美食與美顏 吃膠原蛋白能保青春抗皺紋嗎？

Image copyright Science Photo Library Image caption 為了容顏不老青春永駐，人類一直在想方設法對抗歲月的痕跡。

膠原蛋白（collagen），曾是注射針劑，有讓皺紋消失嘴唇圓潤的神奇效果。但是美容業近來宣稱，發現了一種新辦法，既免了皮肉之苦，還能大飽口福。

膠原蛋白粉、膠原蛋白條、膠原蛋白巧克力、膠丸、水劑、糖果……這些市面上形形色色的產品，都宣稱可以幫助補充人體中的膠原蛋白，防範皮膚出現衰老的痕跡。

如果你也忍不住想嘗試既好吃又有美容效果的永葆青春「靈丹妙藥」，先來想想這個問題：究竟什麼是膠原蛋白？

吃、喝膠原蛋白真的有助於「凍顏」，推遲皮膚衰老的自然規律嗎？

為什麼吃喝膠原蛋白？

膠原蛋白，淺白來說，就像是將我們的身體固定在一起的膠水。我們身體中有各種類型的膠原蛋白，但是最多的是I型，它是皮膚中最主要的結構性蛋白質。

I型膠原蛋白是皮膚形狀和韌度的基礎，但是人從20多歲開始，身體中I型膠原蛋白的分化，就超過了身體的再造速度。皮膚專科醫生和《護膚寶典》作者安加力·馬赫托（Anjali Mahto）醫生說，人也就是從這個年齡段開始，皮膚厚度和韌性每年以1.5%的速度遞減。

長期以來，膠原蛋白一直是護膚霜中很常見的原料，但問題是它究竟能不能穿透表皮起任何作用。

注射膠原蛋白現在不再受人追捧，一是因為它沒有其他針劑那麼長的「駐顏」效果，二來因為與過敏反應等很多併發症有關聯。

如今市面上可以食用的膠原蛋白產品越來越多， 有的添加了提味劑和糖精等提升口感。你還可以買到原味的膠原蛋白粉，加入果汁、湯甚至咖啡中。

食用哪類膠原蛋白？

目前可供食用的膠原蛋白產品只有兩類：全膠原蛋白（whole collagen）和水解膠原蛋白（hydrolysed collagen ）。

全膠原蛋白與任何其他蛋白質一樣，在腸胃消化過程中被分解成鈦（即構成蛋白質的氨基酸）。有種說法稱，這些鈦會進入皮膚內層（也就是有血管、神經和毛孔的皮膚層），替換或者補充皮膚層內的膠原蛋白水平。

水解膠原蛋白在進食之前已經被分解為鈦。有一種理論說，吃下這種膠原蛋白會給大腦造成錯覺，以為膠原蛋白已經被破壞，從而刺激身體生成更多膠原蛋白。

在牛、豬等動物以及魚和其它海鮮中都有膠原蛋白，它們也是膠原蛋白得以生產的原料。 含膠原蛋白的產品都不是素食產品，也不一定適合有其他飲食要求的人們食用。

吃喝膠原蛋白的效用？

有的研究認為吃喝膠原蛋白通過刺激身體自然生成、改善皮膚的彈性、增加皮膚水分和膠原蛋白密度對延緩皮膚衰老很有作用。

不過有些食、用過膠原蛋白的人說，很難說吃了就真的管用。

另外的問題是膠原蛋白是否真的能在人體消化過程中倖存下來。

Image copyright AFP Image caption 健康專家指出，要限制糖的攝入，因為它已經證明與皮膚提前衰老有關聯。

馬赫托醫生說：「不妨謹慎看待這些不同的意見。在實驗室以外，還沒有什麼證據證明食用膠原蛋對皮膚有作用，也幾乎沒有什麼確鑿的證據顯示膠原蛋白能在消化過程中存活下來，進入血液後最後到達皮膚。絶大部分的膠原蛋白對人體作用的研究都是那些推銷產品的人們做的，所以很可能有偏向。」

儘管有研究認為，補充膠原蛋白可能對皮膚有益，但仍然需要展開更多研究得到一個確切的答案。馬赫托醫生認為，吃些膠原蛋白補劑，特別是吃那些市面上能買到的產品的劑量，不會對身體造成傷害。

不過有些營養學家對膠原蛋白補劑卻持肯定的態度。營養學家費安娜·亨特（Fiona Hunter）說，「作為營養學醫生，我一般推薦食品而不是補品，但是膠原蛋白是個例外，因為很多研究都指出，膠原蛋白的好處來自補劑而不是食品。」 她說，可能是因為補劑所提供的膠原蛋白，更容易讓人體吸收。

儘管健康的生活方式並不能阻止人體的膠原蛋白流失，但是不健康的生活方式已經證明是皮膚提前衰老的原因。

馬赫托醫生建議飲食均衡、多樣化，限制糖量，因為糖與皮膚提前衰老有直接關聯。

她還建議為防止皮膚衰老要經常運動，使用防曬霜、不吸煙。

她說：「就皮膚來說，沒有什麼超級食品能防衰老；衰老是個貫穿一生的過程，而你努力保持身體裏裏外外的健康，也應該是個一輩子的過程。」