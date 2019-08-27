英國研究：為什麼運動員更容易長蛀牙？

Image copyright Getty Images Image caption 許多運動員有蛀牙問題。

運動員往往被認為健康和精力充沛。但據一項調查顯示，運動員也有軟肋。他們的牙齒往往非常糟糕，儘管他們平時特別注重口腔衛生。

這到底是為什麼呢？

英國倫敦大學學院（UCL) 的科學家們調查了352名英國運動員的牙齒情況，發現他們一天刷兩次牙，而且經常使用牙線潔齒，但仍然會出現牙齒問題。

這些運動員來自不同的競技領域，其中包括自行車、游泳、劃槳、曲棍球、帆船、橄欖球和足球等。

這一研究與之前有關足球運動員的口腔衛生結果相吻合。之前的許多研究發現，足球運動員的口腔衛生不盡人意。

同普通公眾相比，大約一半頂尖運動員會出現蛀牙問題。這一比例在普通同齡人中則佔三分之一。

在運動員中，高達94%的人一天刷兩次牙，44%的運動員經常性使用牙線等清潔牙齒。

普通人中，只有75%的人一天刷兩次牙，21%的人使用牙線潔齒。

研究人員把這一結果發表在《英國牙科雜誌》上，並試圖找出造成運動員蛀牙的原因。

不僅如此，運動員中吸煙比例也比普通公眾低得多。

與此同時，運動員的食譜也比普通人更均衡和健康。但為什麼他們的牙齒反而還不如普通人呢？

能量飲料和食品

Image copyright Getty Images Image caption 根據調查，87%的運動員喝運動飲料

研究人員說，運動員在訓練和比賽期間，經常喝運動飲料，吃能量棒和能量膠。

這些食品往往含糖量極高，可以迅速給運動員補充能量並增加競技表現。

正是這些產品中的糖類增加了運動員蛀牙的風險，同時，該類產品中的酸性物質還會增加牙齒腐蝕風險。

這可能是運動員中普遍存在牙齒腐蝕和不好的原因之一。

根據調查，87%的運動員喝運動飲料；59%的運動員吃能量棒；70%吃能量膠。

其他原因？

Image copyright Getty Images Image caption 用牙線清潔牙齒有利於口腔衛生。

造成運動員牙齒不好的一些其他原因包括：在高強度的運動和訓練中讓呼吸更加劇烈使嘴唇發幹。這樣會導致口腔中唾液的保護減少，也對牙齒不利。

同時，還有建議說，口腔衛生不好也影響整體運動成績，比如，由於牙齒問題導致運動員訓練時間減少等。

因此，研究人員建議職業運動員們可以使用高氟漱口水和高氟牙膏等。

同時，還應該減少運動飲料和能量棒等的攝入，多看牙醫等。

牙齒與健康

近年來，人們越來越注意到牙齒與健康之間的聯繫。牙齒健康與否不但可能影響運動員的競技表現和成績，同時也直接影響生活質量。

比如，有越來越多的證據顯示牙齒及口腔健康與心臟之間的聯繫。

有研究顯示，口腔健康差的人患心血管疾病的風險率更高。

牙齒出血、牙齦發炎會讓口腔細菌進入血液系統並在血管中形成脂肪斑塊。

與此同時，它們還會引起肝臟製造某些蛋白質，這些蛋白質會導致血管發炎。

最終，炎症可能會導致心臟病或是中風。

解決方案很簡單：一定要好好刷牙，經常使用牙線並定期去看牙醫，且少吃高糖分食品。