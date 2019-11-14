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美國科學家在世界善良日（每年的11月13日）到來之前發表研究稱，行善不但讓人感覺美好，還能延年益壽。

中國古代教育兒童的啟蒙教材《三字經》的前六個字就是「人之初，性本善」。顧名思義，指人剛出生的時候，每個人的本性都是善良的。

「善良」一詞幾乎存在於所有文化中。即使語言不通，一個微笑，一個善意的小舉動足以能傳達善意的信息，起到春風化雨的作用。

不僅如此，近些年人們越來越認識到善良給施予者以及授予者所帶來的正面影響。

什麼是善良？

Image copyright PA Image caption 梅根問友人，哈里是否人好？

加州大學洛杉磯分校貝達裏善良研究所（UCLA's Bedari Kindness institute）的主任費塞勒（Daniel Fessler ）試圖從科學角度來研究善良這一概念，即從心理學和生物學角度看看人與人之間的積極和肯定性的互動。

費塞勒表示，善良包括一切旨在與讓他人受惠行為有關的想法、感受和信念。

善良是以讓別人受益為最終目的，而並非是作為一種達到終極目的的手段。

善良不僅是指對與你觀點相同者友善，而是對所有人的友善。這一點也許並非那麼容易做到。

其實，我們每個人都知道什麼是善與惡。它絶非什麼新生事物。

但是，有趣的一點是，人越是在匿名的情況下，就越容易表現出咄咄逼人，不在乎別人的福祉與感受。

貝達裏善良研究所還希望研究善良是如何在人與人之間傳播的。

同時，他們也想看看那些不太友善的人是否能聽從勸告而變得善良。

健康療效

Image copyright Getty Images Image caption 善良的行為能溫暖人心。

該研究院的心理學家同時也在研究，善良能否改善人的心情，並減少抑鬱症狀。

費塞勒表示，我們都知道如果你周邊的人對你不友好、不關心，甚至對你表現出公開的敵意，肯定對你身心不利，甚至讓你減壽。

相反，接受善意或是對別人友善則會為人為己減壓，因此有益你的身心健康。

即使一個善意的微笑，一句關切的問候也能讓人身心溫暖。

費塞勒說，「善待他人、想一想如何與人為善就能讓你血壓下降，具有治療功效。它對治療抑鬱和焦慮症都有好處。」

中國文化中也有一種說法：人為善，福雖未至，禍已遠離；人為惡，禍雖未至，福已遠離。

意思是說，人如果做善事，雖然並沒有看到福分來臨，但是災禍卻已經遠離了；人如果做壞事，雖然還沒有看到災禍到來，但是福分卻已經早已遠離。

善惡效應

Image copyright UCLA Image caption 美國善良研究學者亨特（左）與費塞勒（右）

哥倫比亞大學的哈丁醫生（Kelli Harding） 在最近出版的名叫《兔子效應》（The Rabbit Effect）的一書中，也研究了善惡效應。

在解釋書名的來歷時，哈丁說，她在1970年代曾聽過一項對兔子的有趣研究試驗。

研究人員發現，有一組兔子狀態特別好，大家都想知道究竟是為什麼？

後來發現，負責照顧這些兔子的研究人員是一位非常善良的人。

這一實驗讓作為醫生的哈丁感到相當震驚。她覺得這裏面有一個十分緊迫的信息需要傳達出去。

也就是說，善良可以改變周圍許多事物，並幫助人們克服生活中的種種障礙。

同時，哈丁表示，善良有助於增加人體免疫系統、降壓，並有助於長壽與健康。

哈丁說，行善是免費的，而且多多益善。

而且，她也提醒人們，在善待別人的同時，不要忘了善待自己。

哈丁醫生表示，要想善待自己和他人有許多方式，無論是在家中、學校以及工作場所。如果能賦予別人更多一些的同情心，就會取得更好的結果。

雖然，隨著現代醫學和科技的進步，人類已經可以攻克許多疾病，但善良是最好的良藥。

善待人生

我們如何能做到善人善己呢？專家建議可以從這些方面來考慮：

用心傾聽別人講話，先別自己頭腦中已經形成答案。

用善良回饋別人的粗魯，化干戈為玉帛。

要想獲得善良，自己先播種善良，也就是說要想別人對你好，可以先嘗試對別人好一些。

當遇到別人不善時，深呼吸。記住，退一步，海闊天空。

加州大學洛杉磯分校社會學系主任亨特（Darnell Hunt）表示, 他們希望能把學術研究的結果轉移到真實的世界中，讓這個世界多一點理解和善良，幫助人們用它（善良）來制定政策，並就此帶來改變。

因為在現實世界中，有太多的衝突和暴力。此外，城市化進程也使人與人之間的直接互動減少。

他說，當人們看到善意行為時，更有可能會受到啟發和感染，會去複製和模仿善意。