Image copyright Getty Images

自戀的人，或許對自己的重要性有種不切實際的幻想，又或者完全缺乏羞恥感，但是心理學家說，自戀的人一般都比普通人更加快樂。

貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）一項持續展開的研究發現，自戀者們雖然會讓別人煩，但卻不太可能煩自己，因此也就少有壓力、少有抑鬱。

主持這一研究的心理學家科斯塔斯·帕帕喬治亞博士（Kostas Papageorgiou）說，人們對自戀傾向的負面反應，往往使他們忽視了自戀者自身所享受到的正面好處。

研究者們試圖找到答案的問題包括：儘管自戀傾向都被視為「具有社會毒害性」，為什麼現代社會在政界、社交媒體和名人中，自戀者人數卻呈上升趨勢？

缺乏羞恥/罪惡感

研究人員把自戀者劃定為更有可能「有冒險行為、妄自尊大、過於自信、對別人缺乏同理心、幾乎沒有羞恥或罪惡感。」

研究人員希望找到答案的是，既然自戀者有這麼多負面特徵，但卻為什麼仍然隨處可見，而且常常不僅不為差人品所累反而得到獎賞？

Image copyright Getty Images Image caption 無論是政界還是社交媒體上，自戀都成上升趨勢

自戀與精神病，權術和施虐等並列，是心理學家確定的心理「黑暗特質」。

不過，帕帕喬治亞博士的這項有700個成年人參與的研究顯示，雖然自戀症對社會來說是可悲的，但對自戀者們本身來說卻有諸多益處。

他們可能對其他人的感受不管不問，在身邊留下了無數的情感創傷，但是自戀者們卻似乎有天然的保護層，免受自艾自怨自卑等負面情緒的困擾。

他們爆棚的自信心和對自身重要性的高度認識，似乎使他們有了自我保護的品質，感受的壓力程度較低，也不太可能看到生活中的壓力。

「熱衷權位」

貝爾法斯特的研究人員此前曾經得出結論認為，自戀者「心理韌性更大」，因此更可能在工作和社會生活中獲得成功。

帕帕喬治亞博士還研究了不同程度的自戀可能產生的不同結果。

Image copyright Getty Images

他說，那些「妄自尊大」型的自戀者們，可能熱衷權力和社會地位，感覺自己有「過度膨脹的重要性」。

但是「脆弱」的自戀者，卻更具防備心理，傾向於把他人的行為視為「有敵意」。

至於他們的心理健康和處理壓力的能力，在帕帕喬治亞博士看來，「妄自尊大」型的自戀者更可能有「非常正面」的個性。

他說：「當然並不是所有類型的自戀都是好的，但是某些卻可能產生正面的結果。」

他說，這樣的心理表現，不能簡單地視為「好」或者「壞」，而是應該看成人類進化過程中的產物和人類天性的表現，在不同的情況下可能有益或者有害。

在他看來，「為了人類的共同利益」，有必要進一步研究，找到恰當的方式培養某些正面心理特徵， 同時防止養成某些其它的負面心理特徵。