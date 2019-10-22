健康科學：尋找癌症初起時的模樣

Image copyright Francis Crick Institute Image caption 顯微鏡下的乳腺癌細胞

英美科學家們正設法在實驗室裏模仿癌症的自然發生過程，從而定格「癌症誕生時刻」的狀態。

知道了癌症的初始狀態，就有可能做到防患於未然，在癌症這個魔鬼尚未出生或剛剛出生時就把它殺死。

尋找並定格這個「初始狀態」是國際癌症早期檢測聯盟（International Alliance for Cancer Early Detection, IACED）的研究目標之一。

大海撈針

聯盟旗下包括英國慈善組織癌症研究（Cancer Research UK）和劍橋大學、曼徹斯特大學、倫敦大學學院和美國斯坦福大學、俄勒岡大學的科學家。

他們在研究無創或創傷較小的癌症檢測方式，比如通過血液、呼吸和尿檢篩查癌症，跟蹤觀察高危病患。

他們還在設法提高癌症早測影像技術，以便「看到」幾乎無法檢測到的癌症跡象。

最後這個目標聽起來似乎很高遠，世界上也確實如此。科學家們承認，要探測幾乎無法檢測到的癌症症狀就像大海撈針。

CRUK早期檢測研究負責人克勞斯比博士（Dr David Crosby）解釋：「最關鍵的問題是我們看不到癌症在人體內的初始狀態。」

等到檢測確診為癌症時，它已經成型，成熟，在人體內站穩了腳跟。

Image copyright Patrick Harrison, Cancer Research UK Image caption 通過血液檢測癌症是科學家們多年來一直在研究的課題

英國曼徹斯特大學的研究小組正在做一項實驗——在實驗室培養人的乳房組織，培養液中加入了合成免疫細胞，目的是觀察乳腺組織發生可能導致癌症的微妙病變的最初狀態。

布里斯托教授（Prof Rob Bristow）形容這些實驗室裏培養的人體組織就像「患者體外的活體組織庫」。

不是所有的細胞病變都會演變成癌症。

因此，科研和診治必須更精凖。發現了細胞開始病變還不夠，還需要考慮每個人的遺傳基因、成長背景和生活環境，這樣才能評估每個人罹患各種癌症的風險。

然後，才能在這個基礎上確定最佳的醫療干預時間。

Image copyright LRI EM unit Image caption 顯微鏡下的前列腺癌細胞

眾人拾柴火焰高

到目前為止，癌症早期檢測方面的研究都屬於小範圍的研究，不同的課題組各自為政，互不通氣，不具備在大範圍人群基礎上做實驗的能力。

解決方案就是聯手、合作。

克勞斯比博士說，國際癌症早期檢測聯盟（IACED）將給醫療系統「帶來巨變」，徹底改變人類抗癌格局，從目前花費昂貴的晚期救治，轉變為第一時間實施干預，盡早盡快對症下藥，提高療效。

數據顯示，如果乳腺癌1期（早期）得到確診並實施治療，患者5年存活率達98% ；如果拖到4期才發現，存活率只有26%。

現在早期（1期）診斷發現的乳癌患者只有44%。

英國政府對年齡達到一定程度的人群提供乳癌、子宮頸癌和腸癌篩查。

Image copyright Rafat Chowdhury Image caption 超極化核磁共振檢測前列腺癌將來可能會普及

靜悄悄的革命

目前對於其它癌症還沒有可靠的篩查工具，因此患者存活率相對低得多。

不過，類似核磁共振（MRI）之類的掃描將來可能會更普遍地用於前列腺癌檢測，取代用針取樣的活檢。

還有更精確的超極化核磁共振和光聲影像掃描技術，現在處於測試階段。

下一步要明確的是哪些癌能夠被這些掃描技術捕捉到。

劍橋大學的菲茨傑拉德教授（Prof Rebecca Fitzgerald）正在研發一種用於探查食道和結腸內癌前病變的內窺鏡。

她認為癌症早期檢測沒有受到應有的重視，而有些檢測其實可以很簡單、很便宜。

她希望IACED能更有力地推動實驗成果的臨牀應用。

.