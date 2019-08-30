印尼遷都：盤點那些曾經遷都的國家

Image copyright Getty Images Image caption 雅加達每年平均下沉1至15厘米，城市幾乎一半的地區低於海平面。

印度尼西亞正凖備將首都從交通擁堵的雅加達遷往婆羅洲島。儘管仍未公布具體的地點或時間安排，但8月16日，總統維多多已正式在國會公布了計劃。

遷都的原因顯而易見。雅加達每年平均下沉1至15厘米，城市幾乎一半的區域低於海平面。雅加達坐落在海岸邊的一片沼澤地帶上，一共有13條河流在這裏縱橫交錯。

雅加達交通十分擁堵。2016年的一項研究發現，雅加達是世界上最擁堵的城市。政府部長們必須要警察護送才能凖時參加會議。

印尼新首都將位於加裏曼丹，加裏曼丹是印尼在婆羅洲島的屬地。遷都將耗費330億美元，需要3萬至4萬公頃的土地來容納90至150萬人口。

其實中國也曾出現過多次關於遷都的討論。2006年3月「兩會」期間，479位人大代表聯名向全國人大常委會提出遷都議案。

不過印尼並不是第一個考慮遷都的國家，以下有一些前例可供參考。

哈薩克斯坦

1997年，哈薩克斯坦總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫決定將首都從阿拉木圖遷出，他選擇了位於1200公里以北的城市阿斯塔納作為新首都。

納扎爾巴耶夫從世界各地請來建築師建造新首都。最令人矚目的一處地標是大汗帳篷娛樂中心。這棟建築物由諾曼·福斯特設計，裏面有一個室內購物中心和娛樂中心。

Image copyright Getty Images Image caption 大汗帳篷娛樂中心

另一處地標是巴伊傑列克觀景塔，它的構造像是一顆雞蛋掛在樹頂上。塔上有一個觀景台，在上面可以看到其他新建的地標，包括總統府和中央音樂廳。

這些工程都得益於哈薩克斯坦蓬勃發展的石油行業：2018年該國經濟增長率為4.8%。納扎爾巴耶夫下台後，國會決定以他的名字命名這座城市。

今年3月，現任總統哈薩克斯坦總統托卡耶夫簽署總統令，將阿斯塔納更名為努爾蘇丹。

緬甸

緬甸首都內比都的面積至少是倫敦的4倍，但人口很少。它的歷史很短，2005年緬甸軍政府才把首都從仰光遷到此處。目前緬甸遷都的原因並不清楚。

緬甸官員曾對BBC表示，新首都的地點更具戰略意義，但分析人士們表示懷疑。他們認為，軍方可能擔心外國入侵，或希望對邊境的少數民族有更多控制。

Image copyright Getty Images Image caption 內比都人口稀少。

還有人認為，緬甸領導人的行為像殖民時代前的緬甸國王，這些國王根據算命師的建議建造新的城鎮和宮殿。

內比都具有規劃型首都的所有特徵：從國會到總統府的路，寬度可以容納20條車道，但幾乎沒有車。路兩旁是購物中心和空空蕩蕩的豪華酒店。內比都還有一個野生動物園和至少三座體育場。與緬甸其他地方不同，這裏24小時供電。

玻利維亞

玻利維亞有兩座首都：蘇克雷和拉巴斯。直到1899年，玻利維亞都只有蘇克雷一個首都。那年玻利維亞將國會和中央政府遷往玻利維亞最大的城市拉巴斯，將最高法院留在蘇克雷。

從此，拉巴斯成為玻利維亞的行政首都，蘇克雷為法定首都。

Image copyright Getty Images Image caption 拉巴斯是世界上海拔最高的首都

1825年，玻利維亞在蘇克雷建國。蘇克雷有25萬人口，而拉帕斯有170萬人口。

2007年，有人提議將國會和政府遷回蘇克雷，結果引發了拉巴斯有史以來規模最大的抗議活動。該提議最終未被採納，玻利維亞至今仍有兩個首都。

尼日利亞

尼日利亞首都原本為海港城市拉各斯，1991年遷都至該國國土中央的阿布賈。遷都的原因有很多：首先是阿布賈的中心位置。

過去，從尼日利亞東北部城市邁杜古裏到拉各斯大約需要兩天時間，而阿布賈要近得多。

拉各斯是一個非常擁擠、人口眾多的城市，這也是遷都的原因之一。

Image copyright Reuters Image caption 阿布賈的路從一開始就設計得很寬

另外阿布賈在政治和種族問題上相對也更中立。約魯巴族控制著拉各斯，而伊博族主要分佈在拉各斯的東南部，豪薩人分佈在拉各斯的西北部。這不是什麼小事：1967年至1970年，尼日利亞飽受比亞法拉戰爭的摧殘，當時伊博人試圖脫離尼日利亞。

拉各斯是逐步發展起來的，而阿布賈經過精心設計。拉各斯的交通十分擁堵，阿布賈的路從一開始就設計得很寬。

尼日利亞國家文化研究所、最高法院、國會和總統府都設在阿布賈，但許多聯邦機構仍設在拉各斯。

葡萄牙

你可能不知道，葡萄牙歷史上有13年該國的首都不是里斯本，而是巴西的里約熱內盧。原因是什麼？是拿破侖。

半島戰爭（1807-14）期間，法國入侵葡萄牙不下三次。1807年12月法國入侵前幾日，布拉幹薩王室前往葡萄牙當時的殖民地巴西。他們在1908年3月到達里約熱內盧。

Image copyright AFP Image caption 里約熱內盧

19世紀早期，里約熱內盧是一個繁榮的城市。當時的葡萄牙攝政王若昂六世創立了葡萄牙·巴西·阿爾加維聯合王國。這提升了巴西的地位，在行政方面也得到更大的自主權。

1821年，葡萄牙王室回到里斯本，一直到1910年該國結束君主制。但是，他們在里約熱內盧給巴西留下了深遠的影響，促進了經濟發展，加速了巴西獨立進程。