柏林牆30週年：撼動世界格局的1989年

世界潮流瞬息萬變,但在現代史上,1989年佔據獨特的地位。這一年發生的巨變可謂翻天覆地,徹底改變了世界格局。

1989年最令人矚目的一個大事件便是震驚世界的「柏林牆倒塌」,迄今已整整30週年。

柏林牆的倒塌觸發了一系列激變,使已經搖搖欲墜的前蘇聯集團最終崩潰,並迎來了世界新秩序和新格局的誕生。

Image copyright Getty Images Image caption 東德人自由進入西柏林時,激動萬分

柏林牆是怎樣倒塌的?

那是1989年11月9日。大約50萬人聚集在東柏林中心廣場舉行抗議集會5天之後,劃分東西德國的柏林牆坍塌了。

當時,東德領導人為了緩和日益高漲的民眾抗議浪潮,決定放鬆對東德人前往西德的控制,但他們並不打算完全放棄對柏林牆的控制,只是在出入境手續方面有所放鬆。

然而,他們在實施這項改革的過程中出現了一連串技術錯誤,引起了嚴重後果。

東德政府發言人岡特·沙波斯基(Günter Schabowski)在例行新聞發佈會前剛剛拿到有關出入境新規的文件,尚未來得及從頭到尾看一遍。當他照本宣科地向記者們公布有關新規定時,記者們全都震驚了。

「私人出國旅行現在無需先決條件就可以申請了。」他說。驚訝的記者們要求得到更多詳細內容。

沙波斯基翻看了一下自己手中的文件後說,據他所知,新規立即生效。而實際上,這項新規應該在第二天生效,而且有申請簽證的細節。

結果,這條新聞立即成為所有電視台的頭條 ——成千上萬的東德人立即湧向劃分東西德的柏林牆。

那天晚上在柏林牆執勤的邊境衛兵哈羅德·賈格爾(Harald Jäger)2009年接受媒體採訪時回憶說,他在電視上看到這條新聞時就感到迷惑,接著就看到大批的人群湧來。

賈格爾立即向他的上司報告,但上司既沒有下令打開邊境大門,也沒有下令向衝過來的公眾開火,制止他們過境。面對數以千計的憤怒人群,幾個邊境衛兵根本無法應對。

「這麼多人擁擠到邊境上,一旦出現恐慌,即使不開火也可能出現傷亡,擠傷或踩傷。」賈格爾說,「正是考慮到這一點,我給我的士兵下令:打開邊境柵欄!」

於是,成千上萬的東德人歡呼著衝過柏林牆,這一歷史性時刻轉瞬就傳遍了全世界。很多人爬上柏林牆,用各種工具砍砸牆體。

波瀾動蕩的1989年至此達到沸點。

你的器材不支持播放多媒體材料 戈爾巴喬夫:俄羅斯與西方對立對世界構成「無比巨大」的威脅。

柏林牆為什麼倒塌?

二戰之後,在歐洲形成了東西方陣營,蘇聯逐漸築起一道鐵幕,將蘇聯及其東歐衛星國與西歐國家徹底分隔。

作為戰敗國的德國被美國、英國、法國和蘇聯佔領,蘇聯佔據德國東部,成立了「德意志民主共和國」,也成為蘇聯在西歐的橋頭堡。

而柏林則一分為四,美英法佔據城市西部,蘇聯佔據柏林東區。西柏林猶如一座孤島,四周皆是蘇聯控制的共產制度的東德。1961年東德修建了柏林牆,以防止東德人從東柏林逃到西柏林。

及至1980年代,蘇聯面臨嚴重經濟危機,食品短缺,1986年4月又發生了切爾諾貝利核事故,這座烏克蘭核電站的爆炸幾乎成為之後蘇聯共產制度瓦解的象徵。

1985年,相對年輕的戈爾巴喬夫成為蘇共領導人,他開始施行開放和改革政策。然而,蘇聯以及東歐形勢的發展速度遠遠超出了他的預見。

Image copyright Getty Images Image caption 波蘭的團結工會在選舉中獲得令人矚目的勝利

革命浪潮洶湧而來

蘇聯和東歐各國要求改革的浪潮早已蓄勢待發。波蘭團結工會組織的大規模抗議和罷工引起世界矚目,被執政黨壓制。

1989年2月,團結工會與政府談判後,獲得議會參選權,儘管當權的共產黨限制他們席位數額,團結工會最終贏得了他們獲准參選的所有選區的席位。

在匈牙利,1989年3月舉行了要求民主的大規模示威活動。到了5月,匈牙利與奧地利之間240公里長的邊境鐵絲網被拆除——這是東西歐之間的第一道「鐵幕」,於1956年匈牙利革命被蘇聯鎮壓之後豎起。

到了8月份,革命浪潮繼續洶湧澎湃,當時還屬於蘇聯的波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的兩百多萬人舉行了令世人矚目的抗議活動——歌唱革命(Singing Revolution)。人們組成長達600公里的人牆,要求獨立。

Image copyright Getty Images Image caption 許多進入奧地利的東德人激動萬分

而匈牙利與奧地利之間的邊界開放,使大批東德難民得以逃往西方。鐵幕開始破裂了。

捷克斯洛伐克,1968年要求自由的所謂「布拉格之春」被蘇聯殘酷鎮壓。1989年8月,這裏成為東德人出逃的另一個途徑。

因為東德人可以不受限制地前往其他東歐社會主義國家,很多東德人前往捷克斯洛伐克,湧入西德大使館,最終通過火車被送往西德。

雖然10月份東德方面關閉了與捷克斯洛伐克的邊界,但此時,革命浪潮已經席捲到東德。

Image copyright Getty Images Image caption 1989年10月9日,遊行民眾經過人見人怕的秘密警察總部,成為他們追求民主、自由運動的轉折點

東德人的抗爭

首先在萊比錫出現了大規模要求民主自由的群眾集會。10月9日當東德剛舉行了建國40週年的慶祝活動,就有7萬人走上街頭舉行抗議。

東德新任領導人埃貢·克倫茨(Egon Krenz)被迫提出改革。當時,沒人知道柏林牆不久就將倒塌。

到了10月底,要求民主自由、加入抗議活動的東德人達到50萬。克倫茨飛往莫斯科與蘇共領導對局勢進行磋商。他在最近接受BBC訪談時說,當時東西德統一的前景並沒有在議事日程上。

11月4日,大約50萬人在東柏林市中心的亞歷山大廣場舉行民主集會。3天之後,東德政府下台,但克倫茨仍為德共領袖和國家的實際領導人。

不過,他並不知道自己已經是秋後螞蚱了。5天之後,沙波斯基出現在那次改變了世界的新聞發佈會上。

為什麼蘇聯沒有出兵?

1989年6月,中國政府動用軍隊鎮壓了北京天安門廣場的抗議示威。蘇聯過去也曾多次使用武力鎮壓反抗活動。為什麼這次沒有出兵呢?

在蘇聯境內,他們在格魯吉亞共和國內殺害了21名要求獨立的示威者,但在共產主義陣營的其他地方都沒有,蘇聯並沒有採取鎮壓行動。

當時的蘇共領導人戈爾巴喬夫決定,對付蘇聯和其他東歐國家的大規模示威群眾不能使用武力。

「我們採用了弗蘭克·辛那特拉(美國著名歌手)的方法,」蘇聯外交部發言人傑拉斯諾夫(Gennady Gerasimov)對一家美國電視台說,「他有一首歌叫『I did it my way』(我走自己的路),所以就讓各個國家決定自己的路吧。」

Image copyright Getty Images Image caption 1989年11月,50多萬民眾在布拉格舉行抗議集會,要求捷克共產黨下台

歐洲掀開新篇章

1989年12月3日,戈爾巴喬夫與美國時任總統喬治·布什在馬耳他會晤,之後發表了聲明,兩個超級大國之間的冷戰到此結束。

但東歐的革命浪潮卻並未結束。

布拉格的學生抗議與警察發生衝突,引發該國所謂的「天鵝絨革命」,最終導致捷克斯洛伐克共產黨政權在幾周內下台。

與捷克斯洛伐克的形勢相反,羅馬尼亞的抗議活動以暴力結束了該國獨裁者齊奧塞斯庫的統治。

憤怒的群眾衝進總統宮邸,齊奧塞斯庫與其夫人艾琳娜被迫逃跑,但被抓獲,於聖誕日被處死。在羅馬尼亞的革命動蕩中,導致1000多人死亡。與其他東歐國家的不流血革命相比,羅馬尼亞革命充滿了血腥。

Image copyright Getty Images Image caption 羅馬尼亞是1989年唯一一個發生了流血革命的東歐國家

1989年的餘波

蘇聯發生了什麼事呢?

1990年,拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞利用他們新獲得的政治自由,通過選舉將共產黨政府選下台,向獨立邁進了一步。

蘇聯面臨土崩瓦解。戈爾巴喬夫做出最後的努力,召集15個加盟共和國領導人開會,試圖進行改革。

但反對改革的蘇共強硬派乘他於1991年8月在克里米亞度假期間企圖發動政變,將其軟禁在度假別墅中。

然而,由俄羅斯共和國總統葉利欽為首的支持民主力量在3天之後扭轉了局面,擊敗了政變團伙。

但由此也為蘇聯最終的分崩離析敞開了大門。蘇聯的加盟共和國一個接一個宣佈獨立。1991年年底,蘇聯國旗終於永遠降了下來,蘇聯作為一個國家亦成為歷史。

