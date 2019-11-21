希特勒出生地故居 奧地利小鎮反省納粹歷史

  • 2019年 11月 21日
The house in which Adolf Hitler was born in the northern Austrian city of Braunau am Inn, 24 September, 2012. Image copyright Reuters
Image caption 這棟17世紀的房產的命運一直是一個漫長的爭議的主題。

希特勒在奧地利小鎮出生地故居的多年爭議，反映出當地人在二戰後如何對待納粹歷史的糾結。

因河畔布勞瑙（Braunau am Inn）是奧地利一個古老的小鎮，緊鄰德奧邊界。在這個被BBC記者描述為「好像是用姜汁餅乾堆砌的童話小鎮上」，很多老宅子粉刷成柔和的淺色，美麗雅緻。

但其中一座建築不僅讓奧地利人糾結不已，還受到世界各地的注意，這就是希特勒出生的故居。

這棟17世紀的房產的命運一直是一個漫長的爭議的主題。

2019年11月，奧地利官員終於宣佈結束這個二戰後持續了70多年的爭議：這裏將改建為一個警察局。

奧地利內政部長沃爾夫岡·佩斯霍恩（Wolfgang Peschorn）表示，這將發出一個明確無誤的信號，即該房產不是用來紀念納粹主義的。

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Image caption 因河畔布勞瑙就像童話小鎮，很多老宅子粉刷成柔和的淺色，美麗雅緻

歷史背景

1889年4月20日希特勒出生在這裏。當時他的父親作為基層海關官員被派到這裏工作，他的家庭租用這裏幾周後又搬到鎮上別的居所。

希特勒3歲時，他們一家離開了因河畔布勞瑙這個小鎮。

1938年，納粹德國吞併奧地利後，希特勒在前往維也納的途中曾短暫返回這裏。

德國納粹黨將其買下，改建成包括一個公共圖書館和藝術畫廊的中心。

在希特勒統治時期（1933-45年），納粹德國發動第二次世界大戰，推行種族滅絶政策，導致約600萬猶太人和數千萬其他平民和戰鬥人員死亡。

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Image caption 2016年，奧地利政府根據強制購買令，以約81萬歐元（約合89.7萬美元）的價格接管了這棟房子

二戰後的產權爭奪

過去幾十年來，有不少遊客到這裏參觀，其中也有不少新納粹，包括來自德國、匈牙利、法國的光頭黨。這使得這座房產爭議日上。

數十年來，奧地利政府一直從原主人、女房東格爾林德·鮑莫爾（Gerlinde Pommer）那裏租用這座房產，試圖阻止極右勢力把這裏當成一個納粹主義聖地。

它也曾經被用做一個殘疾人日托中心。但當女房東鮑莫爾反對方便使用輪椅殘疾人的房屋翻新計劃，並拒絶政府購買或進行翻新的所有提議後，奧地利政府與其爭議升級。

2014年，奧地利政府試圖將其改造為一個難民中心，但計劃無果而終。

2016年，奧地利政府根據強制購買令，以約81萬歐元（約合89.7萬美元）的價格接管了這棟房子。

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Image caption 房子前面有一座紀念石碑：「為了和平自由與民主，永不再有法西斯主義，紀念數百萬計的死難者」

用途爭議

奧地利人對這座建築的命運一直存在爭議。一些人呼籲將其拆除，而另一些人則認為，它應該用於慈善工作或作為和解中心。

最後，一個專家小組否定拆除提議。他們說，那樣做有些像否認奧地利的納粹過去。相反，他們建議對房子展開「全面建築轉型」、讓房子今後不會有任何象徵性的影響力。

2016年，BBC記者貝爾在探訪此地後表示，奧地利看起來好像分裂成兩個陣營：一方希望把糟糕的歷史事件掃到地毯下面去；另一方認為必須擺在明處、公開探討。

奧地利內政部長沃爾夫岡·佩斯霍恩在宣佈這座房子未來被警察使用的決定中表示，這應該發出一個明確的信號，即這座小樓永遠不會再次喚起人們對國家社會主義的記憶。

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