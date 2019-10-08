Image copyright Getty Images Image caption 奮進號的複製品航行至吉斯本，等待者有歡呼的人群和抗議者。

250年前，英國探險家詹姆斯·庫克（James Cook）船長踏上新西蘭的土地。對於這個歷史時刻，新西蘭迎來一個分歧頗大的紀念日。

1769年10月8日，庫克船長及其皇家海軍「奮進號」（HMS Endeavour）的船員在吉斯本（Gisborne）登陸，這片土地隨即迎來殖民統治。

新西蘭各地星期二（10月8日）都在舉行活動，以紀念這個里程碑般的日子。

但在歐洲人抵達之前，毛利人已經在新西蘭居住了數百年，他們將這裏稱為奧特亞羅瓦（毛利語：Aotearoa）。

有人覺得不應該慶祝這個里程碑，因為對毛利人而言，庫克登陸的影響相當負面。「奮進號」的複製品在周二抵達吉斯本，而抗議活動在岸上舉行。

庫克船長航行250週年紀念活動聯席主席詹妮·希普利（Dame Jenny Shipley）說，一些人認為庫克的到來對社會做出了「巨大貢獻」，而另一些人則認為這是「悲劇性的干預」。

希普利對新西蘭電台說：「如果人們想表達不同的意見，這並非壞事。新西蘭人已經凖備好成長並做到這一點。」

庫克與毛利人第一次會面，造成9名毛利人死亡。上周，英國高級專員勞拉·克拉克（Laura Clarke）就這一事件向當地部落表示遺憾。但是她沒有發表正式道歉。

如果翻開歷史課本，你可能看到庫克船長發現新西蘭的觀點處於主導地位。但第一個看到新西蘭的歐洲人是荷蘭航海家塔斯曼（Abel Tasman）。他在1642年12月13日首次發現新西蘭的西海岸區。

而早在歐洲人抵達的幾百年前，毛利人就從波利尼西亞島航行到新西蘭定居。

慶祝與抗議

BBC新聞網記者費爾·默瑟（Phil Mercer），發自吉斯本

Image caption 瑪麗斯·林特（Marise Lent）稱新西蘭原住民權益多次受到侵害。

人群在日出時就早早起牀，等待庫克的「奮進號」複製品航行駛過波弗蒂灣（Poverty Bay），或者說圖郎加-奴伊-黑-奇瓦（Turanga-nui-a-Kiwa）。

「我們在這裏慶祝庫克船長和他的事蹟，他代表著我們驕傲的歷史。」吉斯本居民瓦爾·麥克格瑞威（Val McGreevy）稱。

但是在吉斯本，庫克登陸的紀念日一直是慶祝、反省和抗議的時候。毛利人族群的反應就比較有敵意。

讓毛利人生氣的是，用如此盛大的方式慶祝庫克船長登陸。

「我們作為一個族群不得不重溫歷史創傷，作為毛利人這是非常令人心痛的。」

「我們原住民的權益一次又一次地被踐踏。」抗議者瑪麗斯·林特（Marise Lent）表示。

都有哪些慶祝活動？

為了紀念庫克船長與毛利人的第一次會面，新西蘭官方計劃了幾天的活動。

周二，一支包括「奮進號」複製品的艦隊抵達了東海岸的吉斯本。

新西蘭國會議員凱文·戴維斯（Kelvin Davis）和基裏塔普·艾倫（Kiritapu Allan）登船向船員致意。據報道，活動當天也有抗議者。吉斯本也以其毛利名「圖郎加-奴伊-黑-奇瓦」（Turanga-nui-a-Kiwa）而知名。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在周六舉行的紀念活動上呼籲就新西蘭的歷史進行更為公開的對話。

她說：「我相信，我們只是講了整個故事的50％，而且不總是講得很好。」

她補充道，新西蘭應該繼續學習並講述其過往故事的全貌。

Image copyright Science Photo Library Image caption 奮進號，庫克船長乘該船於1768- 1771年展開他的發現之旅。

週年紀念為什麼有爭議？

庫克船長到達現在的吉斯本時，他的船員與毛利居民有了第一次接觸。對毛利人而言，這次接觸卻是致命的。

毛利人部落「Ngati Oneone」的一位領導人被庫克的人槍殺，原因是他們誤解了毛利人的儀式性挑戰。這一事件導致至少八名毛利人被殺。

儘管英國就這一事件表達遺憾，很多毛利人權益倡導者認為，對於承認庫克抵達後那幾天發生的事，做的還不夠多。

Image copyright Getty Images Image caption 一名毛利族男子表演波華麗（pōwhiri），這是毛利人一種歡迎儀式。

「這是關於入侵和帝國擴張的週年紀念日。」毛利人權利倡導者蒂娜·恩加塔（Tina Ngata）一直在領導反對這些紀念活動。

抗議者還說，在殖民時代，他們的毛利人祖先受到了不公平的對待，以至於到今天，毛利人還面臨著不成比例的貧困、犯罪和歧視。

在吉斯本，庫克的雕像曾多次被塗鴉污損，這個雕像將被替換。