大眾健康：空氣污染超標 心臟病中風病例激增

Image copyright Reuters Image caption 大城市的空氣污染更加嚴重

近年來，科學界對空氣污染給人體健康帶來的危害、導致早亡、甚至讓人變笨等等似乎已經找到足夠的證據和理論。

最近，英國研究人員發現，每年在空氣污染指數較高的日子裏，醫院接收的突發心臟病、中風以及急性哮喘病人的數量也會上升，進一步證實了污染與疾病之間的確鑿聯繫。

倫敦國王學院的研究人員研究了來自倫敦、伯明翰、布里斯托、德比、利物浦、曼徹斯特、諾丁漢、牛津以及南安普頓等城市的空氣污染指數發現，在污染比較嚴重的日子，醫院接收的突發心臟病的病人也會增多。

英國NHS全民保健體系負責人斯蒂文斯（Simon Stevens）表示，這是污染給人們健康帶來威脅的進一步證據。

早些時候，德國科學家已經使用一種新方法來統計空氣污染給人們健康所帶來的衝擊，特別對心臟病和中風等心血管疾病的影響。

以2015年為例，在歐洲由於污染所導致的死亡人數接近80萬，其中40-80%是心血管疾病。在英國，則有6萬4千人死於與空氣污染相關的疾病。

這些都與接觸空氣中懸浮的PM2.5顆粒有關。

英國的數據還不包括已經收治住院的心臟病人，只是基於對救護車收治的病例統計。

短期影響

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦是英國空氣污染的重災區

空氣污染不僅給歐洲每年帶來50萬人的早亡，同時，也會造成明顯的短期健康風險。

在空氣污染指數嚴重的日子裏，英國大城市收治的中風病例增加200多例。 此外，還有近200名成人和兒童由於急性哮喘發病到醫院進行緊急救治。

專家說，目前減少空氣污染的政策主要集中在其對人類預期壽命相關的影響上。

倫敦國王學院的環境研究小組的沃爾頓博士表示，健康研究顯示污染可以給人們的健康帶來更廣泛的影響，這一點十分明顯。

僅以倫敦為例，污染高發日倫敦醫院每年會多收治87例心臟驟停病人、144例中風病人。另外，還有74名兒童和33名成年人由於哮喘疾病而到醫院接受治療。

長期威脅

Image copyright Getty Images Image caption 空氣污染可以導致突發心臟病

而污染給人們健康所帶來的長期風險包括肺發育遲緩以及新生兒出生體重不足等。

國王學院的研究還顯示，如果能把空氣污染減少五分之一，將意味著能將英國這幾所大城市的肺癌數量降低5%到7%。

本周三（23日），國際清潔空氣峰會將在倫敦舉行，倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）將會主持峰會。屆時，將會有「UK100」網絡的地方政府領導人參加峰會。

「UK100」的負責人比林頓（Polly Billington）說，應該給地方政府更大的權限和資源，來治理污染問題。

英國有關部門稱，他們已經加緊努力減少交通廢氣排放，並投資35億英鎊來清潔空氣。

數據人性化

Image copyright Getty Images Image caption 北京也是空氣污染嚴重的城市之一

BBC記者卡夫（Robert Cuffe）分析說，過去研究人員在陳述污染與健康威脅時往往使用的是枯燥的數字，很難讓它人性化。

因此，此次英國研究者希望用具體的病例來說明問題。

他們把當天的污染數據與收治的病例結合起來，雖然從單日數據來看，呼叫救護車的數量增加並不明顯，但累計起來積少成多，不容忽視。

同時，這一研究進一步證實了污染與健康之間的聯繫，並且證明減少空氣污染刻不容緩。