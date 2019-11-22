一般人大學畢業時基本上已經20出頭，但比利時一位小神童下個月即將大學畢業，並獲得電氣工程學士學位。他只有9歲。

這個名叫洛朗·西蒙斯（Laurent Simons）的男孩目前正在荷蘭名校埃因霍芬理工大學（Eindhoven University of Technology, TUE）學習電氣工程，他12月份就要修完全部課程畢業。

這將使他成為世界上年齡最小的大學畢業生。

埃因霍芬理工大學的老師形容小洛朗「太非凡了」。

不僅如此，小洛朗的父親亞歷山大表示，小洛朗已經打算將繼續深造，就讀電氣工程的博士學位，同時，還會攻讀一個醫學學位。

「吸收知識的海綿」

Image copyright Getty Images Image caption 做父母的都希望自己的孩子聰穎過人，能成為天才和神童。

因為小洛朗之前就對醫學感興趣，他父母也都從事牙醫工作，因此家裏有醫學背景 。

小洛朗的智商是145，最初，當孩子的祖父母誇獎孩子太聰明時，亞歷山大和妻子莉迪亞覺得可能是老人有點誇張。

據小洛朗的老師們說，他就像一塊海綿，對於知識的吸收無窮無盡。

作為孩子的父母，他們也不知道孩子為什麼能如此之快地學習新東西。

但小洛朗的媽媽莉迪亞開玩笑說，可能是跟自己在懷孕時吃了許多魚肉有關。

小洛朗的父母以及學校在了解了他的與眾不同後，為他提供了充分的自由和成長空間。

埃因霍芬理工大學的有關負責人還表示，小洛朗不但具備超級智慧，還是一位非常有同情心的小男孩。

天才兒童特點

Image copyright Getty Images Image caption 比爾·蓋茨是小洛朗最喜歡的人之一。

你如何知道自己的小孩聰穎過人，智力超常呢？

根據世界頂級智商俱樂部門薩（Mensa）所提供信息，如果孩子表現出以下的特徵，則證明智力非凡。

非同尋常的記憶力

年齡很小就能讀書

對某些學科有特別興趣或深度知識

了解國際時事

總是喜歡提問

有幽默感

有音樂感

喜歡掌控事情

在玩遊戲時能想出額外的規則等

如何培養和引導有天分兒童？

Image caption 培養孩子興趣廣泛。

做父母的都希望自己的孩子聰穎過人，能成為天才和神童。

但如果你的孩子真的與眾不同，又應該怎樣正確引導和培養他們呢？因為，如果培養不當，有可能讓他們成年後出現各種各樣的情感問題。

美國教授朱利安·史丹利（Julian Stanley）幾十年前就專門研究一些天才兒童的成長過程。

通過多年實驗，史丹利總結出一些驚人的發現。其中包括早期認知能力對個人成就的影響。

與此同時，從小培養聰慧兒童解決問題和做出正確判斷的能力也非常重要。

專家指出，如果你的孩子天資聰穎，除了培養他們的認知能力外，一定要讓他們保持快樂的心境，不能太求才心切。

曾是神童、後來成為美國賓夕法尼亞大學最年輕教授的格蘭特（Adam Grant）在《紐約時報》上撰文表示，「神童」長大後很少能成為那些能改變世界的天才。

他說，造成這種情況的原因是他們缺乏創新性，因為他們總是一味想贏得家長的認可和老師的表揚。

專家建議

因此，專家們建議，如果你的孩子聰慧過人，可以嘗試從這些方面來引導他們：

盡量讓孩子有多種體驗

聰明的孩子往往需要不斷的新奇刺激，因此增加他們的人生經歷將有助於培養他們的自信心，以便他們能面對未來世界。

培養孩子的才能和興趣

無論是學習一項新的體育運動、還是樂器或是戲劇課，關鍵是要盡早讓孩子去探索他們的天分。這樣可以幫助他們發展應對挫折的重要技能。但千萬不要強迫他們。

支持孩子智力和情感需求

好奇心是求知的動力。孩子喜歡問許多問題，特別是學齡前的孩子。這時做家長的一定要有耐心，這一點對孩子的成長至關重要。

表揚孩子的努力，而非能力

通過學習新東西來幫助孩子形成「成長心態」，不要在乎努力的結果怎樣。

父母是孩子最好的老師。無論是學習一種新語言、還是第一次學習騎自行車，關鍵是願意去學就是好的，應該積極鼓勵孩子。

不要害怕失敗

錯誤是學習成長過程中的一部分，應該把錯誤當作學習的良機，下次就知道更好的從容地應對。

謹防給孩子貼標籤

要盡量避免給孩子貼標籤，比如音樂天才等。因為這樣不僅讓孩子在群體中感到孤立，容易受欺負，而且使他們承受巨大的心理壓力，總是擔心讓父母失望。

讓孩子參加能力測試

要讓孩子接受能力測試，看看孩子是否的確需要更高深的課程。這樣可以及早發現孩子有什麼問題，例如閲讀障礙，注意力缺陷/多動障礙等。

跟老師合作滿足孩子需求

聰明的學生往往需要更具挑戰性的難題以及課外學習材料等，以滿足他們的求知慾。因此，家長應和老師合作，滿足孩子的知識需求。

拯救人類

Image caption 小洛朗對醫學也有興趣，希望為延長人類性命、攻克疾病做出努力。

而前面提到的神童小洛朗，已經知道自己長大後想做什麼了。

他希望未來能夠利用所學的知識，來研製人造器官，為造福人類、和延長人類壽命做出貢獻。

不過，小洛朗已經決定，在畢業後和開始新的博士學習之間，他要先去日本度假放鬆一段時間。

目前，世界許多名校都已經向小洛朗發出了邀請，包括加州的名校和英國的牛津大學，希望他能到他們那裏去深造。