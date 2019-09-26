圖輯：孕育人類文明的那些名川大河

Image copyright Getty Images Image caption 聯合國把每年9月份的第四個星期日定為世界河川日。

河流是人類文明的發源地。為了保護和關愛全球河流，自2005年起，聯合國把每年9月份的第四個星期日定為世界河川日（World Rivers Day）。

這個國際性的紀念日，旨在提高公眾對河流價值和河流面臨威脅的認知，在今天全球氣候變化和污染日益嚴重的背景下更具現實意義。

BBC為你盤點全世界聞名的名川大河。

尼羅河

Image copyright Getty Images Image caption 尼羅河是世界上最長的河流。

尼羅河是世界上最長的河流，全長為6650公里。一提到尼羅河，人們很容易聯想到著名影片《尼羅河上的慘案》。這部影片當年就是在埃及實地取景拍攝的。

但尼羅河不僅僅只與埃及有關， 它穿越11個國家，其中包括烏干達、蘇丹、南蘇丹等。

尼羅河還以豐富的野生動物而聞名，比如世界上最大的爬行動物之一尼羅河鱷魚。

從古埃及時開始，當地人每年都會有2個星期的假期，專門慶祝尼羅河。因為當河水退去後，會給古埃及人留下一片肥沃的土壤，可以讓他們種植農作物和糧食。

古埃及人和古希臘人視尼羅河為神秘河流，因為它從南向北流，而且每年總是在天氣最炎熱的時候洪水泛濫。

亞馬遜河

Image copyright Getty Images Image caption 亞馬遜河以其周圍的熱帶雨林而聞名。

亞馬遜河由數百個河道組成，全長6400公里。

亞馬遜河流經世界知名的最大熱帶雨林：亞馬遜熱帶雨林。亞馬遜熱帶雨林面積為550萬平方公里。 它是500個原始部落的家園， 其中大約有50個部落從來不與外部世界往來。

Image copyright Getty Images Image caption 亞馬遜海豚身體呈粉色。

此外，亞馬遜河還是世界稀有的亞馬遜海豚的家園。 這種海豚身長近兩米，呈粉色，其顏色深淺視其所生存的水域的顏色決定。河水顏色越深，海豚的顏色就越粉。

中國長江

Image copyright Getty Images Image caption 長江與黃河是中國的兩條最重要河流。

長江被譽為中國第一河，它也是亞洲最長的河流，全長6300公里。長江源頭在青海省的青藏高原，流經大半個中國，在上海入海。

長江是中國最重要的一條河流，長江流域覆蓋中國五分之一的陸地面積，也是中國最大的經濟帶。

長江流域生態類型多樣，水生生物資源豐富，中國一半魚產量來自長江。此外， 長江流域還有著名的野生動物，品種包括雪豹、大熊貓、揚子江豚等。

剛果河

Image copyright Getty Images Image caption 剛果河是世界第五、非洲第二長的河流。

剛果河是世界第五、非洲第二長的河流。剛果河沿途還有32個大瀑布，包括著名的印加瀑布。

剛果河魚類資源豐富，已知的魚類品種有686種，其中80%的魚種是世界上獨一無二的。剛果河裏的一種象鼻魚是靠尾部發電器官相互交流的。

恆河

Image copyright Getty Images Image caption 恆河是印度人心中的聖河。

恆河起源於喜馬拉雅山脈，流經印度北部抵達孟加拉灣。恆河80%流域在印度，同時還流經尼泊爾、中國和孟加拉，全長2424公里。

恆河是印度人心中的聖河。印度人把恆河視為「母親河」。一些印度教徒相信恆河水來自天堂，可以洗盡人類的不潔和罪惡。

每年都有數百萬的朝聖者來到恆河洗浴，有些人還把恆河水帶回家鄉，送給家人洗浴清潔。

萊茵河

Image copyright Getty Images Image caption 萊茵河是歐洲最美麗的河流之一。

萊茵河全長1207公里，途徑歐洲六國：奧地利、法國、德國、列支敦士登、荷蘭和瑞士。

萊茵河是歐洲最美麗的河流之一。其中，在德國境內的羅蕾萊礁石（Lorelei Rock）被聯合國教科文組織定為世界遺產。

但萊茵河在上世紀50到70年代曾受到過嚴重污染，導致魚類消失。經過嚴格排污限制和清潔，如今萊茵河又恢復了美貌。

美國密西西比河

Image copyright Getty Images Image caption 密西西比河是北美的第二大河流，全長3781公里。

密西西比河是北美的第二大河流，全長3781公里。密西西比河段最寬處將近18公里。

這裏蘊藏著北美四分之一的漁業資源，此外還為北美一半以上的鳥類（326種）提供棲息和遷徙地。

伏爾加河

Image copyright Getty Images Image caption 伏爾加河兩岸的濕地為遷徙的水鳥提供了落腳點和繁殖地。

伏爾加河被當地人叫做「母親河」 。它是俄國的主要河流，全長3529公里，也是歐洲最長的河流。

伏爾加河蘊藏著俄國重要的漁業資源，同時，全世界四分之一的鱘魚生活在伏爾加河中。這也是為什麼俄國的鱘魚魚子醬如此有名。

伏爾加河兩岸的濕地為遷徙的水鳥提供了落腳點和繁殖地。

多瑙河

Image copyright Getty Images Image caption 多瑙河三角洲是野生動物愛好者和觀鳥者的天堂。

許多人可能都聽說過多瑙河圓舞曲吧。全長2850公里的多瑙河起源於德國，流經歐洲10個國家，最後流入黑海。

多瑙河流域養育著歐洲8300萬人口，並為2000萬人提供飲用水。可見多瑙河的重要性。

多瑙河三角洲是野生動物愛好者和觀鳥者的天堂。這裏生活著300種野生動物，其中包括鸕鶿、白尾鷹和朱鷺。另外，沿河兩岸還有野貓、狐狸、狼、甚至偶爾能遇到野豬或鹿等。

泰晤士河

Image copyright Getty Images Image caption 泰晤士河從古至今都是一條重要的商路。

泰晤士河是英國最重要的一條河流， 雖然它只有346公里長，但從古至今，卻是一條重要的商路。世界各地的貨物從這裏進出英國。

泰晤士河上有45個船閘，能讓船隻在河水落差時在河上暢行無阻。

十九世紀之前，泰晤士河會在冬天結凍。那時，人們會在泰晤士河上舉辦冰霜節，大家跳舞、飲酒、甚至在河上滑冰。

最後一個冰霜節是在1814年。現在，泰晤士河將很難再凍結了，其中原因之一是水流急湍，讓結冰困難。