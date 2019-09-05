Image caption 《浴血黑幫》（Peaky Blinders）劇中的奧斯瓦爾德·莫斯利爵士

1930年代，英國伯明翰一個黑幫頭目湯米·謝爾比已經成功躋身政壇，成了下院議員。有一天，一個留鬍子的人把他拉到一邊，意味深長地對他說：「我注意到你了。」

這句令人心裏發毛的話聽來像是凶兆滿滿的讖語。言者有心。他是兩次世界大戰之間在英國聲名昭著的英國法西斯首領，其原型是奧斯瓦爾德·莫斯利爵士（Sir Oswald Mosley，1896 - 1980）。

謝爾比的黑幫叫「Peaky Blinders」，因為他們把刀片縫進帽舌，以這個黑幫為主線的同名歷史犯罪電視劇正在熱播。謝爾比和莫斯利相遇的這一幕出自此劇。隔著電視屏幕似乎也能讓人起一身雞皮疙瘩。

歷史上這個人物當年也確實令無數人聞之心驚膽戰。

Image copyright Getty Images Image caption 1934年，莫斯利在一次公眾集會上慷慨激昂地演講

1922年莫斯利是英國最年輕的保守黨議員，1924年跳槽加入工黨，1930年退黨，成立了新黨。

新黨政策綱領依據他寫的《莫斯利備忘錄》，提出一套結合了保守主義和凱恩斯主義的經濟政策，目的是解決嚴重的失業問題。

隨著法西斯主義在歐洲大陸甚囂塵上，新黨受其影響，日漸傾向於激進、反猶太人、反左翼和暴力。

莫斯利跟意大利首腦墨索里尼交往甚密，他第二次結婚時希特勒是婚禮嘉賓。

那場婚禮是納粹宣傳部長約瑟夫·戈培爾在自家宅邸為他舉辦的。

1932年，莫斯利解散新黨，保留其青年組織，組建不列顛法西斯聯盟，還為其擬定了法西斯主義政綱。

莫斯利手下的「黑衫黨」出手兇殘，很快受到民眾擯棄，政府也把莫斯利視為危險人物。二戰爆發後，他作為敵方同情者被拘押。

當時許多人覺得，假如納粹成功入侵英國，肯定會扶植他成為親德偽政權首腦。

Image copyright Getty Images Image caption 奧斯瓦爾德·莫斯利和第二任妻子戴安娜·密特福德（Diana Mitford），1947年

莫斯利的傳記作者史蒂芬·多里爾（Stephen Dorril）研究過莫斯利的家世。

這位1920年代英國政壇的風雲人物出生於貴族家庭，是一名擊劍冠軍，第一次世界大戰英雄。

他21歲時當選哈羅選區保守黨議員，娶了一位伯爵的女兒。

人生開掛的莫斯利認識後來成為戰時首相的丘吉爾，在政壇結交甚廣，也是社交界紅人，出入各種聚會和場合。

多里爾說：「他風流成性。雖然有點腿瘸，但在同時代的人中算是個高個子。他活得酣暢淋灕，無所不盡其極。」

Image copyright PA Media Image caption 1936年，莫斯利風頭正勁

以保守黨議員身份出道，最後卻成了英國納粹首領，這段人生經歷是怎麼成就的呢？

伯明翰黑幫老大謝爾比就在這個節點跟奧斯瓦爾德爵士有了交集。

莫斯利從保守黨倒戈到工黨，成了謝爾比的兄弟們稱王的斯梅斯維克選區工黨議員。

1929年經濟大蕭條，莫斯利成了政府部長，負責解決失業問題。於是他寫了《莫斯利備忘錄》，提出了保守主義和凱恩斯主義混雜的計劃，沒有被採納。

心高氣傲的莫斯利不能接受這種恥辱。

多里爾說，莫斯利堅信自己就是時代需要的人，自己能力挽狂瀾。

因此，他退出工黨，成立了新黨。新黨開會，負責保安的都是一些壯漢、打手。

不久，莫斯利到意大利拜訪了墨索里尼，回國後於1932年成立不列顛法西斯聯盟，黨綱的支柱包括自己的經濟政策和反猶太主義。

這套不倫不類的主張最開始頗受歡迎，這個黨鼎盛時曾有5萬名成員。

1934年，《每日郵報》老闆羅瑟米爾寫了一篇《為黑衫黨歡呼》的評論文章。

Image copyright Getty Images Image caption 1930年代，二戰前奧斯瓦爾德·莫斯利創立了不列顛法西斯聯盟（BUF）

1934年，歐洲戰爭陰雲日漸加重，倫敦城西奧林匹亞一次集會，法西斯聯盟的黑衣人對人群中激烈質問發言者的人大打出手 ，挨打的大部分是猶太人和左翼人士。

莫斯利曾在倫敦東區一個猶太人聚居的地方組織一次黑衫黨遊行，遊行隊伍受到當地居民和反法西斯組織阻止，雙方發生衝突，釀成著名的「卡布爾街之戰」歷史事件。

英國民眾一般來說不喜歡看到一大群人穿著統一服裝在街上游行，特殊慶典除外。1936年，議會通過公共秩序法，其中包括一條，禁止政治性質的制服。

戰爭爆發後，莫斯利在英國的政治生涯基本告終。

二戰在英國人眼裏就是反法西斯戰爭，因此拘押莫斯利沒有什麼人反對。戰後，他也曾試圖東山再起，把政黨改名為「聯盟運動」（Union Movement），但沒有成功，於1951年離開英國。

Image copyright Getty Images Image caption 1936年，倫敦「卡布爾街之戰」之前，莫斯利為他的「黑衫軍」鼓勁

政治生涯終結

1959年，倫敦諾丁山發生種族騷亂，他重新出現在公眾視線裏，這次是以反移民為口號競選肯辛頓北選區議員，沒有成功。

1966年英國大選，莫斯利再度嘗試翻身，再度失敗，最終宣佈退休，在法國度過餘生。

莫斯利1980年去世，終年84歲。

多里爾告訴BBC，如果莫斯利還活著，他或許會支持甚至投身於當前高漲的民粹主義浪潮，但估計不會支持脫歐。

他說，獨立於歐盟的英國，這在莫斯利心目中簡直無法想像。歐洲一體化曾經是他推崇的。

多里爾總結說，奧斯瓦爾德爵士口才出眾，善於鼓動人心，但最終難成氣候，任何實踐都歸於失敗。