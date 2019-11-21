五種危險美食 處理不當可能會致命

Image copyright Getty Images Image caption 有些食品好吃但卻有隱患，一定要知道如何正確處理。

人以食為天。美味佳餚人人都愛，但有些美食在吃之前一定要處理得當，否則不但危險，還可能致人於死地。

這些正確處理方法包括如何仔細挑選、通過烹調煮熟或加工，比如，扔掉或剔除其有毒部分等。

否則，如果發生食物中毒，食者不但可以出現噁心、精神錯亂，嚴重者還會死亡。

以下我們為你介紹五種必需小心的食物。如果你無法確認這些食物是否經過適當的烹調和處理，建議你最好乾脆不吃。

1. 河豚

Image copyright Getty Images Image caption 河豚是日本人喜愛的美食之一。

河豚是日本料理中的美食。但如果食用沒有經過正確處理過的河豚可能會致命。

河豚中含有一種河豚毒素，這種毒素殺傷力極強，甚至比劇毒的氫化物還更致命。

儘管有中毒風險，河豚在一些國家被看作是一種美味佳餚。

尤其是在日本，人們通常吃經過處理過的生河豚（fugu），或者是加入湯中的河豚。

一般來說，在日本能夠有資格為顧客凖備河豚料理的廚師都要經過多年的大量培訓才可以，即使這樣，在日本由於食用凖備不當的河豚中毒身亡的事件還是時有所聞。

對河豚的正確處理方法是要剔除其有毒部分，包括魚腦、魚皮、眼睛、卵巢、魚肝、和魚腸。

Image copyright Getty Images Image caption 河豚有毒的內臟。

2. 大黃

大黃這個詞可能對華人來說並不陌生。它的根是一種常見的中藥。

但大黃莖（Rhubarb stalk）也是很受英國人歡迎的一道菜， 特別是用大黃莖所做的甜點。它也可以用於飲料中。

Image copyright Getty Images Image caption 英國人喜歡用大黃莖做甜點。

但是，你知道嗎，大黃的綠葉子是有毒的。

大黃綠葉中含有草酸，如果大量食用可以引起噁心、減少礦物質的吸收，並可能導致腎結石。

大黃的莖桿中也含有草酸，但要比葉子中少得多。

雖然說，你要吃好多大黃葉才有生命危險，但最好還是避免為好。

3. 肉豆蔻

Image copyright Getty Images Image caption 肉豆蔻吃多了會引起精神問題

肉豆蔻是常見的香料之一，它的原產地是印度尼西亞。

但是，肉豆蔻也經常被用在肉食中提味。

數百年以來，肉豆蔻還被用於製作致幻劑。

如果大量食用，會產生一些可怕的副作用，包括：噁心、疼痛、氣短、甚至癲癇以及精神病症狀。

雖然，由於肉豆蔻中毒很少導致死亡，但也會很不舒服。

4. 紅豆和大豆

Image copyright Getty Images Image caption 生紅豆中包含一種難以消化的脂肪：植物血凝素

通常來說，豆類食品被認為是健康食品，但有些豆子，如果未經適當處理後食用能引起食物中毒。

其中包括紅豆和大豆。

紅豆中含有大量的蛋白質、纖維、維他命和礦物質，因此，營養豐富。

然而，生的紅豆子中含有一種叫植物血凝素（phytohaemagglutinin）的脂肪，難以消化。

所以，如果生吃紅豆會讓人胃疼和嘔吐。但好消息是，只要把豆子煮熟吃就不會有問題了。

大豆中帶有一種天然毒素——胰蛋白酵素（enzyme trypsin），它會阻止你正常消化食物。

兩者都需要經過加工處理，包括將它們浸入水中至少12個小時，然後沖洗並瀝幹，再需要將它們煮沸，並燉一下。

5. 卡蘇馬蘇奶酪（Casu Marzu cheese）

卡蘇馬蘇奶酪或芝士是意大利撒丁島的一種奶酪，它與眾不同的一點是，裏面有蟲子。

這可能聽上去很噁心，但該奶酪卻擁有許多粉絲。

卡蘇馬蘇是一種羊奶酪（pecorino），它的味道與帕馬森（Parmesan）相似。

在卡蘇馬蘇奶酪的製作過程中添加了蒼蠅幼蟲。隨著時間的推移，這些小蟲子能讓奶酪鬆軟。

所以，當該奶酪擱置一段時間後可以吃時，奶酪的中心幾乎成液體狀。

人們經常把其味道和古岡佐拉芝士（gorgonzola，也被稱為古貢佐拉或古爾貢左拉）相提並論。

但卡蘇馬蘇風味獨特，部分原因可能是跟幼蟲糞便有關。

要想享受這種「美食」，必須要具備幾個條件：

首先，你必須具備快速反射能力，在吃的時候才能抓住蠕蟲，因為它們能跳到15厘米那麼高。

Image copyright Getty Images Image caption 但卡蘇馬蘇風味獨特，部分原因可能是跟幼蟲糞便有關。

其次，要想吃這種奶酪也不容易，因為它不在歐盟批准的食品名單中，因此無法出口。

第三，卡蘇馬蘇奶酪也被譽為「世界上最危險的奶酪」，因為它具有一定的健康風險，特別是當奶酪中的蟲子成為死蟲之後，它意味著奶酪可能過期有問題了，當然，除非是把奶酪放到冰箱裏，蟲子是被凍死的。

如果進食該奶酪不得當，可以引起胃部不適、嘔吐或是腹瀉。