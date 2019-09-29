Image copyright Getty Creative Stock Image caption 《獨立報》報道指出，雖然熱愛茶的英國人可能認為普通茶包只是由茶和紙製成，但實際上估計96%含有聚丙烯。

加拿大一項最新研究發現，茶葉愛好者在杯中浸泡一袋鍾愛的優質茶葉包時，使數十億飲入塑料微粒進入體內。這項研究再次表明，在工業化時代人們不經意就會吃下或喝下大量微塑料。

人類從發明塑料到大規模工業化的運用後，微塑料在環境中、自來水和瓶裝水以及某些食品中隨處可見。

加拿大麥基爾大學的一項最新研究發現，當你在喝高溫水沖泡的茶包時，可能喝下了數十億顆的塑料微粒。

塑料茶袋（袋茶）

大多數茶包都是用濾紙（也可能包含塑料和其它化學成分）做的，但一些高檔品牌已經改用一種塑料網袋來代替他們的產品。

麥吉爾大學的研究人員表示，需要就微塑料對健康的影響進行更多的調查，這種塑料被定義為塑料微粒（直徑小於5毫米）。

為此，他們在市場上購買了4種不同的包裝在塑料茶袋中的袋茶（茶包）。

研究人員取出茶，將空茶包放入加熱到95攝氏度的水中，就像他們在沖泡茶時一樣。

他們發現，一個塑料茶包能將大約116億個微塑料和31億個更小的納米塑料顆粒釋放到熱水中。

這些顆粒肉眼完全看不見。

發表在《環境科學技術》雜誌上的這項研究稱，從茶包包裝中釋放的顆粒含量比以前在其他食品中報告的塑料含量高出幾倍。

類似瓶裝礦泉水

參與此項研究的研究員勞拉·埃爾南德斯說，他們對於茶袋釋放出來的塑料微粒數量感到驚訝，可以與其它研究比如瓶裝水中釋放的塑料微粒記錄一比。

她說，這種差異可能部分由於他們的研究集中在最小的顆粒上，無論是微塑料（大約一根頭髮的厚度）還是納米塑料顆粒，後者比前者小1000倍。

但她也說，這可能是由於這是一塊塑料置於沸水中，而不是室溫的水。

Image copyright Getty Images Image caption 科研人員認為，沒有必要用塑料製造袋茶（茶包），這不僅讓你吃了塑料，還增加了環境負擔。

埃爾南德斯女士指出，對於那些希望減少塑料使用量的消費者來說，這是一個讓他們更加了解自己所購買產品情況的機會。

她認為，沒有必要用塑料製造袋茶（茶包），這不僅讓你吃了塑料，還增加了環境負擔。

世界衛生組織（WHO）2019年8月發佈的分析報告說，飲用水中的這種塑料微顆粒似乎沒有對人體造成危害。

但世衛組織也表示，雖然人體不大可能吸收粒徑大於150微米的微塑料，估計對較小顆粒的吸收也有限，但對納米顆粒等極小塑料微粒的吸收率可能較高，只是這方面數據目前還極其有限。世衛組織呼籲對這個問題進行更多的研究。

英國和中國的茶袋情況

英國《獨立報》就此發表的評論報道稱，作為一個熱愛茶的國家，英國人每年消費約602億杯茶。

報道指出，雖然英國人可能認為這些茶包只是由茶和紙製成，但實際上估計96%含有聚丙烯：一種用來密封它們並確保它們保持形狀的塑料物質。

在中國，也存在類似情況。環保人士很早就指出，很多茶包不是可以完全生物降解的，而是含有一個聚丙烯骨架。

在中國銷售的很多袋茶使用無紡布材料製造茶包。無紡布一般也是採用聚丙烯材料製成。

聚丙烯（Polypropylene，簡稱PP）是一種半結晶的熱塑性塑料。