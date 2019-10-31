Image copyright Ellie H-M Image caption 蘇格蘭人體彩繪師兼社交媒體網紅艾莉（Ellie）在Instagram上以這種幽靈造型著稱。

萬聖節（Halloween）要來了，全世界的人都在預訂自己的服裝，為這個年度狂歡節日做凖備。

不過，對於一些女性來說，萬聖節不僅僅是個一年一度為小孩子凖備的節日，更是一份工作。

21歲的艾莉（Ellie）是一個來自愛丁堡的職業人體彩繪師，也是社交媒體網紅。她的整個職業生涯是圍繞萬聖節展開的。

「這是我一年裏最喜歡的日子之一，」她說，「萬聖節到來時，化妝界會非常瘋狂。」

艾莉以美妝意見領袖的身份在Instagram上走紅。她創作的那些具有魔幻色彩的妝容形像，模糊了美與恐怖的界限。

艾莉的帳戶一開始並不高調，原本只是用來發佈她的那些萬聖節造型，後來她開始全年到頭都創作這些妝容。

「我一直都很藝術。我在學校學藝術和表演，然後某一年的萬聖節，我就將它付諸實踐。」

「所有人去萬聖節舞會都是打扮得漂漂亮亮的，而我則是扮成一個怪異的小丑。真的就這樣開始了，每個人都覺得這挺酷。」

Image copyright Ellie H-M Image caption 艾莉喜歡將自己化成她「夢中見到的那些東西」。

除了在Instagram上與品牌合作之外，艾莉還做自由人體彩繪師——去別人家裏或者活動上，幫助人們打扮成各種恐怖的樣子。

艾莉說，經常有人來找我，製作一系列他們在網上或者電影裏看到的形像，但是最終，人們都喜歡他們自己對角色的獨特演繹。

「電影一直是一個好的靈感來源，」她說，「《小丑回魂》（It，另譯《牠》）裏的潘尼懷斯（Pennywise），還有黑魔后（Maleficent），都是今年非常流行的。」

「不過也會有人做一些不一樣的。前兩天就有人請我做一個漂亮版本的史萊克（Shrek，史力加）。」

她說，因為一些美國的網紅，令英國也出現了萬聖節熱潮。

「因為人們從網上所看到的東西，就會想在萬聖節裏得到更多，」她說，「人們將此看作是一個大膽嘗試和改變自己的機會。」

「化妝已經演變了很多。所有人都在變得更大膽，更狂野，也更享受萬聖節，這一部分是因為他們在網上所看到的那些東西。」

或許可以想像，艾莉會認為萬聖節是她作為人體彩繪師最忙的時候，各種品牌合作和工作洶湧而來。

「由於我的風格，很多公司只有在萬聖節的時候才會注意到我，」她說，「這沒問題，這是我愛做的事，我很感激。」

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「社交媒體常常是美妝靈感的第一個載體，」網上化妝品零售商Beauty Bay的品牌總監霍利·斯圖爾特（Holly Stewart）說，「我們知道，我們的客戶會花很多個小時在Instagram這樣的平台上研究，也喜歡用這種方式找靈感。」

她指出，近年對於特別為萬聖節而設的產品需求變得更高。這些產品幫助用家打扮成他們在網上參考得來的造型。

「化妝應用程式現在是創作萬聖節造型的一個重要元素。Beauty Bay現在有來自我們零售品牌的萬聖節專屬系列，比如它可以是一個系列的造型，一個5分鐘化完的貓臉妝，或者一些單品。」

Image copyright Madeyelook Image caption 萊克絲的YouTube帳戶Madeyelook是以重新塑著名角色而著稱。這是她對迪士尼角色黑魔后的再創作。

網紅可能通過來自美妝產品的贊助和代言賺錢，但是最有利可圖的策略還是開發一條屬於自己的產品線。

比如，來自美國芝加哥的26歲YouTube紅人、體繪師萊克絲·弗萊明（Lex Fleming）就經常在萬聖節時段與化妝品牌合作，她最為人所知的是她繁複的概念化造型。

「『南瓜王』（Pumpkin King）是我的第一個造型創作，而它真的紅了起來，」她說，「它是基於我對《聖誕夜驚魂》（Nightmare Before Christmas）裏骷髏傑克（Jack Skellington）的演繹。」

「現在我在網上到處都能看見不同風格和色彩的他。」

萊克絲在7年前開了她的YouTube頻道，展示她的創作，並和網友互動。如今，她有270萬個訂閲者。

「我很知道一個怪小孩的世界是怎樣的，」她說，「YouTube令我看到，你其實從來都不是孤單一人。」

「讓我實在吃驚的是，我在網上已經培養出了一家子人，他們都和我一樣擁有怪異和富於創意的靈魂。」

除了與品牌合作和代言，萊克絲還運營著自己的生意，售賣一些以「完全適合美人或者怪物」為賣點的化妝刷。

「在全世界得到難以置信的粉絲之後，我進一步追逐我開創自己的化妝品牌和化妝刷的夢想，」她在她的網站上寫道。

「我的主要目標是提供最高品質的產品，讓其他人有自信，在一塊活生生的、會呼吸的『畫布』上去表達自己。」

Image copyright Madeyelook Image caption 美國YouTube網紅萊克絲·弗萊明的另一個造型。

萊克絲在14歲的時候就發現自己愛上了體繪，當時她拿眼影做實驗，創作不同的造型，這是她逃離現實的一種方式。

「在中學時代，我受到的霸凌很嚴重，」她說，「我被診斷出一型糖尿病。」

「我從學校回到家，就會把自己變成不同的角色，想像她們會如何應對這種人生的壓力。」

「我可能不是什麼超級英雄，但是我願意相信，我能畫出一個挺好看的超級英雄。」

Image copyright Madeyelook Image caption 萊克絲說，她從很多東西那裏獲得靈感，但最喜歡以自己的情感和影視劇為基礎創作。

雖然她有大量的追隨者，但是她還是鼓勵其他人擁抱自己的獨特個性，不要太集中於關注網上在流行什麼。

「我剛開始玩YouTube的時候，很多人對不同的原創想法都抱很開放的態度，」她說，「現在似乎有種潮流是大家都更喜歡模仿網上的某個人，而不是擁抱自己的獨特一面。」

「我很希望將來能看到一些人的靈感是做自己，而不是將自己變成另一個人。」