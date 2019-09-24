托馬斯庫克：全球旅遊業鼻祖如何走向倒閉

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托馬斯庫克（Thomas Cook）稱得上是英國人的一個共同記憶。多年來，它都是世界上最著名的旅遊品牌，服務過數以百萬計人次，並隨著交通工具乃至社交媒體的發展進程作出了自己的演變。

178年的歷史裏，托馬斯庫克從一個英國國內的旅遊服務提供商發展成了一個年銷售額達90億英鎊、每年1900萬客戶和在16個國家擁有2.2萬名僱員的全球旅遊集團。

它的歷史也是英國人乃至世界旅遊者們度假和探索地球村的方式演變的歷史。

旅遊評論家艾瑪·考瑟斯特（Emma Coulthurst）表示，英國人是「與托馬斯庫克一齊成長」。

Image copyright Getty Images Image caption 32歲時的托馬斯·庫克。當時他希望通過鐵路旅行來為英國社會帶來變革。

托馬斯·庫克：英國旅遊業鼻祖

公司的創始人托馬斯·庫克是櫃子製造商出身，在1841創辦了這家公司，一開始更多是集中在英國國內的旅遊業務。

作為一名浸信會的牧師，他希望為工薪階層提供一種具有教育意義的娛樂形式，以免他們過於沉迷於喝酒。他當時認為，酗酒是維多利亞時代的英國社會頑疾的根源。

當時，他利用英國新建成的鐵路線，以每人一先令（相當於今天的3英鎊）的價錢首次組織提供一段12英里的出行服務，這就是當時英國禁酒運動中的其中一種措施。

Image copyright Getty Images Image caption 托馬斯庫克的第一次旅遊服務，大約有500名客人參加。

首次服務大獲成功之後，庫克開始代表主日學（Sunday School）經營此類旅遊服務，成為旅行社產業的雛形。

到1855年，庫克將眼光轉向英國以外。在巴黎的旅遊服務取得成功之後，開始發展其他歐洲國家的旅遊線路，進而向美洲、亞洲和中東發展。

Image copyright Getty Images Image caption 托馬斯庫克早期的旅遊廣告。

經歷起伏

庫克在1892年去世後，公司由他的兒子約翰·梅森·庫克接手，並在20世界初期一直是家族企業，第三代接班人更加入了冬季運動旅遊以及民航旅遊等業務

1920年代末，托馬斯·庫克的後代將公司賣給比利時東方快車（Orient Express）的老闆，但在二戰爆發後，為了避免被納粹搶奪，公司被英國政府收歸國有。

二戰後的時代，英國旅遊業和度假產業開始蓬勃發展，此時的托馬斯庫克公司也已經發展出了全套的海外旅遊套餐服務。之後數十年裏，該公司經歷了1970年代的重新私有化，1990年代先後兩次被德國公司收購，以及創辦自己的航空公司等。

Image copyright Getty Images Image caption 托馬斯庫克旗下曾擁有多家子公司。

無法適應新時代

但是，21世紀的旅遊產業發展，令該公司遭遇有史以來最難以適應的形勢。

數字時代令旅遊業發生革命性的變化，互聯網預訂和廉價航空公司的興起令度假套餐服務比以往任何時代都更大眾化。此類旅遊業務仍然受到大眾歡迎，但是大眾卻對價格更加敏感，而托馬斯庫克的利潤空間並不大。

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托馬斯庫克受到了金融、社交媒體、世界政局甚至氣候變化等多重因素的影響，業務空間也被新興的網上旅遊社、廉價航空等多種產業瓜分。

在新的時代裏，很多旅行者已經可以通過各種途徑自由組合自己的度假行程，而不再依賴旅行社。

旅遊業專家指，托馬斯庫克的悠久歷史也令它形成了積重難返的債務和人員過剩問題——在全盛時期，該集團旗下有數百家門店和數萬名員工。

各種收購行動令它欠下巨額債務，無力應對旅遊業市場的急劇變化，而颶風、熱浪等氣候問題以及政局變化下的匯率浮動也在近年對該公司造成極大衝擊。

Image copyright Getty Images Image caption 托馬斯庫克的品牌遍布世界各地，包括印度。

多重覆雜原因

《旅遊周刊》（Travel Weekly）的新聞部主編艾米·基利（Amie Keeley）指，托馬斯庫克倒閉的原因「非常複雜」。

她指出，在一些年前，該公司就作出了「值得質疑的決定」：在人們開始轉向互聯網的時候，它仍在新管理層的決策下擴展門店。

「短期來說，過去這個夏天漫長的熱浪也是一大原因，人們還說到英國脫歐，說顧客沒那麼有信心了，」她說。

旅遊評論家艾瑪·考瑟斯特（Emma Coulthurst）考瑟斯特則指出，托馬斯庫克在各大城市的繁華地段就有560家旅遊社門店，過去甚至更多，「它們都人員過剩」，但是實情是，它在與低成本的航空公司和互聯網企業競爭，而托馬斯庫克在互聯網上的「存在感並不強」。

Image copyright Getty Images Image caption 從1855年開始，托馬斯庫克就已經開始提供全套的旅遊出行與食宿套餐服務。

情感愛戴

不過，托馬斯庫克在英國仍然是受歡迎的旅行社，每年有1900萬人通過它從英國向世界各地出遊。

「它是存在了178年的旅遊品牌，」基利說，它受到了消費者和旅遊業者情感上的愛戴。

她表示，即使是競爭對手也不願意看到它倒閉，這不僅是從整個旅遊業出發，而且還是從「情感和歷史遺產的角度出發」。

「很多人都在托馬斯庫克工作過，或者和它合作過，所以每個人都同情他們。」

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英國政府救助海外國民

托馬斯庫克宣佈倒閉後，英國政府和民航管理局（CAA）已租用數十架專機，免費將托馬斯庫克的旅客送回國。

英國交通大臣格蘭特·沙普斯（Grant Shapps）表示，將英國的海外旅客帶回國將是一項「龐大」的任務，敦促旅遊者「體諒工作人員」。

據估計，托馬斯庫克目前有大約15萬名英國遊客正在國外度假旅遊，這是英國在和平年代最大規模的撤回國民行動。

這個龐大的任務也被稱為「馬克霍恩行動」（Operation Matterhorn），目的是要將目前所有通過托馬斯庫克公司出國旅遊的旅客帶回英國。

英國交通部表示，所有通過托馬斯庫克公司預訂在未來兩周內回國的英國旅客將會在盡量接近原定回國日期的日子被送回國。他們將乘坐免費的特別航班或者不額外增加費用地安排到另一個航班。