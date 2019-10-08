新西蘭週年：庫克船長登陸250年 該慶祝還是抗議？
250年前，英國探險家詹姆斯·庫克（James Cook）船長踏上新西蘭的土地。對於這個歷史時刻，新西蘭迎來一個分歧頗大的紀念日。
1769年10月8日，庫克船長及其皇家海軍「奮進號」（HMS Endeavour）的船員在吉斯本（Gisborne）登陸，這片土地隨即迎來殖民統治。
新西蘭各地星期二（10月8日）都在舉行活動，以紀念這個里程碑般的日子。
但在歐洲人抵達之前，毛利人已經在新西蘭居住了數百年，他們將這裏稱為奧特亞羅瓦（毛利語：Aotearoa）。
有人覺得不應該慶祝這個里程碑，因為對毛利人而言，庫克登陸的影響相當負面。「奮進號」的複製品在周二抵達吉斯本，而抗議活動在岸上舉行。
庫克船長航行250週年紀念活動聯席主席詹妮·希普利（Dame Jenny Shipley）說，一些人認為庫克的到來對社會做出了「巨大貢獻」，而另一些人則認為這是「悲劇性的干預」。
希普利對新西蘭電台說：「如果人們想表達不同的意見，這並非壞事。新西蘭人已經凖備好成長並做到這一點。」
庫克與毛利人第一次會面，造成9名毛利人死亡。上周，英國高級專員勞拉·克拉克（Laura Clarke）就這一事件向當地部落表示遺憾。但是她沒有發表正式道歉。
如果翻開歷史課本，你可能看到庫克船長發現新西蘭的觀點處於主導地位。但第一個看到新西蘭的歐洲人是荷蘭航海家塔斯曼（Abel Tasman）。他在1642年12月13日首次發現新西蘭的西海岸區。
而早在歐洲人抵達的幾百年前，毛利人就從波利尼西亞島航行到新西蘭定居。
慶祝與抗議
BBC新聞網記者費爾·默瑟（Phil Mercer），發自吉斯本
人群在日出時就早早起牀，等待庫克的「奮進號」複製品航行駛過波弗蒂灣（Poverty Bay），或者說圖郎加-奴伊-黑-奇瓦（Turanga-nui-a-Kiwa）。
「我們在這裏慶祝庫克船長和他的事蹟，他代表著我們驕傲的歷史。」吉斯本居民瓦爾·麥克格瑞威（Val McGreevy）稱。
但是在吉斯本，庫克登陸的紀念日一直是慶祝、反省和抗議的時候。毛利人族群的反應就比較有敵意。
讓毛利人生氣的是，用如此盛大的方式慶祝庫克船長登陸。
「我們作為一個族群不得不重溫歷史創傷，作為毛利人這是非常令人心痛的。」
「我們原住民的權益一次又一次地被踐踏。」抗議者瑪麗斯·林特（Marise Lent）表示。
都有哪些慶祝活動？
為了紀念庫克船長與毛利人的第一次會面，新西蘭官方計劃了幾天的活動。
周二，一支包括「奮進號」複製品的艦隊抵達了東海岸的吉斯本。
新西蘭國會議員凱文·戴維斯（Kelvin Davis）和基裏塔普·艾倫（Kiritapu Allan）登船向船員致意。據報道，活動當天也有抗議者。吉斯本也以其毛利名「圖郎加-奴伊-黑-奇瓦」（Turanga-nui-a-Kiwa）而知名。
新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在周六舉行的紀念活動上呼籲就新西蘭的歷史進行更為公開的對話。
她說：「我相信，我們只是講了整個故事的50％，而且不總是講得很好。」
她補充道，新西蘭應該繼續學習並講述其過往故事的全貌。
週年紀念為什麼有爭議？
庫克船長到達現在的吉斯本時，他的船員與毛利居民有了第一次接觸。對毛利人而言，這次接觸卻是致命的。
毛利人部落「Ngati Oneone」的一位領導人被庫克的人槍殺，原因是他們誤解了毛利人的儀式性挑戰。這一事件導致至少八名毛利人被殺。
儘管英國就這一事件表達遺憾，很多毛利人權益倡導者認為，對於承認庫克抵達後那幾天發生的事，做的還不夠多。
「這是關於入侵和帝國擴張的週年紀念日。」毛利人權利倡導者蒂娜·恩加塔（Tina Ngata）一直在領導反對這些紀念活動。
抗議者還說，在殖民時代，他們的毛利人祖先受到了不公平的對待，以至於到今天，毛利人還面臨著不成比例的貧困、犯罪和歧視。
在吉斯本，庫克的雕像曾多次被塗鴉污損，這個雕像將被替換。