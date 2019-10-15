沙特首次開放旅遊簽證 BBC為你梳理旅遊攻略

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一直以來，沙特阿拉伯是世界上少有的不發放旅遊簽證的國家，但是現在，這個情況有所改變。

沙特從9月28日起正式對開放旅遊簽證申請，這是沙特首次向外國遊客開放旅遊簽證。

沙特旅遊及民族遺產總機構主席艾哈邁德·哈提卜表示，對沙特來說這是一個「歷史性時刻」，全世界的旅遊業對此也興奮不已。

但是，對遊客來說，沙特有哪些著名景點值得造訪，去沙特旅遊又有哪些禁忌和注意事項呢？

BBC安全事務記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）為你梳理了沙特的旅遊熱點，並提醒遊客一些在沙特不能做的事情。

Image copyright Frank Gardner Image caption 吉達港

地貌多樣

沙特的地貌和風景其實非常多樣化。沒錯，沙特大部分地區是沙漠。但是，沙特西南的阿西爾山脈（Asir Mountains），海拔三千米，全部由杜松覆蓋。

再加上紅海碧藍的礁石、胡富夫（Al-Hofuf）綠洲的椰棗林以及吉達市蜿蜒曲折的後街和香料市場，都是值得探索的好去處。

Image copyright AFP/getty Image caption 吉達老城區

吉達港

吉達港（Jeddah）是紅海的貿易港口，直到1982年一直是沙特的首都，後來沙特把首都搬到了利雅得。

今天的吉達是一個充滿魅力，具有豐富文化底蘊的大熔爐。

這裏常年氣候溫暖，是一個各民族匯聚的地方。在這裏，既有埃及人，也有也門人、索馬里人、厄立特里亞人和吉布提人等等。

Image copyright AFP Image caption 去沙特旅行，女性著裝一定要得體。

在吉達老城區的巴拉德（Balad），人們經常可以聽到埃塞俄比亞高地語言夾雜著阿拉伯語和印地語的對話。

吉達還是通往聖城麥加和麥地那的門戶，每年有200多萬穆斯林到那裏去朝聖。

吉達還是海濱和潛水的好去處，但最近幾年許多珊瑚遭到破壞。

Image copyright Frank Gardner Image caption 阿西爾山脈風景迷人

阿西爾山脈

沙特西南部的阿西爾山脈（Asir Mountains）地區與也門接壤。這裏即使是在炎熱的夏季也是一片鬱鬱葱葱的景象。而一場突來的冰雹，可以讓杜松變成一片雪白，非常壯觀。

不僅如此，這裏還棲息著50萬隻阿拉伯狒狒，同時也是犀鳥、鷹和藍色蜥蜴等野生動物的家園。

Image copyright Frank Gardner Image caption 山谷中小村莊裏的城堡建築

近年來，沙特把這裏向國內旅遊市場開放，因此遊客可以乘坐纜車欣賞風景如畫的山中小村莊。

在瓦迪·哈巴拉（Wadi Habala）山谷，人們還可以眺望遠處的紅海，景色令人嘆為觀止。

瑪甸沙勒

Image copyright AFP Image caption 瑪甸沙勒也是聯合國教科文組織世界遺產。

沙特西北部的納巴泰古遺址（Nabataean ruins）令人印象深刻，不僅是因為其保存完好的雕刻讓人聯想到約旦北部的佩特拉（Petra），而且還因為其美麗、荒涼的沙漠背景賦予了它獨特的美。

這裏還有阿拉伯半島西部歷史古城漢志（又稱希賈茲Hijaz）。它曾是1917年阿拉伯起義，托馬斯·愛德華·勞倫斯與土耳其軍隊作戰的地方。因此，這裏依然可見當年遺留下來的殘舊鐵路。

多年來，沙特當局對瑪甸沙勒（Mada'in Saleh）一直比較沉默、低調，因為宗教保守派人士不情願推銷伊斯蘭文明前的文化遺址，阿拉伯人把那一時代看作是「無知時代」。

胡富夫

Image copyright Frank Gardner Image caption 要想探索山洞，先要攀緣絶壁。

胡富夫（Al-Hofuf）綠洲的椰棗林幅員廣闊，據說是世界上最大的椰棗林綠洲。

這裏不但有小溪和園林，最引人入勝的還是al-Qarah山中的幽靈洞穴，2018年它還被聯合國教科文組織收錄為世界文化遺產。

這些洞穴由自然風化和水腐蝕而成，但要想領略這些洞穴的風光是要費一番「攀緣爬行」的功夫，但絶對會讓人感覺不虛此行。而且，這裏的洞穴冬暖夏涼。

旅遊忠告

Image copyright Getty Images Image caption 沙特是一個非常保守的社會，千萬不要在公共場所給陌生女性拍照。

雖然沙特對外國人開放旅遊是好事，但加德納說，包括西方人在內的外國遊客一定要注意一些禁忌，否則會招致誤解甚至冒犯。

首先，千萬不要在公共場所給陌生女性拍照。特別是在利雅得、吉達等大城市以外的一些地區，當地人可能從來沒有接觸過西方人。他們在看到人們拿出相機和手機時，會起疑心。

因此，作為遊客一定要小心，拍照時不要對凖當地人，而且永遠要記得先取得對方同意。

女性遊客要求「穿著得體」，但不必戴面紗。

此外，在沙特不能喝酒。

是否安全？

Image copyright Frank Gardner Image caption 吉達的摩托車愛好者。

沙特曾在2000年試圖促銷過其國際旅遊業，但第二年發生的9·11事件讓沙特的宏偉計劃未能成功。9·11空襲事件中，有15人為沙特公民。

自那時起，沙特一直在與基地組織作鬥爭。同時，沙特也試圖擺脫目前與鄰國也門的戰爭。

但除去這些因素，沙特基本上還是安全的。它的犯罪和暴力事件並不多。

最後，不管你是哪國公民，在出行前一定要遵循自己國家外交部門的安全旅行提示。