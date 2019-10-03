半個世紀最大！巨型冰山從南極冰架脫落

Image copyright COPERNICUS DATA/SENTINEL-1/@StefLhermitte Image caption 歐盟的哨兵一號地球觀測衛星（Sentinel-1）拍攝到冰川從南極冰架剝離的前後情形

南極阿梅利冰架（The Amery Ice Shelf ）最近生成了一個冰山，是半個多世紀以來這個冰架剝落出的最大冰山。

這個剛剛生成的冰山被命名為D28號，方圓1636平方公里，面積相當於1.5個香港。

如此龐大的冰山生成後，未來可能對航運帶來危險，因此它的移動方向以及變化情況將隨時受到監控跟蹤。

阿梅利冰架上一次生成大型冰山還是在1960年代初期。當年那片脫落的冰山更為龐大，總面積9000平方公里。

阿梅利冰架長400公里、寬175公里，面積62600平方公里，是南極第三大冰架，也是南極東部關鍵的排水渠道。

阿梅利冰架是從南極大陸流向海洋的無數冰川的流動延伸部分。冰山從冰架剝離進入海洋，是冰川維持自身平衡的必要手段。

因此，早在這一冰山生成之前，科學家就已經掌握情況。有意思的是，外界把很多注意力放在了這一塊剝落的冰山上。

阿梅利冰架的這一部分，從圖像來看，頗像幼兒排牙，而且有個暱稱——「鬆動的牙齒」。

Image copyright NASA Image caption 2000年代初期拍攝的「鬆動的牙齒」圖像，D28號冰山可以看到在左邊形成。

「鬆動的牙齒」雖然已經鬆動，但並沒有脫落。現在生成的是D28號冰山。

美國加州斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的海倫·福利克教授（Helen Fricker ）向BBC表示，D28號冰山非常大，如果說是乳牙的話，也是一顆乳槽牙。

早在2002年，福利克教授就已經預測到，鬆動的牙齒可能會在2010-2015年之間出現剝落。

她說：「等了這麼多年，看到它終於生成了，我很激動。我們都知道它會發生，但就是一直讓我們翹首等著。現在生成的冰山也並不是在我們預期出現的地方生成的。」

福利克教授強調，D28號冰山的形成與全球氣候變化並沒有任何關係。早在1990年代的衛星圖片就顯示，阿梅利冰架基本上保持平衡，儘管冰架表層在夏季融化強度很大。

她補充說：「雖然南極讓人關注的問題很多，但阿梅利冰架本身並沒有讓人擔心的因素。」

Image copyright Richard Coleman/UTAS Image caption 阿梅利冰架表層在夏季融化強度較大，但資料顯示冰架本身保持平衡。

儘管如此，澳大利亞環境部的南極局將密切監測阿梅利冰架是否會有進一步的反應。該機構的科學家在那一地區安置有監測儀器。

一種可能的情況是，如此龐大冰山剝落將改變冰架前部的應力幾何，這可能影響到冰架開裂的可能情況，甚至整個「鬆動牙齒」部分的穩定。

據估算，D28號冰山大約厚達210米，冰塊總重量達3150億噸。

它將會被海流和風朝西推移，大概需要幾年的時間才會徹底崩潰和融化。