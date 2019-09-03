Image copyright ONE Archives at USC Image caption 同性伴侶在婚禮上切蛋糕

62年前，同性戀婚姻在美國尚未合法，卻有一對男同性伴侶在親友面前舉行婚禮儀式。該儀式的影像紀錄最後被保存下來。

作家喬納森·貝爾（Jonathan Berr）透露了這些資料的信息——1957年，一名男子在費城的一家藥房留下一卷底片，但是衝洗好的照片從未歸還給它們的主人。

這些照片上的畫面似乎是一場同性戀婚禮。在婚禮舉行半個世紀後，同性婚姻才在美國逐漸被認定為合法。

現在，有同性戀影像製作人和作家們正試圖找尋照片中的新郎們，想了解他們的故事。並想知道當年藥房是否拒絶提供衝洗完的照片給客人——因為這些照片違逆了他們主張。

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真人秀節目《1957年同性婚禮的照片之謎》（The Mystery of the 1957 Gay Wedding Photos）正在記載了這一過程。

洛杉磯作家麥可·沃佛（Michael J. Wolfe）稱「這是令我們十分熱切投入的工作」；「因為我們找遍各地，在費城及各地訪問了數十人，諮詢偵探、歷史學家以及百行百業的專家。」

Image copyright ONE Archives at USC Image caption 新郎們及賓客們都穿著深色的西裝，翻領上系著花朵。

起初這些照片，是被一個收藏家在網上拍賣取得。後來他了解這些照片的價值，於是將其捐給了南加州大學圖書館「第一典藏」（One Archive） ，以及費城的「威爾·考克斯典藏處」（Wilcox Archives）。

照片上的新人年齡應當是介於20-30多歲，現在若還在世，應該已經是80或90多歲的老人了。

Image copyright ONE Archives at USC Image caption 同性戀婚禮上的兩位新人

新郎及賓客們都穿著深色的西裝，翻領上系著花朵。

婚禮在現代化的公寓中舉行，窗簾緊閉，似乎有神職人員主持。照片中兩位新人在典禮中公開親吻，切結婚蛋糕以及拆禮物。

沃佛與他的電影製作人伙伴帕爾墨 （PJ Palmer ）以及電視製作人尼爾·貝爾（Neal Bear ）尚未尋獲這對伴侶。他們希望知道任何線索的人可以從他們的網頁聯繫他們。

Image copyright ONE Archives at USC Image caption 等待婚禮開始的新人

對帕爾墨來說，這些照片彌足珍貴：「我們正重尋這些重要且令人讚嘆的故事，其中許多同性戀的歷史一直被埋沒其中。」他說。

他又表示「有許多珍貴的歷史被掩蓋。我希望當我還是小孩時，我可以看到有這樣的家庭照片，那麼，當時的我就不會覺得自己不正常，我會知道我是沒事的。」

有時，許多伴侶許下的終身承諾，無法被一些宗教或政府認可。美國最高法院直到2015年，才認可同性伴侶的婚姻權，這是在馬薩諸塞州率先通過同性婚姻法律11年後。

Image copyright ONE Archives at USC Image caption 婚禮上的嘉賓

「我們難以知道當時舉行這種同性婚姻典禮是否普遍。因為，實在太少影像紀錄下當年人們的生活。」播客節目《創造同性戀歷史》（Making Gay History）的主持人艾瑞克·馬庫斯（Eric Marcus）說。

「因此，去記住當年的人們，如何找到自己的生活方式，安靜地避開公眾窺探的眼光，是十分重要的，」 馬庫斯說。

當然，這說起來容易做起來難。

婚禮前幾年，美國總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）才簽署了一項禁止同性戀者在聯邦政府工作的行政命令。

Image copyright ONE Archives at USC Image caption 1957年的公寓樓房間

1952年，美國精神醫學學會在其官方出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM），將同性戀定義為 「反社會的人格障礙」。直至1973年，在各方行動者的大力游說下，該協會才正式將同性戀從第二版的精神疾病手冊中移除。

此外，1969年，美國紐約石牆（stonewall）暴動發生，後來被評價為是當代同志權益運動的起源，發生在這場婚禮的12年後。

Image copyright ONE Archives at USC Image caption 新人打開婚禮上收到的禮物

不僅是年代久遠造成找尋這對伴侶之困難。這些影像工作者認為1980年代開始蔓延的艾滋病也是一個原因。根據凱瑟家庭協會（Kaiser Family Foundation）統計，至今有約70萬名美國人死於艾滋病。

「我們正在討論的是受艾滋病擊垮的一個世代，」沃佛說，「有很多已經消失的人，本來是可以更容易找到他們的。但這些都發生在社交媒體誕生之前。」

如果這對伴侶被找到，那麼將寫下同志權利歷史的新篇章。雖然現在同性婚姻正逐漸普及，但他們當時的行動是如此不凡。