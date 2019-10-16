野生動物攝影大獎：狐狸和土撥鼠的「生死瞬間」

Image copyright Yongqing Bao

這張照片看起來應該是「搞笑對白」攝影比賽的作品，但事實上，照片捕捉的卻是驚險萬分的「生死一瞬間」。

在中國祁連山上拍的這張照片裏，一隻狐狸出其不意的向一隻土撥鼠發動攻擊。

在發動攻擊之前，這只狐狸埋伏了很久，一動也不動，希望能捉到偶然經過的土撥鼠，結果一如所願，在出奇制勝的攻擊之後，土撥鼠成了狐狸的晚餐。

要成為一名成功的野生動物攝影師也需要具備像這只狐狸一樣的堅忍毅力，中國攝影師鮑永清為了拍攝這張照片，在青藏高原上也躲藏盯梢了好幾個小時，才捕捉到如此珍貴的畫面。

這張照片讓他贏得了2019年度野生動物攝影師（2019 Wildlife Photographer of the Year）大賽，據信這是中國攝影師首次贏得年度野生動物攝影師大賽。

野生動物攝影師大賽的評審主席羅茲·基德曼·考克斯（Roz Kidman Cox）表示，「年度野生動物攝影師大賽收到許多絶佳的作品，世界各地頂尖的野生動物攝影師都會參加，這張照片是我所看過的最好的其中之一。」

Image copyright Cruz Erdmann

今年的11-14歲少年組野生攝影師大獎由克魯茲·艾德曼（Cruz Erdmann）獲得，他在印尼北蘇拉威西（North Sulawesi）倫貝海峽（Lembeh Strait）拍攝的水下照片，捕捉到了萊氏擬烏賊在夜間發光的模樣。

能夠在水底下清楚拍攝到萊氏擬烏賊夜間發光的模樣需要很高的攝影技術，艾德曼說：「你潛水的時候必須非常小心，不能攪和到水底的塵土，否則你拍的照片會布滿雜質，我當時全身靜止不動，也沒有踢水，所以照片非常清晰。」

1964年開始的年度野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year, WPY）是野生動物攝影界最高級的比賽之一，現在由英國倫敦的自然歷史博物館（Natural History Museum）主辦。

今年獲獎的各類組攝影作品本周在自然歷史博物館開始展出，明年的比賽從下周開始收件。

老鷹降落，攝影者：挪威的裏卡德森（Audun Rikardsen）

Image copyright Audun Rikardsen

得獎類組：鳥類攝影

裏卡德森花費三年才拍攝到這張照片，他在老鷹通常會降落的地方小心的放置了一段樹枝，老鷹一飛下來就觸動照相機和閃光燈。

他說：「老鷹已經習慣了閃光燈，也不會害怕閃光，我覺得他們可能還很喜歡被拍照。」有時候也會拍到烏鴉降落的照片，但那並不是這位挪威攝影師尋找的照片。

擠在一起的企鵝，攝影者：德國的克里斯曼（Stefan Christmann）

Image copyright Stefan Christmann

得獎類組：攝影師作品集

南極洲東部的埃克斯特倫冰架（Ekström Ice Shelf）前面，一群超過5,000隻的皇帝企鵝擠在一起取暖，他們是孵育雛鳥的雄性企鵝，雌性企鵝出海捕食了。

紐約的老鼠，攝影者：英國的查理·漢米爾頓·詹姆斯（Charlie Hamilton James）

Image copyright Charlie Hamilton-James

得獎類組：城市的野生動物

查理為《國家地理雜誌》拍攝世界各地的老鼠，這群老鼠居住在紐約曼哈頓華爾街附近。

他們住在圍繞著一棵樹的金屬底盤底下，到了晚上老鼠從縫隙中出來，到附近酒店外的垃圾堆裏找食物，查理在樹下裝設了照相機，用遙控器在數米之外啟動快門拍照。

查理說：「鐵格柵圓盤底下的這群老鼠大約有30隻，在我拍攝的三天期間他們都習慣了我的存在，甚至還有一隻老鼠站到了我的腳上。」

建築工人，攝影者：美國的克羅納爾（Daniel Kronauer）

Image copyright Daniel Kronauer

得獎類組：無脊椎動物

哥斯達黎加的這群螞蟻不在地底或樹上築巢，他們用自己的身體築巢，攀附在幾根樹枝之間，無樹枝的螞蟻組成一個巢穴，裏面有許多通道和保護蟻後和養育幼蟻的房間。

克羅納爾說：「差不多每一天他們都會重建自己的巢穴，螞蟻築的巢穴散開來，他們帶著幼蟲穿越熱帶雨林，第二天又在150米遠處組成新的巢穴，這個螞蟻巢穴很漂亮，我覺得有點像一個皇冠或是教堂。」

雪中野牛，攝影者：美國的馬克斯·沃（Max Waugh）

Image copyright Max Waugh

得獎類組：黑白攝影

每年的野生動物攝影大賽都一定會有震懾人心的黑白照片。這張野牛的照片是在美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）拍攝的，大雪中野牛用臉部來回摩擦雪地，這樣才能吃到被雪掩埋在下面的草。

馬克斯·沃說：「我試著調慢快門速度拍照，我認為這可能是這張照片成功的關鍵，降雪變得模糊，我等到野牛抬起頭來的時候快速的照了幾張照片。」

雪原上的遊牧者，攝影者：中國的樊尚珍

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得獎類組：自然環境中的動物

新疆阿爾金山國家級自然保護區，一群藏羚在被白雪覆蓋的庫木庫裏沙漠上留下足跡。藏羚棲息在海拔5,500米高的青藏高原，這裏溫度最低達零下40度。樊尚珍說：「成群的藏羚喜歡到從積雪中暴露出來的沙灘上，因為那裏最溫暖。」

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