚同居，這在英國歷史上可是開了先河。

約翰遜今年55歲，和第一任妻子離婚，和第二任妻子分居、正在辦理離婚手續。他是英國1721年以來第三位離婚的首相。

西蒙茲31歲，是英國173年以來最年輕的首相伴侶。

英國皇家霍洛維大學政治學講師艾倫（Nicholas Allen）博士說，伴隨著社會潮流、家庭常態的變遷，首相伴侶該是什麼樣也已經與時俱進、和從前大不相同。

綜觀英國，未婚同居早已不是新鮮事。根據英國統計署數字，它是英國增速最快的家庭模式。

約翰遜比西蒙茲年長24歲，這也沒什麼大驚小怪的。首相府有過「老夫少妻」的先例，比如1950年代的首相艾登，不僅離過婚，而且比第二任妻子要大23歲。

Image copyright Getty Images Image caption 丹尼斯·撒切爾：如影相隨

艾倫博士說，首相千變萬化，伴侶也是多種多樣，他/她們應該扮演什麼角色「永遠有不同詮釋」。

他說，在某種程度上，除了陪伴首相出席正式活動以外，所有首相伴侶的共同點是——「枕邊人」：晚上一起聊聊大事小情。

當然，也有人是首相真正志同道合的「革命伴侶」，比如張伯倫的妻子安妮，全心全意地鼓勵、推動原來經商的丈夫從政。

經年累月，有些首相伴侶選擇和自己的那個她/他一併投身政壇，也有人寧願永遠遠離鎂光燈。

Image copyright AFP Image caption 薩曼莎·卡梅倫曾說，並不特別喜歡時刻處於聚光燈下的首相夫人生活

前首相特蕾莎·梅首相曾經形容丈夫菲利普是自己的「岩石」。她說，一次被公務累到焦頭爛額，丈夫親自給她倒了一杯威士忌……

菲利普和梅首相秉性相投，兩人都比較低調。不過，重大出訪活動，菲利普總是陪在妻子身邊。

他對首相伴侶角色的詮釋很像前任、英國第一任女首相撒切爾夫人的丈夫丹尼斯·撒切爾。

丹尼斯有句至理名言，大意是「如影相隨」（Always present，never there），有形無聲的感覺，或者「從來不需要想起，永遠也不會忘記」的意思。

作家馬克·希金斯（Mark Hichins）在2004年出版的《首相的一眾妻子和一個丈夫》中說，傳統上，首相伴侶沒有自己的職業。

在謝麗·布萊爾進入唐寧街之前，只有卡拉漢的妻子奧德麗和撒切爾的丈夫丹尼斯有自己的職業。

Image copyright Getty Images Image caption 丘吉爾太太告誡丈夫：你快要被權力衝昏頭腦了

並非所有的「第一夫人」都能輕鬆自如地駕馭公開演講。但是，私下和首相說說大實話也可能起到很大的幫助作用。

希金斯在書中寫道，這就是克萊門汀·丘吉爾的長處，特別是在1940年代，丘吉爾的人氣和特權達到巔峰，克萊門汀給他寫了一封非常坦率的信，告誡他，「你快被權力衝昏頭腦了！」

1997年布萊爾當選時，妻子謝麗是人權律師、兼任大法官。她可以說是有史以來最高調的唐寧街女主人。

相比之下，謝麗的前任諾瑪·梅傑非常低調。梅傑家是真正的男主外、女主內，諾瑪一輩子相夫教子、做慈善、寫書。

Image copyright PA Media Image caption 謝麗·布萊爾入駐唐寧街前已經是非常成功的職業女性

謝麗搬入唐寧街之後繼續兼任律師，她自己的言行、評論也時常成為新聞頭條。一次，她還曾給電視脫口秀打電話，抱怨丈夫不給她買花！

紐卡斯爾大學歷史學講師法爾（Martin Farr）博士說，謝麗據信是第一位收入高過丈夫的首相伴侶。

謝麗的繼任是莎拉·布朗和薩曼莎·卡梅倫，這兩位也都利用第一夫人的頭銜推動慈善事業。布朗夫人曾是公關高管，之後投身慈善，2009年曾在世界衛生組織會議上做重頭演講，還寫了一本有關首相伴侶生活的回憶錄。

卡梅倫上任時，懷有五個月身孕的薩曼莎宣佈辭去高檔文具公司斯米森（Smythsoms）創意總監職務。後來她曾在唐寧街舉行招待會款待各界義工，並擔任英國時裝理事會大使。

艾倫說，伴隨著社會文化的轉變，妻子已經不僅僅由丈夫的身份來界定，首相伴侶的角色也與時俱進。

Image caption 約翰遜在唐寧街外發表就職演說，西蒙茲站在一旁靜觀

Image copyright Getty Images

那麼，西蒙茲會是怎樣的「第一女友」呢？

初期跡象顯示，西蒙茲可能會比較低調。約翰遜在唐寧街10號發表就職演說，她和工作人員站在一側旁觀。

當年，她的前任可都是和丈夫/妻子肩併肩、甚至手拉手地站在首相府門檻外的。

唐寧街一位發言人說，約翰遜和西蒙茲搬入唐寧街「不會給納稅人帶來負擔」。

英國一些媒體已經報道，和前任不同，西蒙茲不會有聘請專用工作人員、添置服裝的預算。

約翰遜本人對於西蒙茲今後的角色一直保持沉默。

在競選期間，他曾向BBC記者表示，「好多、好多年了，我早有一定之規：有關家人、愛人的事，一律免談。」