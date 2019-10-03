Image copyright BOOK GUILD Image caption 加菲爾德幾乎每天都到當地的超市Sainsbury's去閒逛。

加菲爾德（Garfield）是生活在英國劍橋郡的一隻小黃貓。平時沒事他喜歡去「逛」家裏附近的超市Sainsbury's，並在那裏一呆就是大半天。

由於他是超市的常客，當地居民對加菲爾德都非常熟悉和喜愛。

他經常懶洋洋地躺在超市大廳的沙發上，接受人們各種各樣的唏噓和撫愛。

但突然有一天，不幸的事情發生了。加菲爾德在超市停車場遭遇車禍身亡，人們再也看不到加菲爾德在超市的「逍遙」生活。他當時只有12歲，雖然以貓齡來看，年紀不輕，但並非壽終正寢。

但事情到此並沒有結束。

Image copyright TALI ISERLES Image caption 加菲爾德的粉絲不僅在當地，甚至遍布在全球各地。

加菲爾德被撞死的消息傳出後，許多人都非常難過，因為這麼多年，他積攢了不少人氣，也擁有許多粉絲。他還有一個自己的臉書帳號，因此加菲爾德的粉絲不僅在當地，甚至遍布在全球各地。

於是，人們決定在大教堂中為加菲爾德舉行葬禮和追悼儀式。借此，可以讓人們有機會表達對他的愛戴和懷念。

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葬禮當天，大約有450位貓狗寵物的主人和動物愛好者出席了追悼儀式。

當地的一位女作家卡如斯（Cate Caruth）還專門把加菲爾德的故事寫成了書。

她在致悼詞時表示，人們在悼念加菲爾德的同時，其實也是在緬懷所有已經離世的各種寵物，他們曾給主人帶來過無數歡樂和精神慰籍。

唐寧街的貓

Image copyright AFP/getty Image caption 英國首相府的貓拉里

貓與狗一道可以說是最受人喜歡的寵物了。就連英國首相府也有多年養貓的傳統。

當然，唐寧街畢竟是政府部門，不能平白無故養「閒人」，於是首相府的貓咪就有了「捕鼠大臣」這個響當當的官職。

Image copyright PA Media Image caption 漢弗萊

從現任捕鼠大臣拉里，到已經仙逝的歷屆捕鼠功勳西比爾、漢弗萊以及英國首相府任職時間最長的捕鼠能手威爾伯福斯等都不是等閒之輩。

街貓鮑勃

Image caption 街貓鮑勃

從貴在首相府的貓官，到流浪街頭的流浪貓都有佼佼者。

英國無家可歸者詹姆斯·波文（James Bowen，又譯詹姆斯·伯恩）由於收養了一隻流浪貓鮑勃（Bob）而出名。

他和鮑勃的故事還被寫成書，並被搬上銀幕拍成電影（A Street Cat Named Bob），使鮑勃成為「明星貓」，並有自己專門的推特帳戶，粉絲接近10萬。

貓咪咖啡館

Image copyright STEVEN MAYATT Image caption 貓咪咖啡館在世界許多地方流行。

近幾年來，貓咪咖啡館（Cat cafe）在包括台灣和香港的世界許多地方開始盛行。

而最初的貓咪咖啡館是2000年以後在日本興起的喝咖啡場所。

在這些咖啡館中，貓咪才是主題，喝咖啡則是其次。來這裏喝咖啡的人大多數都喜歡貓。

Image copyright LAUREN PEARS Image caption 貓咪一天要睡16個小時。

在這裏他們可以撫愛小貓，以緩解生活中的壓力和孤獨，但一定要遵守貓咪咖啡館裏的規矩。

一些地區不但有貓咖啡館，還有一些貓咪書店，讓來書店買書借書的人有親近貓咪的機會。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption Rosie是最有愛心的小貓。

不但如此，英國每年還會舉辦一年一度的貓咪大獎頒獎儀式，獎勵那些為主人「救死扶傷」，或是提供精神陪伴的貓咪功臣們。