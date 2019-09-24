人類面臨枯竭的六大自然資源都有哪些

Image copyright Getty Images Image caption 水資源是地球最寶貴的資源之一，但它正在逐漸消失。

人類正以前所未有的速度消耗著地球資源，從水到原油，以及蜜蜂數量的急劇減少都令人擔憂。

但是，正在從地球上消失的寶貴資源卻遠不只這些，有些是因為過度浪費和開採，有些則是管理不善。自然資源的減少將影響我們生活的方方面面。

以下面臨枯竭的幾大資源或許是你有所不知的：

太空軌道擁堵

Image caption 太空垃圾過多可能會導致太空物體之間相互碰撞，損壞我們的衛星通訊系統。

跟其他自然資源相比，太空軌道似乎是一個更抽象的概念。截至到2019年，在太空圍繞地球旋轉的各種太空物體多達50萬個。

在這50萬個太空物體中，只有2000個物體是有目的和功能的，例如，我們日常使用的通訊衛星、地球定位系統GPS等。

那麼，問題來了，這些太空垃圾擁堵了太空軌道，很可能與正常運轉的通訊衛星相撞。

不僅如此，隨著技術進步，人類每天還在向太空發射各種各樣的新物體，進一步擁堵有限的太空軌道空間。

關鍵是，目前人類對這些太空垃圾以及它們所佔據的太空軌道，還沒有一個有效的所謂「太空管控機制」。

與此同時，也沒有任何機制來清理這些太空垃圾。

隨著人類向太空發射的物體日益增多，太空軌道空間也日漸擁堵，讓太空碰撞危險越來越大，無論是人類的通訊衛星，還是氣象衛星都有可能在碰撞中遭到破壞。

亟待人類解決的是尋找如何處理這一問題的答案，但就目前來說，人們還沒有找到解決問題的有效方法。

沙子

Image copyright Getty Images Image caption 沙子也是一種自然寶貴資源，它正在以一種驚人的速度消失。

許多人可能不會想到沙子也會消失？

但事實上，沙子是人類從地球上挖掘最多的一種物質。根據聯合國的數據，我們正在以比其自然更新快得多的速度用完它。

沙子是建築用途最廣的自然材料之一。除了建築，在土地開墾，水過濾，以及玻璃製造等都需要大量使用沙子。

沙子要經過數千年的侵蝕才能形成。同時，沙子的流失也威脅著脆弱的生態系統。

已經有人呼籲對沙子的使用和開採進行全球監測，對其形成規範，以保護沙子資源。

氦

Image copyright Getty Images Image caption 氦氣不僅僅局限於氣球，它對醫療成像設備至關重要。

氦是一種無色、無臭、無味的惰性單原子氣體，英文為Helium。通常條件下不與其它元素和化合物產生化學反應，因此，不易燃燒，非常安全。

但因其在空氣中含量極其稀薄，產量少，生產成本高。

從地球深層開採出來的氦氣資源極其有限。據信，目前人類的氦氣儲量只剩幾十年了。

預計，在大約30到50年內就可預期氦氣將出現短缺。

屆時，不但供人們娛樂用的氣球已經稀少，就連可供醫學設備用途的氦也會出現危機。氦可以幫助冷卻磁體，使MRI（磁共振成像）掃描儀得以正常工作。

MRI在診斷和治療癌症、腦部疾病和脊椎等方面發揮著舉足輕重的作用。

香蕉

Image copyright Getty Images Image caption 你能想像一下未來沒有香蕉的日子嗎？

香蕉這種水果好吃不貴，營養豐富。

但目前可供商業種植的大多數香蕉品種正在受到一種叫巴拿馬病（Panama disease）的真菌的威脅。

我們今天市面上出售的香蕉主要是香芽蕉（又稱華蕉，Cavendish）。它是最常見的香蕉栽培品種。它們都是來自一顆單株香蕉。換句話說，它們都是由一顆香蕉樹克隆的結果。

這就使得巴拿馬病可以迅速在香蕉種植園中傳播。

這種事在1950年代已經發生過了，當時全世界的大麥克香蕉（Gros Michel） 幾乎「全軍覆滅」，迫使蕉農改種了香芽蕉。

研究人員正在研製新的，既好吃又能抵禦巴拿馬病真菌的香蕉品種。

土壤

Image copyright Getty Images Image caption 莊稼需要地表土才能成長。

土地雖然不會突然從地球上消失，但由於人類對土壤的管理不當已經到了令人擔憂的地步。

地表土是指地球表面最上面的土壤層，植物和莊稼的營養主要靠地表土來提供。

據世界自然基金會（The WWF) 估計，在過去150年，人類已經喪失了世界一半的地表土。通常，自然界要花500年的時間才能形成一英寸厚（2.54厘米）的地表土。

流失地表土的原因包括土壤侵蝕、過度農耕、森林砍伐以及全球變暖等。

磷

Image copyright Getty Images Image caption 在不太遙遠的未來，你很可能無法再用火柴了。

乍一看，你可能不會把磷和我們日常生活聯繫起來。

但是，磷不但是人類DNA的重要組成部分，同時，它也是無法替代的農業肥料。

過去，磷肥可以隨著莊稼和動物糞便等廢料一同被還原於土壤，但現在則是跟隨著農作物被運往到城市，最終被我們的污水處理系統流到大海中而流失。

如果以現在的方式來計算，人類大約在35到400年之間用完磷的儲量，之後可能就要挨餓了。