上班打盹是偷懶還是有助生產力？

Image copyright Thinkstock Image caption 我們的褪黑素水平決定我們是否可能打盹。

美國政府說，在辦公室裏睡覺是絶對不行的。但專家們說，該是重新考慮這個問題的時候了。

美國政府決定對上班午睡採取強硬態度。

儘管長期以來，聯邦機構一直不鼓勵僱員上班時間午睡，但在過去直到現在，它從未被明確禁止過。

美國聯邦政府總務管理局（General Services Administration）本月早些時候發佈的一項指令規定：禁止所有人在聯邦大樓中睡覺，除非這種行為得到機構官員授權。

目前還不清楚是什麼促使美國官方發佈這個規定，他們拒絶置評。但這不是政府第一次打擊員工打盹的表現。

2018年，加州審計辦公室（California State Auditor's Office）發佈了一份關於汽車事務部（Department of Motor Vehicles）一名員工的報告，報告指該名僱員每天在工作時間內打瞌睡時間最長達3個小時。報告估計，該僱員打盹使該州在4年內損失了4萬美元的生產力。

該報告說，該員工打盹迫使她的同事因為她的懶散而要工作更努力，替她去做她應該做的工作。

但這名員工並沒有受到處分，因為她的主管擔心她有健康問題才導致嗜睡。

Image copyright Getty Images Image caption 美國最高法院大法官露絲·巴德爾·金斯伯格（Ruth Bader Ginsberg）在奧巴馬擔任總統發表演講時打盹。

有關員工集體在上班時間補足睡眠的想法對許多人來說是敲響警鐘，但也有很多人認為在工作中打盹可以提高生產力，所以不應該輕易否定這一做法。

勞倫斯·愛潑斯坦（Lawrence Epstein）博士曾擔任美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine）前院長、波士頓布裏格姆婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）臨牀睡眠醫學主任（Medical Director of Clinical Sleep Medicine）。他估計，大約有7千萬美國人患有睡眠障礙。

印第安納州鮑爾州立大學（Ball State University）最近發表了一項研究，調查了15萬人的自報睡眠時間，發現每晚睡眠時間在7小時以下的受訪者人數，從2010年的30.9%上升到2018年的35.6%。約半數的被調查對象是警察和醫護人員，他們報告說睡眠不足。

愛潑斯坦告訴BBC說，一些公司越來越意識到這個問題，並且正在提供解決問題的方法。

睡眠不足與各種健康問題有關，包括肥胖症、糖尿病、心臟病和中風，以及焦慮和抑鬱等心理健康問題。

蘭德公司（Rand Corporation）2016年進行過一項分析，稱工人睡眠不足對美國經濟的影響是每年4110億美元，其中包括生產率下降。

愛潑斯坦和其他專家支持允許工人在工作時小睡一會兒的安排。

愛潑斯坦說，睡眠不足的人不能盡其所能，發生工傷事故的風險更高，因為員工有更多的健康問題，最終給公司帶來更多損失。

其他國家對工作間午睡的看法沒那麼刻板。在日本，一些公司正在安裝隔音吊艙，以鼓勵長時間工作的工人休息一會兒。

這種想法開始在美國得到認同，但速度很慢。

在一些公司裏，比如品牌冰淇淋公司本傑瑞（Ben & Jerry's）已經設立了午睡室，以方便員工打盹。這些小休息室說不上豪華，也就是3米長寬的小房間，外號被叫做「達芬奇房間」，裏面有個沙發牀和一條薄毯子。

進來打盹者必須脫鞋，打盹時間限制在20分鐘以內。而因為生病需要更多睡眠的員工將被送回家。

Image copyright BIM Image caption 品牌冰淇淋公司本傑瑞的總部已經設立了午睡室。

但本傑瑞的一名發言人勞拉·彼得森（Laura Peterson）說，即便如此，對工作時間睡覺的刻板觀念仍然是一個問題。

她說，在員工用「唐老鴨」等假名字登記後，公司不得不放棄使用註冊表。

彼得森說，並沒有很多人願意承認他們會使用它，她自己自從3年前加入公司以來，已經使用過打盹室4次了。

她說，有時會睡覺，所以不得不用手機上鬧鐘以確保不要睡過頭。這是一個不錯的休息機會，之後她確實覺得工作更有成效。

她的同事也有同感。

與此同時，一些北美公司正在開始把打盹發展成事業的一部分。

加拿大第一家午睡工作室「Nap It Up」最近開業了。創始人梅扎比恩·拉赫曼（Mehzabeen Rahman）說，她是在一家銀行長時間工作時想出這個主意的。

Image copyright MetroNaps Image caption 一個提供睡眠椅艙的公司MetroNaps向醫院、工廠、機場、大學等地出售睡眠椅艙。

它位於多倫多一個繁忙的地區，員工們可以任何時候到工作室，租一張雙人牀25分鐘，價格為10加元（約7.6美元，5.9英鎊）。牀鋪之間由厚重的窗簾分開，確保休息者的隱私，房間裏還飄散著令人放鬆的薰衣草香味。

另一個提供睡眠椅艙的公司MetroNaps 將這個想法更進一步，它設計了具有未來風格的能量恢復小艙，午睡者可以斜躺在符合人體工學的躺椅上睡覺。

在醫院、工廠和機場等24小時運營的地方，這些睡眠椅艙越來越受歡迎。但是該公司的首席執行官克里斯托弗·林德霍爾姆（Christopher Lindholst）說，他們也開始向比如健身俱樂部和大學這樣的機構出售這些睡眠椅艙。

林德霍爾姆說，當他們開始這門生意的時候，人們認為提倡在工作期間睡覺的想法有點瘋狂地。因為在過去，公司認為你會來上班並保持工作狀態，這是理所當然的事情。