Image copyright Warner Bros Image caption 電影《小丑》主角經常無法控制地大笑

（警告：文中有劇透）

亞瑟·佛萊克（Arthur Fleck）在高譚市（Gotham City）的一家喜劇俱樂部上班前，他緊張、害怕，聲音都斷斷續續的，他試圖讓自己平靜下來。

他說話並不容易：當他想說話時，他時常無法控制自己，發出尖銳的笑聲。

最近在全球熱映的電影《小丑》中，這樣滑稽、令人不安的笑聲讓電影主角佛萊克遇上麻煩、失去表演機會。

其中一幕是，一天晚上，佛萊克下班坐地鐵回家時穿了小丑的表演服，他無意中看見三名年輕的有錢男子騷擾一名女性，他開始無法控制地大笑。

爭執

三名男子以為佛萊克在嘲笑他們，開始揍他。而佛萊克的反應是從口袋掏出槍，把他們擊斃。

電影放到這裏，觀眾已經知道佛萊克患有一種精神疾病。為了治療這些症狀，他服用七種藥物，還寫日記，並定期拜訪一位社工。

但真的有一種疾病，會引發這樣的笑聲嗎？

Image copyright Warner Bros Image caption 電影中，亞瑟突然在公交車上大笑

電影中傑昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix ）扮演的角色可能患有癡笑性癲癇（gelastic epilepsy），該病名來自希臘詞「笑聲」（gelastikos）。

西班牙神經學會癲癇研究小組協調人洛佩茲（Francisco Javier Lopez）告訴BBC：「這是一種非常罕見的癲癇，在所有癲癇類型中僅佔0.2%。」

「在不合時宜的場合大笑，病人其實並不想笑，但就是無法控制自己。」洛佩茲說。

這種癲癇最常見的致病原因是一種叫做「下丘腦錯構瘤」的小腦瘤。該腦瘤影響下丘腦，下丘腦有許多重要功能，包括調節體溫、管理情緒反應等。

壓力增加

但大腦額葉或顳葉的腫瘤也會引發笑聲。通常，患有這些疾病的患者會發作。

「癡笑發作會增加（病患的）壓力。因為如果病人癲癇發作但失去意識，不會有什麼事，」洛佩茲說，「但如果有意識並在不合時宜的情況下笑出來，會讓病患十分痛苦。」

Image copyright Getty Images Image caption 飾演小丑的傑昆·菲尼克斯

這種類型的癲癇通常可以用抗癲癇藥物控制，在某些情況下可以通過手術治療。

如果不加以控制，患者可能每日都會發作；但如果得到控制，發作的次數可減少到每月一至兩次，甚至可能不再發作，具體視患者情況而定。

洛佩茲對BBC說，成人患者比兒童或青少年患者更常見，這可能也是癡呆症的早期表現。

Image copyright Getty Images Image caption 有些腦瘤會導致病患大笑

暴力

雖然這種疾病發病率很低，但神經科醫生記得至少見過三個如此異常症狀的病人。

他記得有一名病人是律師，「在開審前，他必須警告法官他患有這種疾病，他可能會發病，因為這往往是壓力引發的。」

在電影《小丑》裏，隨著劇情發展，暴力成為佛萊克生活中的一部分。但洛佩茲說，暴力與疾病無關。

情緒失禁

另一方面，神經學家表示，癡笑性癲癇並不是導致無意識、無法控制大笑的唯一疾病。

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假性延髓情緒（pseudobulbar affect）也可能引起大笑或哭泣，這種疾病也被稱為情緒失禁。

神經心理學家泰爾曼（Andy Tyerman）對BBC表示：「這個詞指情緒表達不受控制，與社會情境不相稱或不恰當，可能與個人的實際感受也不一致。」

假性延髓情緒發作與神經系統疾病和損傷有關。2013年的一項研究估計，至少有180萬美國人受該病影響。

「但這些（症狀）在患有神經退行性疾病的老年人中更為典型，」洛佩茲說。

洛佩茲說表示：「他們是老年病患，處於患病的最後階段，但《小丑》中顯然不是。」