人類起源：現代人類「可能來自博茨瓦納」

Image copyright Getty Images Image caption 這片土地現在更乾燥。

有科學家稱，人類現代文明起源於非洲讚比西河（Zambezi River）以南地區，也就是現在的博茨瓦納（Botswana）。

該地區現在主要由鹽田構成，但曾是巨大的湖泊，這可能是20萬年前我們祖先生活的心臟地帶。

研究人員提出，氣候變化前我們的祖先在此定居了7萬年。肥沃的綠色走廊開放後，他們開始遷徙，為後來遷出非洲做凖備。

澳大利亞加萬醫學研究所的遺傳學家凡妮莎·海斯（Vanessa Hayes）說：「解剖學有觀點認為現代人類出現在大約20萬年前的非洲。這種觀點已經出現一段時間了。」

「但一直爭論不休的話題是，現代人類文明出現的確切位置，以及造成他們後來擴散開去的原因。」

但海斯教授的結論引起了同行們的質疑。

湖區天堂

引發爭論的地區位於博茨瓦納（Botswana）北部、讚比西河盆地南部。

研究人員認為，我們的祖先定居在非洲巨大的湖泊系統附近，那裏被稱為馬加迪卡迪湖（Lake Makgadikgadi），該湖群現在鹽沼泛濫。

海斯教授說：「這個區域非常大，它本該可以很濕潤和茂密。它本該為現代人類和野生生物提供合適的棲息地。」

在那居住七萬年之後，人們開始遷徙。綠洲走廊開放後，整個地區的降雨量變化導致了13萬年和11萬年前兩個節點的三波移民潮。

Image copyright Chris Bennett, Evolving Picture, Sydney, Australia Image caption 海斯教授在納米比亞地區向當地獵人學習如何生火。

第一批移民向東北方向遷移，第二波向西南方向遷徙，另外三分之一的人口留在那裏直到今天。

這種場景重現是基於對非洲數百個線粒體DNA樣本（從母親遺傳給孩子的的DNA碎片）的家譜分析。

研究人員使用遺傳學及氣候模型對基因進行分析，描繪出20萬年前非洲大陸的狀況。

重構人類故事

但一位專家對發表在《自然》雜誌上的這項研究持謹慎態度。他說，你不能僅憑線粒體DNA重建人類起源的故事。

其他化石起源論的分析暗示人類文明起源於非洲東部。

倫敦自然歷史博物館（Natural History Museum）的克里斯·斯特林格（Chris Stringer）教授說，智人（Homo sapiens）的進化是複雜的過程。

他未參與該研究，他對BBC說：「不能單憑現代線粒體分佈確定現代人類起源是一個單一位置。這超出了數據範圍。它只關注基因組的一小部分，因此它無法提供人類起源的全部故事。」

因此人類文明起源可能有多個，只是尚未被發現。

人類歷史上可能的重大進化節點