Image copyright Getty Images Image caption 英國的威廉王子就是左撇子

寫字用左手？世界人口中， 大約十分之一的人是左撇子。

關於左撇子存在種種說法與迷思，比如說比較聰明，但不吉利等等。

左撇子到底是天生的，還是後天習慣養成的呢？都有哪些特點？左撇子的大腦真的跟習慣使用右手的大多數人不一樣嗎？

Image copyright Getty Images Image caption 左撇子佔總人口的大約十分之一

英國科學家最近稱，他們找到了與左撇子有關的人類DNA（脫氧核糖核酸）的首批基因指令。可能正是這些基因指令決定了人們主要使用左手還是右手。

不但如此，該基因指令還與人腦的結構和功能有密切聯繫，特別是與主導語言功能的那部分大腦區域。

領導該研究的英國牛津大學研究小組說， 左撇子的人可能語言能力更強。

研究小組研究了英國生物庫（UK Biobank）中40萬人的數據，該生物庫中記錄了這 40萬人遺傳密碼的完整序列。

研究人員發現，他們之中有超過三萬八千人是左撇子，和世界人口左撇子的比例相吻合。

研究人員還找到了四個與左撇子有關的遺傳區。他們把這一研究結果發表在《大腦》（Brain）醫學雜誌上。

研究小組成員之一杜奧教授（Gwenaëlle Douaud）告訴BBC, 這是人們首次發現左撇子還是右撇子是有遺傳因素在裏面的 。

Image copyright Getty Images Image caption 美國前總統奧巴馬就是個左撇子

大腦結構不同

根據對英國生物庫志願者的大腦掃描顯示， 細胞骨架（細胞內細胞質中由蛋白質構成的纖維網絡結構，英文：cytoskeleton）正在改變腦白質的結構。

也就是說，科學家首次能夠在人腦中看到左右手不同的人細胞骨架的區別。

例如左撇子，大腦的左右半球連接性更好，特別是主管語言區域的部分協調性更佳。因此， 研究人員推斷，左撇子的語言表達能力更強。

然而，研究也顯示，左撇子患精神分裂症的比例略高，但罹患帕金森症的機率則略低於慣用右手的人。

左撇子的名人

Image caption 安吉莉娜·朱莉是左撇子

古今中外，有許多左撇子的名人。

比如， 美國前總統奧巴馬、英國前首相卡梅倫都是左撇子。

一些影視名人中包括美國好萊塢演員安吉莉娜·朱莉（Angelina Jolie）、妮可·基曼（Nicole Kidman）也都是左撇子。

英國披頭士樂隊成員保羅·麥卡特尼（Paul McCartney）也是個左撇子。

在英國王室成員中， 威廉王子則是個左撇子，而且，據說他還引以為自豪。

左撇子偏見

在中國，長期以來總有一些家長試圖矯正本來是左撇子的小孩。但現在這種情況隨著人們對左撇子的認識已經開始好轉。

在其他許多國家的文化中都存在對左撇子的偏見。比如，有些文化認為左撇子不吉利、左撇子的人比較心懷惡意等。

這一偏見甚至還體現在語言中。例如，福尼斯教授（Prof Dominic Funiss）說，法語中的左（gauche）還有笨拙的意思。 在英語中，右（right）也有正確的含義。

福尼斯教授表示，從英國最近這個研究結果可以看到，左撇子是大腦發育和遺傳的結果，跟倒霉和邪惡無關。

與此同時，人們還需要對此進行全球性的進一步研究，以便更好理解決定人們左右手之分的遺傳和後天環境因素。