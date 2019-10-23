英國王室：哈里談「壓力」 威廉感「擔憂」

Image copyright AFP Image caption 英國肯辛頓宮的一位消息人士告訴BBC，哈里王子在電視上談自己的心理健康後，劍橋公爵威廉王子對弟弟感到「擔憂」。

人們常常羨慕王侯將相、達官貴人的生活，卻不知在華麗富足的外表下，這個圈子的人們也可能會經歷其艱難時刻。

英國肯辛頓宮的一位消息人士告訴BBC，哈里王子在電視上談自己的心理健康後，劍橋公爵威廉王子對弟弟感到「擔憂」。

薩塞克斯公爵哈里王子和公爵夫人梅根在接受英國獨立電視台（ITV）的一個紀錄片採訪中坦言，他們「過得很不容易」。

看到這個消息後，威廉王子據報表示，希望薩塞克斯公爵和公爵夫人平安無事。

來自英國王室的消息人士說，有觀點認為，他們夫婦當時處境困難。

代表威廉王子的肯辛頓宮對不久前播出的這部獨立電視台紀錄片沒有發表任何評論。

讓我們來看看這個令許多人感到意外的消息是怎麼回事。

英國小報

這部紀錄片是隨著薩塞克斯公爵哈里王子和公爵夫人2019年10月初在南部非洲訪問期間製作的。

在採訪中，這對夫婦都分別表示，他們正與英國一些小報媒體的密集審視做出艱難鬥爭。

這位宮廷消息人士淡化了有關威廉王子在電視紀錄片播出後對弟弟憤怒的說法。

哈里王子在電視片中承認表示，他和威廉王子的溝通有好的時候，也有不好的時候。

當被問及媒體關於兩兄弟之間出現裂痕的報道時，哈里王子表示，因為王室家庭正在承受著的壓力，有些事情是不可避免會發生的。

但哈里王子補充強調，他和威廉王子是兄弟，永遠是兄弟。

Image copyright PA Image caption 英國有小報已多次聳人聽聞地報道王室兄弟妯娌不和的傳聞。

哈里王子說：「我們目前肯定在走不同的路，但我將永遠支持他，因為我知道他也會一如既往地支持我。」

BBC王室事務記者喬尼·戴蒙德（Johnny Dimond）的分析

警鐘敲響了。今天上午，一位有關的消息人士對BBC表示，威廉王子對弟弟接受的這個採訪感到「憤怒」。

一位英國王室消息人士說，這不是他對王子這番情緒的理解。相反，這位官員暗示這是一種對哈里王子夫婦安全擔心的情緒。

這個電視訪談顯示，兩人承受著相當大的壓力，而他們凖備好了將這種壓力公之於眾。哈里王子仍在為自己的精神健康而掙扎：他的母親，威爾士王妃戴安娜的陰影仍然籠罩著他的生活。

最糟糕的是，他看到歷史在重演，首先，媒體把他的母親撕碎，他認為，現在媒體又將矛頭對凖他的妻子。

但威廉王子對世界的看法不同。曾經一度，他也把媒體看作是一種侵入性的、經常是敵對的力量。但現在這種看法已經不再。

這是兄弟倆的道路分歧的之一。但是現在，對哈里和梅根表達的弦外之音是令人深為擔憂，好像他們是孤獨的，脆弱的。

「並不好」

38歲的梅根在上述電視紀錄片中說，適應王室生活是艱難的。

她說：「當我第一次見到我現在的丈夫時，我的朋友真的為我高興，因為我太開心了。」

但是梅根表示，她的英國朋友們對她說，哈里王子肯定很棒，不過她不應該嫁給他，否則英國小報會毀了她的生活。

認識他們夫婦很久的獨立電視台記者湯姆·布拉德比問梅根，平心而論能不能這麼說，她的情況並不好，公爵夫人回答說：是這樣。

35歲的哈里王子則將自己的心理健康以及他處理生活壓力的方式描述為「連續不斷地應對」。

他表示，原來自以為自己已經走出困境了，然後突然間一切又都回到原點，這是他不得不處理的事情。

哈里王子表示，他這份工作的一部分就是擺出一副勇敢的面孔，但是，對於他和他的妻子來說，有很多傷人的東西，尤其是當大部分都不是真實的時候。

精神健康

Image copyright PA Media Image caption 英國王室兄弟和劍橋公爵夫人凱特以前曾一起發起倡議，幫助開啟社會有關精神健康的對話，並為此倡議而成立的慈善組織募捐。

英國王室兄弟以前曾一起發起倡議，幫助開啟社會有關精神健康的對話。

2017年，他們和劍橋公爵夫人凱特參加了一個為此倡議而成立的慈善組織的募捐活動，以挑戰傳統社會對有關心理健康問題的陳舊觀念。

今年5月，劍橋公爵夫婦和薩塞克斯公爵夫婦聯手為那些經歷心理健康危機的人推出了一個短信服務。

這對夫婦後來宣佈他們的慈善基金會將拆分，但誓言要在心理健康問題上繼續合作。

哈里王子發表對媒體審視壓力的評論，正值他和妻子對媒體採取法律行動之際。梅根起訴了英國《每日郵報》，稱該小報非法發表了她的一封私人信件。

哈里公爵則向英國高等法院提起對《太陽報》、《世界新聞報》和《每日鏡報》的所有者的訴訟，有關訴訟涉及指控這幾份小報涉嫌在十多年前對其進行電話竊聽和偷竊其電話信息。