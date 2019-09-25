海洋：從人類的朋友變成生存威脅

Image copyright RobertH82 Image caption 2019年格陵蘭島這個巨大的冰凍島嶼上發生了創紀錄之一的融化。僅在一天之內，它就損失了125億噸冰！

科學家發佈迄今為止最明確的宣言，說明氣候變化速度及嚴重程度超出預期，過熱的世界是如何衝擊人類的海洋和冰凍區域的。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的科學家對海洋和冰凍圈的研究結果顯示，海洋是人類的朋友，幫助我們應對不斷上升的氣溫。

但是，人類活動導致的氣候變暖現象，正在把海洋變成對人類的巨大潛在威脅。

冰凍圈，是指地球表層連續分佈並具有一定厚度的負溫圈層，亦稱冰雪圈、冰圈或冷圈，那裏的地球表面的水是冰凍固體。

但是，碳排放和氣候變暖增加海平面上升的威脅，在本世紀末之前，這些威脅可能危及數億人。

此外，氣候變暖融化永久凍土層，釋放出大量的二氧化碳氣體，這可能是氣溫上升的關鍵因素。

Image copyright zhuxiao45924648 Image caption 世界各地的冰川都在融化。

首先，海洋是如何與氣候系統相連的？

海洋就像一位大姐，總是要救出她粗心的弟弟。每年，海水吸收人類活動產生的二氧化碳的四分之一。

自1970年以來，海洋吸收了全球變暖帶來的90%以上的額外熱量。如果海洋沒有吸納這種變暖，地球表面將受到過度加熱的破壞。

然而，所有這些吸納都是有代價的。我們的海洋現在比過去更暖和，鹹度更低，酸性也更高。

國際自然保護聯盟的丹·拉福利教授告訴BBC稱，現實是，我們一直悄悄地依賴海洋來做這些事情，但海洋會因為我們所作所為的規模之大而發生變化。

氣候變暖如何改變我們與海洋和冰的關係？

世界變暖正在對地球上所有冰凍的東西產生深遠的影響。因此，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告研究格陵蘭島和南極冰蓋以及地球上山脈冰川冰層的損失。

報告顯示，二氧化碳的上升使海水的酸性更高，使得海洋生物生存更加困難。報告還將氣候變暖與「超級風暴」的增多聯繫起來。

最大的變化之一是氣候變暖對格陵蘭和南極冰蓋的影響，這種影響在近幾十年來大幅增加。

這些冰凍地區對全球海平面水平至關重要，全球海平面水平則對全世界的洪水產生影響。

正如BBC環境事務編輯大衛·舒克曼在一個紀錄片中所描述的情況，2019年格陵蘭這個巨大的冰凍島嶼上發生了創紀錄的融化。

僅在一天之內，格陵蘭就損失了125億噸冰！

南極洲還具有提高世界各地水平面的巨大能力。

根據研究，在1979-1990年和2009-2017年期間，從廣大冰凍地區損失的冰量每年增加6倍。

Image copyright Getty Images Image caption 冰川融化和海平面上升速度直接有關。

海平面上升比現在高100倍？

海平面上升對環境所構成的威脅日益嚴重，人們預計，對海平面的一些現有預測數據將向上調整修正，到本世紀中葉之前，對小島嶼國家和大城市的威脅將大大增加。

IPCC海洋報告的合作者之一、巴黎的IDDRI政策研究所的研究員亞歷山大·馬格南說，到本世紀末之前，如果沒有大幅增強目前的適應變化的工作，我們必須預計到一些海岸地區，比如像馬爾代夫等環狀珊瑚島礁，以及一些北極圈內的社區，即使在低排放情況下，也會面臨著海平面升高的很大風險。

他說，如果是在高排放情況下，即使是富裕的特大城市，比如紐約或上海，和湄公河等大型熱帶農業三角洲地區，也將面臨較高或非常高的風險。

對2100年以後的幾個世紀的情況的預計將更加嚴峻，有些專家意見認為，海平面上升可能比現在高100倍。

百年一遇天災將「更加平常」

此外，海洋熱浪的增加也對生態系統產生重大影響，包括增加珊瑚白化。

IPCC報告的一名作者、索邦大學的科學家、CNRS研究專家讓-皮埃爾·加圖索表示，在2100年之前，不論設想的屆時排放情況如何變化，極端氣候情況將變得常見。例如今天的所謂百年一遇的事件，如熱帶氣旋的增多增強，屆時將更加平常。

他指出，這些將對許多地勢低窪的特大城市和小島嶼產生重大影響。

Image copyright Getty Images Image caption 氣候變暖融化永久凍土層、釋放出大量的二氧化碳氣體，這可能是氣溫上升的關鍵因素。

有何令人樂觀的因素？

並非全是壞消息，事實上，海洋可以為氣候變化構成的威脅提供一些重要的解決辦法。

基於海洋的可再生能源系統有很大的發展空間，而減少航運產生的碳排放將是這方面向前邁出的一大步。

種植更多的紅樹林和海草可以去除大氣中大量的二氧化碳。

甚至如果人類改變飲食結構，從海洋中獲取更多的蛋白質，也可能有助於減少碳排放。