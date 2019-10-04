人類胚胎驚現「蜥蜴怪手」揭開進化神秘面紗

Image copyright RUI DIOGO, NATALIA SIOMAVA AND YORICK GOTTON Image caption 胎兒在子宮內的手指成像

人類手指非常靈巧，它們精確到任何先進機器甚至都無法代替的地步。

但是，最近科研人員利用醫學儀器驚奇發現，人類胚胎在子宮中還只有幾周大的時候，手部有像蜥蜴一樣的多餘肌肉。

然而，隨著胎兒發育，這些肌肉也逐漸消失，到出生時早已蹤跡皆無。

意義何在？

這一發現到底意味著什麼呢？

生物學家稱，它們是人類在演變過程中最古老的進化痕跡之一，儘管它在人類腹中胎兒發育過程中只是曇花一現而已。

生物學家把這一發現發表在醫學雜誌上。

科學家認為這種進化過程距離現在已經有兩億五千萬年，稱這是從爬行動物向哺乳動物過渡時的遺留產物。

但沒有人知道人類為什麼在出生前會把這些多餘肌肉「刪除」。

但生物學家說，這一發展過程可能解釋了為什麼人類拇指比其他手指更靈巧的原因，因為拇指比其他手指多了一條肌肉。

隨著技術的進步，進化生物學家能夠以前所未有的細節追蹤人類胎兒的發育。

研究小組利用3D圖像，跟蹤和觀察了人類妊娠7至13周之間的胚胎發育。雖然，此次的研究對象只有15個胎兒，但是這一發現或許能為一些四肢畸形和先天缺陷的成因提供一些線索。

美國霍華德大學的迪奧戈博士（Dr.Rui Diogo）表示，在人類進化的過程中由於不再需要這些多餘的手指肌肉，因此就遺失了。

既然已經不需要了，那為什麼還會出現在人類胚胎中呢？對此，迪奧戈解釋說，從進化論的角度來說，可能不會一下子就徹底刪除，並不是這麼簡單。

多餘器官？

Image copyright RUI DIOGO, NATALIA SIOMAVA AND YORICK GOTTON Image caption 胎兒腳部肌肉成像

此外，在人類進化過程中，有一些器官雖然變得可有可無，但卻仍然可以看得見，比如闌尾、智齒和尾骨等。

但是，這些胚胎手部肌肉結構之所以更引人注意，是因為在其他成年哺乳動物，包括老鼠、狗等動物身上都找不到這些肌肉。而在某些爬行動物中，例如在蜥蜴群體中則可以發現這些多餘的肢體肌肉。

迪奧戈博士表示，這些肌肉是在兩億五千萬年前消失的。

正是這一發現讓人類對自身的進化有了更詳細的了解。

長期研究人和猿類進化的美國自然歷史博物館的人類學家阿爾梅西哈（Dr Sergio Almécija）表示，該研究的新奇之處在於，它使我們能夠精確地判斷在人類發展過程中某些結構出現和消失的時間。

同時，他表示這也提出了一個重要問題，即我們在進化過程中還丟失了哪些東西？

如果我們能更詳盡地觀察到更多的人體結構，我們還能再發現什麼？

他還說，人類的某些器官和結構過去消失了，後來又出現了，關鍵是其原因何在？

超級人類

生物學家已經計劃對人體其他部位進行更詳細的研究，包括對腳部肌肉的研究。

他們發現，子宮中的胎兒腳部也長有額外的肌肉，但隨著胎兒的發育隨後又消失了。

但人類的近親猿類和猴子就保留了這些肌肉，因為它會在他們攀援時派上用場。

迪奧戈博士認為，人類在進化過程中所丟失的某些東西，正是那些能讓我們成為「超人」的東西。

但我們丟失了這些，是因為我們已經不再需要它們了，換句話說，我們也就無法成為超人了。