上班打盹是偷懶還是有助生產力？

Image copyright Thinkstock Image caption 我們的褪黑素水平決定我們是否可能打盹。

美國政府說,在辦公室裏睡覺是絶對不行的。但專家們說,該是重新考慮這個問題的時候了。

美國政府決定對上班午睡採取強硬態度。

儘管長期以來,聯邦機構一直不鼓勵僱員上班時間午睡,但在過去直到現在,它從未被明確禁止過。

美國聯邦政府總務管理局(General Services Administration)本月早些時候發佈的一項指令規定:禁止所有人在聯邦大樓中睡覺,除非這種行為得到機構官員授權。

目前還不清楚是什麼促使美國官方發佈這個規定,他們拒絶置評。但這不是政府第一次打擊員工打盹的表現。

2018年,加州審計辦公室(California State Auditor's Office)發佈了一份關於汽車事務部(Department of Motor Vehicles)一名員工的報告,報告指該名僱員每天在工作時間內打瞌睡時間最長達3個小時。報告估計,該僱員打盹使該州在4年內損失了4萬美元的生產力。

該報告說,該員工打盹迫使她的同事因為她的懶散而要工作更努力,替她去做她應該做的工作。

但這名員工並沒有受到處分,因為她的主管擔心她有健康問題才導致嗜睡。

Image copyright Getty Images Image caption 美國最高法院大法官露絲·巴德爾·金斯伯格(Ruth Bader Ginsberg)在奧巴馬擔任總統發表演講時打盹。

有關員工集體在上班時間補足睡眠的想法對許多人來說是敲響警鐘,但也有很多人認為在工作中打盹可以提高生產力,所以不應該輕易否定這一做法。

勞倫斯·愛潑斯坦(Lawrence Epstein)博士曾擔任美國睡眠醫學學會(American Academy of Sleep Medicine)前院長、波士頓布裏格姆婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)臨牀睡眠醫學主任(Medical Director of Clinical Sleep Medicine)。他估計,大約有7千萬美國人患有睡眠障礙。

印第安納州鮑爾州立大學(Ball State University)最近發表了一項研究,調查了15萬人的自報睡眠時間,發現每晚睡眠時間在7小時以下的受訪者人數,從2010年的30.9%上升到2018年的35.6%。約半數的被調查對象是警察和醫護人員,他們報告說睡眠不足。

愛潑斯坦告訴BBC說,一些公司越來越意識到這個問題,並且正在提供解決問題的方法。

睡眠不足與各種健康問題有關,包括肥胖症、糖尿病、心臟病和中風,以及焦慮和抑鬱等心理健康問題。

蘭德公司(Rand Corporation)2016年進行過一項分析,稱工人睡眠不足對美國經濟的影響是每年4110億美元,其中包括生產率下降。

愛潑斯坦和其他專家支持允許工人在工作時小睡一會兒的安排。

愛潑斯坦說,睡眠不足的人不能盡其所能,發生工傷事故的風險更高,因為員工有更多的健康問題,最終給公司帶來更多損失。

其他國家對工作間午睡的看法沒那麼刻板。在日本,一些公司正在安裝隔音吊艙,以鼓勵長時間工作的工人休息一會兒。

這種想法開始在美國得到認同,但速度很慢。

在一些公司裏,比如品牌冰淇淋公司本傑瑞(Ben & Jerry's)已經設立了午睡室,以方便員工打盹。這些小休息室說不上豪華,也就是3米長寬的小房間,外號被叫做「達芬奇房間」,裏面有個沙發牀和一條薄毯子。

進來打盹者必須脫鞋,打盹時間限制在20分鐘以內。而因為生病需要更多睡眠的員工將被送回家。

Image copyright BIM Image caption 品牌冰淇淋公司本傑瑞的總部已經設立了午睡室。

但本傑瑞的一名發言人勞拉·彼得森(Laura Peterson)說,即便如此,對工作時間睡覺的刻板觀念仍然是一個問題。

她說,在員工用「唐老鴨」等假名字登記後,公司不得不放棄使用註冊表。

彼得森說,並沒有很多人願意承認他們會使用它,她自己自從3年前加入公司以來,已經使用過打盹室4次了。

她說,有時會睡覺,所以不得不用手機上鬧鐘以確保不要睡過頭。這是一個不錯的休息機會,之後她確實覺得工作更有成效。

她的同事也有同感。

與此同時,一些北美公司正在開始把打盹發展成事業的一部分。

加拿大第一家午睡工作室「Nap It Up」最近開業了。創始人梅扎比恩·拉赫曼(Mehzabeen Rahman)說,她是在一家銀行長時間工作時想出這個主意的。

Image copyright MetroNaps Image caption 一個提供睡眠椅艙的公司MetroNaps向醫院、工廠、機場、大學等地出售睡眠椅艙。

它位於多倫多一個繁忙的地區,員工們可以任何時候到工作室,租一張雙人牀25分鐘,價格為10加元(約7.6美元,5.9英鎊)。牀鋪之間由厚重的窗簾分開,確保休息者的隱私,房間裏還飄散著令人放鬆的薰衣草香味。

另一個提供睡眠椅艙的公司MetroNaps 將這個想法更進一步,它設計了具有未來風格的能量恢復小艙,午睡者可以斜躺在符合人體工學的躺椅上睡覺。

在醫院、工廠和機場等24小時運營的地方,這些睡眠椅艙越來越受歡迎。但是該公司的首席執行官克里斯托弗·林德霍爾姆(Christopher Lindholst)說,他們也開始向比如健身俱樂部和大學這樣的機構出售這些睡眠椅艙。

林德霍爾姆說,當他們開始這門生意的時候,人們認為提倡在工作期間睡覺的想法有點瘋狂地。因為在過去,公司認為你會來上班並保持工作狀態,這是理所當然的事情。