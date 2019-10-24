Image copyright Getty Images Image caption 旅遊指南《孤獨星球》說，諾森伯蘭海岸（Northumberland Coast）是英格蘭最迷人的風光之一，不可錯過。

旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）把英格蘭評為世界第二位最佳旅遊地區和國家。以下是他們評選的五大原因。

歷史悠久的城堡和大教堂

Image copyright Getty Images Image caption 坐落在康沃爾郡馬拉吉昂（Marazion）海岸的聖邁克爾山城堡（St Michael's Mount）

英格蘭有著數百座古老城堡和大教堂，從康沃爾郡的聖邁克爾山（St Michael's Mount）到諾森伯蘭海岸的班伯城堡（Bamburgh），從約克大教堂到倫敦的聖保羅大教堂等等。

Image copyright Getty Images Image caption 約克大教堂（York Minster）於1472年首次完工

《孤獨星球》的評審人員稱，儘管英國面臨脫歐的不確切性，但英國的這些「著名景點寶藏卻是永恆的」。

Image caption 坐落在諾森伯蘭海岸的班伯城堡（Bamburgh Castle）

不丹被《孤獨星球》排在2020年全球最佳旅遊國家的首位。

古雅村莊

Image caption 北約克郡海岸的羅賓漢灣（Robin Hood's Bay）古樸村莊，像這樣的小村莊遍布英格蘭各地

英格蘭典型的小村莊，有著鵝卵石鋪成的石子路、茅草屋頂的古宅以及靜靜流淌的小溪，風光古樸美麗。

Image caption 像這樣風景如畫的英格蘭小村處處可見

英格蘭小村莊處處風景如畫，這也是《孤獨星球》推薦人們來這裏旅遊的原因之一。

排在前10名的最佳旅遊地區和國家：

不丹

英格蘭

北馬其頓

阿魯巴島

斯威士蘭

哥斯達黎加

荷蘭

利比里亞

摩洛哥

烏拉圭

迷人海岸

Image caption 英格蘭有近3000英里的海岸線

英格蘭綿長的海岸線曾是英國抵禦入侵者的第一道防線。但現在，這裏的海岸一片安詳，成為當地居民和遊客享受靜謐時光的好去處。

Image caption 北約克郡的海岸

「到碼頭上散步、品嚐一下炸魚和薯條、在岩石中尋找海洋生物、在古老的懸崖峭壁處尋覓化石、在風景如畫的海灘上搭建沙子城堡。如果幸運的話，你可能還會看見海豚。這些都是你能在英格蘭海岸消磨時光的活動，」《孤獨星球》的評審人員說。

Image copyright Getty Images Image caption 距離倫敦不遠的布萊頓（Brighton）海灘非常受英國度假者的青睞

《孤獨星球》表示，英格蘭將在原有的近3000英里的海岸線上再新開闢一些海灘。屆時，遊人將可以進一步享受沙灘、海水和陽光。

延綿不斷的鄉村風光

Image copyright Getty Images Image caption 英格蘭的田園風光無處不在

英格蘭擁有10個國家公園和34個傑出自然美景區（Areas of Outstanding Natural Beauty, AONBs)，從康沃爾郡（Cornwall）和科茨沃爾德（Cotswolds）到北奔寧山脈（North Pennines）和諾森伯蘭郡海岸（Northumberland Coast），中間還有什羅普郡山丘（Shropshire Hills）和林肯郡丘陵（Lincolnshire Wolds），美不勝收。

《孤獨星球》的負責人之一霍爾（Tom Hall）表示，英格蘭相對來說比較小，但是卻有著許多令人嘆為觀止的美景。

Image caption 英格蘭峰區（Peak District）延綿起伏的山丘

英國旅遊部門 VisitEngland 負責人斯托克斯對《孤獨星球》把英格蘭排在最佳旅遊國家和地區的第二名感到由衷高興。

Image caption 坎布里亞郡（Cumbria）到處是美麗的丘陵，更不用說著名的湖區了。

斯托克斯表示，毫不奇怪英格蘭當選為全球最受歡迎的旅遊地之一。英格蘭風格各異、美麗紛呈的海岸線、充滿生機的城市、迷人的鄉村、文化瑰寶和遺產、誘人的綠地空間、高品質的住宿條件等等都對遊客有著巨大的吸引力。

「英格蘭真的能為遊客提供獨一無二的旅遊體驗，」他說。

不容錯過的體驗

Image copyright Getty Images Image caption 林迪斯法恩城堡（Lindisfarne Castle）坐落在聖島（Holy Island）上

《孤獨星球》的評審人員還列出了英格蘭絶對不能錯過的3個旅遊熱點。

Image caption 諾森伯蘭郡海岸（Northumberland）的法恩群島（The Farne Islands）就是其中之一

諾森伯蘭郡海岸的「神奇歷史之旅」的第一站就是這裏的「戲劇性城堡」。近海島嶼還可以觀賞到海雀和海豹，此外，還有「壯觀的」聖島。

Image copyright Getty Images Image caption 諾福克海岸（ Norfolk Coast ）有許多散步的好去處，可供遊人選擇。

諾福克海岸在傑出自然美景區內。這裏有廣闊的沼澤地，沙丘和粘土峭壁，也是不容錯過的美景之一。

《孤獨星球》的旅遊指南說，最後，英格蘭西南海岸為遠足者提供了完美的路線，以及一路美不勝收的風景。

Image caption 千萬不要錯過西南海岸小徑（South West Coast Path）的旖旎風光

「如果遊客在2020年尋找的是那種令人振奮人心的美景，那英格蘭將不會讓人失望，」霍爾說。

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