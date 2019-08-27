泰國罕見公布國王貴妃照片 宮廷網站被擠爆
- 2019年 8月 27日
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泰國王宮罕見公布了國王新冊封貴妃的照片，據報宮廷網站因此被擠爆。
照片顯示，現年34歲的貴妃詩妮娜•披拉薩甘婭妮（Sineenat Wongvajirapakdi）坐在戰鬥機駕駛艙內，穿著野戰服，還有一張照片是她在舉槍射擊。
登基不久的67歲泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今年5月與王后蘇提達成婚後，7月冊封詩妮娜為貴妃。
詩妮娜有少校軍銜，是泰國近一個世紀以來，第一個被封為貴妃的女性。
與詩妮娜貴妃照片一起公布的，還有她的傳記。
泰國王宮發表聲明說，國王「下令」為詩妮娜「寫王室傳記」。她是一位受過專門訓練的飛行員、護士和衛兵。
王后蘇提達，現年41歲，曾經是空姐，後被任命為國王衛隊的副隊長。她在被冊封為王后之前，是國王多年的女友，一直陪伴尚為王儲的瑪哈·哇集拉隆功國王出現在各種公開場合。
泰國國王登基之前曾3次結婚和離婚，目前共有7個孩子。
2016年，泰國國王普密蓬駕崩後，瑪哈·哇集拉隆功登基。