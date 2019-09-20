黑色旅遊：吸引全球的七大熱點你去過幾個

Image caption 切爾諾貝利荒棄的遊樂場

人們常用讀萬卷書不如行萬里路來形容旅遊的好處。旅遊不僅能讓人放鬆身心、開闊視野，還能讓人了解不同文化和風土人情，增長見識。

而近年來又興起了黑色旅遊（Dark Tourism）。所謂黑色旅遊是指人們到死亡、災難、痛苦、恐怖事件或悲劇發生地旅遊的一種現象。

以下是BBC為你歸納的全球七大黑色旅遊熱點，看看你都去過幾個？

1. 烏克蘭的切爾諾貝利

1986年，切爾諾貝利（Chernobyl） 核電站發生爆炸事故。爆炸釋放的輻射量要比日本廣島原爆大400倍，使它成為人類歷史上最大規模的核災難。

爆炸發生後，距離爆炸最近的小城普裏皮亞季（Pripyat）的5萬居民和工人立即被疏散，他們從此再也無法返回家園。

今天，人們可以到切爾諾貝利隔離區旅遊走廊去參觀。在這裏，人們可以看到那些被人們放棄的房屋、學校、幼兒園以及遊樂園等。它們如今已經被森林和荒草覆蓋。但這裏仍很危險，不對公眾開放。

2. 意大利的龐貝古城

Image caption 被火山灰埋葬的意大利龐貝古城。

聞名世界的意大利龐貝古城（Pompeii）位於那不勒斯市附近。公元79年維蘇威火山噴發，整個龐貝城被火山灰和熔岩埋沒。今天，它被列為聯合國教科文組織世界遺址之一。

由於被火山灰所掩埋，當時龐貝古城的原貌被完整保存下來，甚至連食物、塗鴉以及寵物等都被塵封凍結，為人們提供了龐貝古城日常生活一瞬間的獨特寫照。

現在，龐貝每年吸引大約250萬來自世界各地的遊客前來參觀。

3. 波蘭奧斯威辛集中營

Image caption 波蘭奧斯威辛集中營

波蘭奧斯威辛集中營（Auschwitz, Poland）是納粹集中營最大和最臭名昭著的一個。

二戰期間，大約100多萬猶太人在這裏遭到德國納粹的屠殺。現在，這裏已經變成了紀念館，成為歷史暴行的見證。

每年，大約有100萬人前來這裏參觀。那些用來運輸猶太人的牛車、毒氣室、遇難者的鞋子和孩子們的玩具等時時提醒著人們這裏所發生的一切。

4. 紐約9.11紀念館

Image caption 紐約「9·11」國家紀念博物館

2001年9月11日，發生在紐約的一場恐怖襲擊震驚了全世界。

兩架被基地組織劫持的客機撞上了紐約世貿中心的兩座塔樓，最終導致雙塔樓倒塌，造成2996人死亡。

後來，人們在雙塔樓遺址上修建了「9·11」國家紀念博物館。這裏也成了許多到紐約旅遊的遊客必訪之地。

5. 南非羅本島（Robben Island）

Image caption 羅本島監獄曾關押包括曼德拉在內的許多南非黑人政治犯。

羅本島距離南非開普敦只有12公里。羅本島以其監獄而聞名，並且已經有400多年歷史。南非第一位黑人總統納爾遜·曼德拉就曾經被囚禁在這里長達18年。這裏的監獄以戒備森嚴和條件惡劣出名。

在種族隔離制度被取消後，這裏成為了博物館。如果到這裏參觀，還可以體驗曾在這裏被關押過的前犯人親自為你導遊。羅本島也是聯合國教科文組織的世界文化遺址之一。

6. 泰坦尼克號沉船遺址

Image caption 泰坦尼克號不幸在大西洋沉沒。

一個世紀前，泰坦尼克號（RMS Titanic）從英國駛往美國紐約的處女航中在北大西洋遭遇冰山沉沒，讓這艘豪華客輪永遠塵封在大西洋海底。

但從2020年起，有關部門將會組織一些遊客參加為期一周的泰坦尼克探險之旅系列活動。

申請人只要是18歲以上、持有有效護照，並且不介意乘坐小船就可以。

對了，還有就是需要能支付得起12萬5千美元的費用。

7. 柬埔寨殺戮場萬人冢

Image copyright The bbc Image caption 佛塔中陳列著在附近墳墓中找到的5000多名受害者的頭骨

在1975到1979年期間，波爾布特領導的柬埔寨紅色高棉政權，在首都金邊附近的瓊邑克（又譯鐘屋，英文名 Choeung Ek）屠殺了100萬人，使這裏變成了臭名昭著的殺戮場。

現在，這裏早已成為紀念館，並成為柬埔寨的一個旅遊熱點，吸引大量來自世界各地的遊客。

這裏最著名的景點之一是一座佛塔，佛塔中陳列著在附近墳墓中找到的5000多名受害者的頭骨。