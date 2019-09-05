Image copyright PA Image caption 和老師握握手

又是一年開學季。英國王室的夏洛特小公主今天（5日）首日上學，萌照一如既往、迷倒一眾王室粉絲。

一早，爸爸劍橋公爵威廉王子、媽媽凱特王妃和哥哥喬治王子一起送小公主去學校。

喬治王子從2017年起也開始在這裏上學，現在是二年級。夏洛特小公主今年四歲，就讀「學前班」。

夏洛特是英國王位第四順位繼承人。

Image copyright PA Image caption 小弟弟沒有來？

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爸爸威廉王子親自駕車來學校，他說，「（開學）第一天，她很興奮。」

不過從下面這張照片看來，「過來人」喬治王子好像並不是特別開心。

Image copyright PA Image caption 兄妹倆人上同一個學校

Thomas's Battersea位於倫敦西南，是一家私立小學，距離劍橋公爵一家的倫敦宅邸肯辛頓宮只有幾英里。

學校共有大約560名學生，年齡在4-13歲之間。

學費每人每學期6429英鎊，不過一家中第二個孩子入讀，學費有所減免，為每學期6305英鎊。