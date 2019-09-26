心理學家：肥胖並非因缺乏意志力所引起

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頂級心理學家的一份報告稱，肥胖不是人們的自願選擇，令肥胖的人感到羞恥只會讓他們感覺更糟。

報告呼籲改變稱呼語，以減少恥辱感。比如，稱「肥胖的人」而不是「胖子」。報告還稱，健康學專業人士應該接受培訓，用支持的態度談論減肥一事。

最近，一家癌症慈善機構的廣告活動被批評是「肥胖羞辱」。

從2005年到2017年，英國的肥胖水平上升了18%，蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭也有類似增長。這說明，略多於四分之一的英國成年人肥胖，而近三分之二的成年人超重或肥胖。

但這些數字的增長不能用整個英國突然失去動力來解釋。根據英國心理學會（British Psychological Society）的報告，情況要複雜得多。該報告得出結論認為，「並非僅僅是因為一個人缺乏意志力而導致肥胖。」

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壓力和創傷

報告稱：「有高肥胖遺傳風險的人最容易超重，這些人的生活也受到工作、學校和社會環境的影響，導致暴飲暴食、缺乏運動。」

「生活在貧困地區的人往往承受巨大壓力，包括經歷重大生活挑戰和遭遇創傷，他們所在的社區通常不能提供很多體育活動，也負擔不起足夠的健康食品。」

報告稱，心理經歷也起著重要作用。在接受專業減肥服務的成年人中，多達一半的人在童年時期經歷過創傷。

公共健康運動、全科醫生、護士和政策制定者讓人們對自己的體重感到羞恥，使肥胖的人產生壓力，也往往導致人們吃得更多、體重增加得更多。

喜劇演員詹姆斯·柯登（James Corden）最近公開反對羞辱肥胖者。他說：「如果取笑肥胖者能起到減肥作用，那學校裏就不會有胖子了。」

英國貝德福德大學（University of Bedfordshire）《健康心理學與行為設計》的報告作者安吉爾·查特（Angel Chater）博士表示，心理學家可以利用專業知識幫助培訓健康學專業人士，更好地交流肥胖問題。

「如果治療肥胖很容易，我們就不會存在了，也不會寫這份報告，」她說。

「你可能擁有世界上最好的意志力，但是如果沒有合適的食物、環境，開始新的人生是很艱難的。」

從戒煙中學習

報告說，政府應該像對待吸煙一樣對待肥胖問題。

英國心理學會首席執行官薩布·巴傑瓦（Sarb Bajwa）說：「幾十年來，從政府政策到幫助個人吸煙者，心理學會在各個層面上都採取了行動，現在看到，吸煙人數和由此引發的健康問題都有顯著下降。」

「心理學家擁有科學和臨牀經驗，可以幫助衛生服務部門解決肥胖問題。」

「我們可以提供幫助，不僅能為個人設計方法，還可以就公共政策提供建議，這將有助於創造一種環境，讓人們從一開始就避免發胖。」

然而，心理學家們並不贊成將肥胖歸為一種疾病。他們表示，這會分散人們改變生活習慣的注意力。