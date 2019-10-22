西班牙獨裁者佛朗哥：遷葬遺骸的政治爭議

你的器材不支持播放多媒體材料 西班牙為什麼要起出佛朗哥的遺骸？（英文）

幾十年來，西班牙法西斯獨裁政權領袖弗朗西斯科·佛朗哥將軍（General Francisco Franco）埋葬的地點一直存在著較大爭議。

現在，漫長的爭論即將因西班牙政府的一個決定出現新的進展，佛朗哥的骸骨將會被起出，被遷葬到外一個地方。

不過，為什麼要這樣做？為什麼佛朗哥的遺骸不能葬在那個地方？這個問題為什麼如此重要？

佛朗哥從1939年開始執掌西班牙政權，直到他在1975年去世。他埋葬在馬德里城外一個叫做「烈士谷」（Valley of the Fallen）的陵園。

然而，那個地方現在已經變成一個極右派群體的聖地，這令很多西班牙人不滿。

西班牙的社會民主主義政府想要將佛朗哥的遺骸轉移到一個不那麼具爭議性的地點。

不過，佛朗哥家族的後人和他的極右派支持者卻反對這個計劃。上月，西班牙最高法院駁回了佛朗哥家族的上訴，支持政府繼續實行將骸骨轉移的計劃。

於是，佛朗哥的遺骸將會被起出，轉移到馬德里北郊的帕爾多（El Pardo）墓園，重新安葬在他妻子的墓地旁邊。

佛朗哥的軍隊1930年在西班牙內戰中取勝，推翻了當時民選的左派政府。

由此，他建立起了一個獨裁政權，自己宣佈成為國家元首，並一直牢牢掌握著國家大權，直到1975年去世。之後，西班牙過渡為民主政權。

如今，西班牙的民主政制已經建立完善，但是佛朗哥時代的陰影仍然籠罩著今天的西班牙。在西班牙民主政權過渡時期，有一個不成文的「遺忘約定」（pact of forgetting），佛朗哥的雕像被拆除，街道也被重新命名。

他的遺體被進行了防腐處理，目前安放在「烈士谷」的一個巨大陵墓當中，與內戰中交戰雙方數以萬計的死難者一起安葬在墓園。

然而，這個墓園卻受到很多西班牙人的唾罵。他們將這個地方看作是對佛朗哥的民族主義武裝打敗西班牙共和派的歌頌。此外，墓園亦有一部分是由佛朗哥統治下被強制勞動的政治囚犯興建。

Image copyright Getty Images Image caption 數以萬計的西班牙內戰死難者被安葬在「烈士谷」。

該墓園成為了西班牙極右派的一個朝聖地，他們會到那裏向這名獨裁者致敬。佛朗哥的支持者也經常在他的忌日來到這個地方聚集進行紀念。

不過，自去年6月起執掌西班牙政權的社會民主主義政府，上台的其中一個重大承諾就是將佛朗哥的遺體移葬。

政府希望讓「烈士谷」成為「一個紀念、銘記和致敬戰爭犧牲者的地方」，認為佛朗哥的遺體留在那裏，是對一個成熟的民主政權有所冒犯的事情。

很多佛朗哥統治時期的受害者後人都支持政府的決定，認為應該將他的遺體移到別處。不過，在全西班牙，公眾對這個問題的看法非常兩極。

8月，雖然佛朗哥的家族以及右翼的人民和公民黨對此提出反對，但西班牙政府仍然批准了移葬的決定。政府希望找到一個較為低調的地點，令這名獨裁者的支持者更難以對他進行朝拜。

但是，佛朗哥的家族更希望他不被移葬。他們表示，如果要移葬，也至少移至阿穆德納聖母主教座堂（Almudena Cathedral）裏的一個家族教堂地下室。該教堂位於馬德里市的中心位置。

Image copyright Getty Images Image caption 佛朗哥的陵墓如今成為西班牙法西斯主義信仰者的朝聖地。

西班牙政府表示，這名過去的獨裁者不應該被放在任何他可能被套上光環的地方。

政府還表示，教堂的位置也可能有潛在的安全風險。由於這是一座天主教教堂，梵蒂岡也介入了事件，表示支持西班牙政府尋找另一個地方的決定。

之後在上個月，佛朗哥家族提出反對移出遺體的上訴被最高法院駁回。法院一致通過，支持政府的決定。

西班牙政府希望在11月10日大選前完成這個計劃，因此將移出遺體的限期定在10月25日。

政府計劃將佛朗哥移葬至馬德里北郊的帕爾多墓園，很多其他西班牙政治人物也都安葬在那裏。

西班牙政府表示，佛朗哥家族將會提前48小時收到通知，然後決定是否出席遺體挖掘的儀式。

弗朗西斯科·佛朗哥（Francisco Franco），1892-1975

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出生於加利西亞自治區一個軍人家庭的佛朗哥，在1920年代成為西班牙最年輕的將軍

1936年，左派的人民陣線（Popular Front）在大選中勝出之後，佛朗哥和其他將軍一起發動政變，引發長達三年的內戰

在納粹德國和意大利墨索里尼政府的幫助下，佛朗哥在1939年取得了內戰的勝利，成立了獨裁政權，宣告自己為國家元首

佛朗哥牢牢掌握國家大權，直至1975年去世；之後，西班牙過渡至民主政制

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