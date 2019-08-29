Image copyright Reuters Image caption 2019年6月，安妮·麥克萊恩（Anne McClain）從國際太空站返回地球。

美國宇航員的一場離婚大戰，有可能觸發史無前例第一宗太空刑事案？

據報，美國國家航空暨太空總署（NASA）正在調查一個指稱：有宇航員從國際空間站擅自進入她正在打離婚官司伴侶的銀行賬戶。這很有可能成為第一例在太空涉嫌犯罪的指稱。

據美國《紐約時報》報道，美國宇航員安妮·麥克萊恩（Anne McClain）承認，自己的確從國際太空站內登入了對方的銀行賬戶，但否認有任何做錯的地方。

該報還報道說，麥克萊恩的伴侶薩默·沃爾頓（Summer Worden）就她擅自進入自己的銀行賬戶向美國聯邦貿易委員會提出投訴。

目前，有關調查正在進行中，而麥克萊恩也已經從國際太空站返回地球。

離婚大戰

麥克萊恩的代理律師向該報解釋說，她從國際太空站登入對方的銀行賬戶查看，只是要確認財政資金沒有問題，有足夠的錢支付帳單費用，以及關心沃爾頓的兒子。這個孩子曾由她倆共同撫養。

麥克萊恩畢業於美國著名的西點軍校，曾是美國空軍飛行員，有在伊拉克戰區飛行800多個小時的飛行紀錄。她後來成為合格的試飛員，2013年被美國國家航空暨太空總署（NASA）選中為宇航員。

Image copyright EPA Image caption 安妮·麥克萊恩在國際太空站內協助同事們試穿凖備太空行走的太空服。

沃爾頓是美國空軍情報官員。她們二人於2014年結婚，2018年沃爾頓提出離婚。美國媒體報道稱，離婚程序預定將在今年10月完成。

美國媒體報道說，沃爾頓在與麥克萊恩結婚之前，通過人工代孕育有一個兒子。麥克萊恩在近4年的婚姻中，共同撫養過這個孩子。

被指控盜入沃爾頓銀行賬戶時，麥克萊恩正在國際太空站進行為期6個月的飛行任務。她原本將加入國際太空站3月29日第一次全部由女太空人參加的太空行走，但在最後一刻美國太空總署的通知說，沒有尺碼合適的太空服，女宇航員太空行走活動被迫取消。

太空法律？

在國際空間站內如何執法呢？美國、俄羅斯、歐盟、日本和加拿大這五個國際空間站國家對此在1998年曾達成協議：各國法律適用於太空站內的各國人員和資產。

也就是說，如果加拿大宇航員在太空違法，將按照加拿大法律處理；而俄羅斯宇航員涉嫌違法則按照俄羅斯法律處理。歐盟雖然有一個整體的法律框架，但是任何歐盟國家都可以將自身的法律和規定延伸到太空站內的本國人員和設備。

另外，如果一旦出現某個國家需要檢控在太空犯罪的另一國的公民，太空法還就返回地球後的引渡做出了規定。

隨著太空旅遊業逐漸成為現實，檢控太空犯罪也可能會有朝一日成為現實，不過到目前為止，有關太空的法律框架還沒有經過任何案件的實際檢測。